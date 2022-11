Strømbrudd ved atomkraftverk: − Ser med bekymring på situasjonen

Missilnedslag ved atomkraftverket i Zaporizjzja skaper bekymring hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Alle de fire atomkraftverkene i Ukraina har vært uten strøm i løpet av det siste døgnet.

Seks personer skal være drept og 36 såret etter omfattende angrep fra Russland onsdag, og store deler av Ukraina ble uten strøm.

Angrepene har fått Ukrainas atomenergibyrå (Energoatom) til å trykke på varselknappen. De sier at det er en «reel fare for atom- og radioaktiv katastrofe», ifølge Nyhetsbyrået Reuters.

Seksjonssjef for internasjonal atomsikkerhet ved DSA, Ingar Amundsen, forteller at man ser en eskalering av situasjonen, hvor strømforsyninger er et mål.

– Vi ser med bekymring på situasjonen ved kraftverkene, spesielt ved Zaporizjzja, hvor det har vært en rekke hendelser med trefninger på kraftverkets område og gjentagende strømbrudd. Den siste hendelsen var lørdag kveld, med kraftige missilnedslag ved Zaporizjzja.

– Det er også rapportert om at den eksterne strømforsyningen på nytt forsvant fra kraftverket, og at dieselaggregatene måtte settes i gang, sier Amundsen.

Strømforsyningen er ustabil

Amundsen forteller at det pågår et stort arbeid for å undersøke skadene ved atomkraftverket i Zaporizjzja, som nå er tilbake på strømnettet.

– Strålingsnivåene er normale på kraftverket – det er viktig å få frem. Ukrainske myndigheter sa også at viktige sikkerhetskomponenter ikke ble slått ut under lørdagens angrep, sier Amundsen.

Strømforsyningen har også blitt brutt på de tre andre kjernekraftverkene i Ukraina, som ikke er under russisk kontroll.

– Dette har å gjøre med at strømforsyningen i landet er veldig ustabil, som følge av siste dagers krigshandlinger, som gjør at sikkerhetssystemene slår inn og reaktorene automatisk blir satt til nødnedstengning. Det er ikke rapportert om missilangrep i nærheten av disse kraftverkene., sier Amundsen.

Disse tre kraftverkene under ukrainsk kontroll har blitt koblet tilbake på strømnettet, opplyser Ukrainas energidepartement.

– Etter gårsdagens massive beskytning har arbeidere ved energiverket klart å sikre strømforsyningen og koble de tre atomkraftverkene til nettet i morgentimene, opplyser departement i sosiale medier.

MØRKLAGT: Kyiv sentrum uten strøm natt til torsdag.

Utløste nedstengningsprosedyre

De russiske rakettangrepene utløste den automatiske nedstengningsprosedyren i flere atomkraftverk. Nedkjøling av de radioaktive elementene krever tilkobling til strømnettet.

– Det at reaktorene er stengt ned er en fordel i forhold til potensialet for alvorlige utslipp, med tanke på at en reaktor i drift genererer større mengder radioaktive stoffer. Hvis man over lengre tid mister kjølingen og dieselaggregat må settes i gang, er det i seg selv bekymringsfullt. Det er som oftest i kortere perioder at strømmen og dieselaggregater er i drift – at man klarer det i fremtiden får vi bare håpe på, sier Amundsen.

Han sier det er bra at Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har sine folk på plass og kan levere informasjon om situasjonen.

Skylder på Ukraina

De tre atomkraftverkene kontrollert av Ukraina skal etter planen kunne levere strøm til innbyggerne fra torsdag kveld.

Kyis ordfører Vitalij Klitsjko skriver på Facebook torsdag morgen at 70 prosent av den ukrainske hovedstaden fortsatt er uten strøm, som følge av russiske angrep.

Han skriver at det har blitt jobbet med utbedringer hele natten for å gjenopprette tilgang til strøm og vann, og at halve byen allerede er koblet tilbake på vannforsyningen.

GIGANT: Zaporizjzja er med sine seks reaktorer det største atomkraftverket i Europa.

Russland hevder at Ukraina selv eller andre land sendte rakettene som onsdag slo ut strømmen i Kyiv.

– Ikke en eneste rakett ble sendt mot mål i Kyiv, heter det i er uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet.

– Eventuell skade skyldes at det falt ned luftvernraketter fra utenlandske eller ukrainske batterier som er lokalisert i boligområder i Kyiv, skriver departementet.

Departementet erkjenner likevel at det var massive angrep mot «Ukrainas militærkommando og tilknyttede energifasiliteter».

Hastemøte

I etterkant av angrepene ba Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, om et hastemøte i sikkerhetsrådet i FN. Zelenskyj deltok på møtet via videolink og brukte talen til å fortelle om onsdagens angrep.

Onsdagens angrep førte også til at nabolandet Moldova på ny ble rammet av strømbrudd. Russlands ambassadør til landet ble kalt inn på teppet for å forklare, og president Maia Sandu kom med skarp kritikk.

– Vi kan ikke stole på et regime som dytter oss ut i kulde og mørke, som med overlegg dreper mennesker, basert på et ønske om å holde andre folk i fattigdom i ydmykelse, sa Sandu.