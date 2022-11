Kvinne stjal varer for over 16.000 kroner på Ikea

En 36 år gammel kvinne er siktet i Sverige etter at hun stjal varer med en verdi på over 16.000 svenske kroner.

Fredag den 18. november så en ansatt ved Ikea i Älmhult sør i Sverige en kunde med to store handlevogner fulle av varer. Kvinnen hadde valgt kassen hvor man selv skanner varene.

Da den ansatte sjekket kjøpet etterpå var kvitteringen på 317 svenske kroner, skriver Expressen.

Den ansatte og en kollega fulgte etter kvinnen ut på parkeringsplassen, men da de nærmet seg begynte hun å gå vekk selv om de ropte etter henne, har de forklart.

De ansatte ringte da politiet som kom og ransaket kvinnens bil. Det var da de fant 86 varer som til sammen var verdt 16 890 svenske kroner som ikke var betalt for.

Kvinnen er nå siktet for tyveriet.

I avhør har hun innrømmet forholdet og fortalt at hun gikk rundt i butikken og hentet lamper, gulv, telys, dyner, puter, dynetrekk og putevar. Hun skannet selv varene på mobilen og forteller at hun etter hvert så at totalprisen var mer enn hun hadde på konto.

Kvinnen fjernet da flere varer fra listen.

Til politiet har kvinnen fortalt at hun ikke tenkte på konsekvensene av det hun gjorde, men at hun bare ville gjøre alle i familien glade.

Aktor har bedt om en betinget dom og 50 dagbøter på 120 svenske kroenr som straff.