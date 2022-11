Ukraina og Russland krangler om drepte krigsfanger

Elleve russiske soldater ble drept. Ukraina hevder at russerne lot som de overga seg - og så åpnet ild. Russland hevder at ukrainske soldater begikk en krigsforbrytelse.

– Våre styrker forsvarte seg mot russerne, som lot som om de overga seg, sier det ukrainske parlamentets kommissær for menneskerettigheter, Dmytro Lubinets.

– Russland skal uten tvil lete etter de skyldige, finne dem og straffe dem, sier Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov ifølge NTV.

Video og bilder som går på sosiale medier, skal angivelig vise russiske krigsfanger som er blitt drept etter at de hadde overgitt seg.

Ukrainas forsvarsdepartement avviser dette, og hevder at russerne ble drept fordi de lot som de skulle overgi seg - men så åpnet ild mot ukrainske soldater, som dermed måtte forsvare seg.

Dette bildet, som både BBC og New York Times har kontrollert og funnet autentisk, skal vise en russisk soldat som overgir seg den 12. november. Bak ligger døde russiske soldater.

Hendelsen fant sted i Makiyivka, en landsby i Luhansk-regionen, lørdag den 12. november.

Dronebilder den dagen og dagen etter viste et antall mennesker i uniform som lå døde på bakken på en gårdsplass.

Noen dager senere dukket det opp en video, filmet på bakkenivå, av et par soldater - med gule armbind, altså ukrainere - som beveget seg mot en gårdsplass og de ropte at om det var noen der, så skulle de overgi seg og komme ut.

Det er også bilder av soldater som ligger en og en med ansiktet mot bakken, mange av dem har røde bånd på beinet, noe som russiske soldater bruker for å kjenne hverandre igjen.

På videoen dukker det så opp en soldat, som ut fra retningen han skyter, er russisk og som skyter mot kamera, som tilsynelatende holdes av de ukrainske soldatene.

Bildet, som er frigitt av det ukrainske forsvarsdepartementet, skal vise en ukrainsk soldat som kommanderer alle som er inne i bygningen, om å komme ut.

Både BBC og New York Times har fastslått at dronebildene og bildene fra bakkenivå er tatt på samme sted og til samme tid og er autentiske bilder.

FNs menneskerettsjef Volker Turk sier fredag at videoene «høyst sannsynlig er autentiske», ifølge Reuters. Han ber samtidig både Russland og Ukraina om å minne sine styrker på hvordan man skal behandle krigsfanger.

Det russiske forsvarsdepartementet mener hendelsen var «bevisst og metodisk drap» med skudd mot hodet på flere enn ti russiske soldater. De hevder videre at «det er ikke den første og ikke den eneste krigsforbrytelsen» utført av ukrainske styrker.

Ukraina på sin side hevder at russerne bare lot som om de skulle la seg ta til fange, og at deres soldater derfor måtte forsvare seg da minst en av russerne begynte å skyte mot dem.

– I videoene ser vi ikke hele hendelsesforløpet, derfor er det vanskelig å si hva som har hendt, sier krigsforsker Ilmari Käihkö ved Aleksanteri-instituttet i Helsinki til VG.

– Det er ingen tvil om at den russiske soldater som begynner å skyte, begår en krigsforbrytelse. Når du gir opp, så kan du ikke bruke vold. Da mister du din beskyttelse. Men der stopper videoen. Vi vet ikke hva som skjer med russerne. Om de blir henrettet, som russerne sier, eller hva som skjer.

– Det som overrasker meg, er at det var ukrainerne som begynte å spre disse videoene.

KRIGSFORSKER: Ilmari Käihkö.

– Kan dette være et problem for Ukraina?

– Russerne bare fortsetter med sine krigsforbrytelser. Vi forutsetter at Ukraina ikke gjør det samme. Vi i Vesten har store forventninger til at de ikke skal drive med slikt. Men det er ikke i alle situasjoner mulig å virkeliggjøre forventningene. Nå har ukrainerne sagt at de skal granske hva som skjedde, og da må vi forutsette at det blir gjort på en skikkelig måte, sier Ilmari Käihkö.

På russiske nettsteder har det allerede dukket opp navn og bilde på flere ukrainske soldater som de hevder skal ha stått bak «henrettelsene».

– Russland er skyldig mange flere og grovere krigsforbrytelser. Samtidig er den politiske situasjonen slik at Ukraina er såpass avhengig av vestlige støtte. Og Vesten forutsetter at Ukraina kriger på en god og riktig måte. Det setter Ukraina i en vanskelig situasjon.

Både i Russland og i Ukraina er det åpent etterforskning av hva som skjedde i Makiyivka. Dramaet skjedde i Luhansk, en av fire regioner som Putin nylig annekterte ved en seremoni i Kreml.

Kreml-kritiske Novaja Gazeta, som nå opererer fra utlandet, beskriver hendelsen nøye i en artikkel av den kjente journalisten Julia Latynina. En ukrainsk pilot og krigsekspert, Roman Svitan, sier ifølge avisen at de ukrainske soldatene ikke hadde tid til å tenke da den ene russiske soldaten begynte å skyte, og at de ved en refleks skjøt mot alle russerne, selv om det trolig bare var den ene som skjøt.

– Men er det mulig å utelukke muligheten for at noen ble liggende og så ble skutt senere? Dette kan bare etterforskningen og retten fastslå, skriver Latynina.

I en rapport nylig fastslo FN at både ukrainske og russiske krigsfanger hadde fortalt dem om dårlig behandling, også tortur, av motparten.

Så langt har ukrainske myndighetene registrert over 45.000 tilfeller av krigsforbrytelser. 216 personer er oppført som mistenkte i forbindelse med krigsforbrytelser, blant dem 17 russiske krigsfanger, melder Reuters.