«BARE PÅ MEG»: President Vladimir Putin fotografert under sitt besøk i Kirgisija sist uke.

Vladimir Putin: − Du kan ikke stole på noen. Bare på meg.

President Vladimir Putin (70) innrømmer at det har vært problemer i det russiske militæret, men prøver å forsikre om at de er på rett vei. Eksperter VG har snakket med, lar seg ikke overbevise.

På sin pressekonferanse etter besøket i Kirgisistan sist uke, ble den russiske presidenten spurt om hvordan det går med forsyningene til krigen i Ukraina.

– Du sa at problemene i hæren blir løst, og at de allerede er løst, men likevel stopper ikke strømmen av meldinger fra frontlinjen. Folk ber om uniformer og medisinsk utstyr, som de går tom for. Hva skal jeg tro på?

Slik lød det vågale spørsmålet fra den kvinnelige journalisten, ifølge avisen Moskovskij Komsomolets.

– Du kan ikke stole på noen. Bare på meg, svarte Putin, trolig ment som et sitat fra en kjent sovjetisk TV-serie på 1970-tallet – om en sovjetisk spion som opererte i Nazi-Tyskland.

– Langt fra løst

Men den russiske presidenten fortsatte i en mer alvorlig tone:

– Vi jobber konstant sammen med Forsvarsdepartementet, praktisk talt hver dag. Ja, det var problemer, og kanskje er de der fortsatt, selv om jeg er trygg på at de er mindre nå. De er ikke lenger så akutte som de var i begynnelsen av mobiliseringen, sa presidenten, gjengitt av Tass.

Samtidig innrømmet Putin:

– Jeg tror du har rett, problemene er langt fra å være fullstendig løst.

Han sa at industridepartementet er involvert i produksjon av det utstyret som de militære mangler.

– Det er få tegn på at det har skjedd noen forbedring, mener Joakim Paasikivi, lærer ved den svenske Försvarshögskolan til VG.

– Det er selvfølgelig vanskelig å si hva som skjer inne i selve Russland, men ut fra det vi ser av misfornøyde soldater, så er det fortsatt dårlig logistikk fram til Ukraina. De russiske soldatene har dårlig vinterutrustning, og det er dårlig med mat til fronten.

Mangler utrustning?

– Men nå sier Putin at det er i ferd med å løse seg?

– Putin har i alle sammenhenger sagt at «det går i henhold til planen, det er ingen større problemer, vi holder på å løse det nå». Det har vært det samme budskapet hele krigen, uansett hvor dårlig det har vært. Det gjør at det er vanskelig å legge vekt på det han sier nå, sier Paasikivi.

– Hva tenker du om en mulig ny mobilisering?

– Det er snakk om en ny mobiliseringsbølge etter nyttår, men det er vanskelig å se hvordan de skal kunne finne utrustning til nye soldater når det ikke engang nå fungerer særlig bra.

– Hvor mange er egentlig mobilisert siden Putin kom med sine ordre den 21. september?

– Det er vanskelig å si. Putin sa for lenge siden at det var 318.000, men samtidig er det informasjon om at det pågår både en vanlig mobilisering – men også at han leter etter minoriteter, gjestearbeidere og andre som tvangsmobilisertes. Pluss de som rekrutteres fra fengslene. Jeg tror disse er utenom de offisielle tallene.

Endret lovene

– Lovene ble endret?

– Ja, de forandret lovene slik at både dømte og utlendinger kan mobiliseres. Jeg tipper at de satser mest på gjestearbeidere fra land som Usbekistan og Tadsjikistan.

Aage Borchgrevink, forfatteren bak den ferske boken «Krigsherren i Kreml», sier at mobiliseringen var en «game changer»:

– Mobiliseringen fikk en effekt i synet på krigen. Stemningen snudde. Det gikk fra ønsket om å fortsette krigen til at et flertall nå ønsker fredsforhandlinger med Ukraina.

«Eksistensiell kamp»

– Det er en kjent sak blant russerne at mobiliserte ble sendt til fronten uten trening og uten godt nok utstyr. Det er en av grunnene til at folk frykter for en ny mobilisering.

– Kan den komme?

– Mange tror en ny mobilisering vil komme på nyåret. Men det er åpenbart noe som kan skape mye uro, og som derfor er en nøtt for Kreml. De vet hvordan det gikk sist med angrep på krigskommissariater og den slags.

– Hvilket bilde prøver Putin å skape?

– Putins historie er nå at det handler om at Russland er i en eksistensiell kamp. At det handler om Russlands fremtid. At Vesten vil ødelegge Russland. Det er vanskelig ikke å være pessimist på Russlands vegne nå, sier Aage Borchgrevink.