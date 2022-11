Pussy Riots siste opprør

Før var de ansiktsløse.

Nå kan det russiske punkbandet Pussy Riot kaste masken uten å frykte for livet.

Da Pussy Riot startet sitt opprør mot Putins regime i 2011, var det alltid med fargerike balaklavaer over hodet.

Det var potensielt livsfarlig å bli identifisert. De kunne ta for gitt at sikkerhetstjenesten fulgte med på dem.

Allerede da risikerte de mye.

Det var før Russland gikk til angrepskrig på nabolandet Ukraina, og kastet hele verden ut i en ny usikkerhet. Samtidig snørte nettet seg sammen om Putins meningsmotstandere. En etter en flyktet Pussy Riot-medlemmene fra hjemlandet.

En av dem som ble igjen til det lengste, var Maria «Masha» Alekhina (33).

– Hele Pussy Riot er et «fuck you» til Putin. I ti år har vi stått opp mot regimet. De er redde for oss fordi de ikke kan kontrollere oss, sier hun til VG.

Da hun til slutt ikke lenger våget å bli, rømte hun Russland på spektakulært vis. Med tre biler fra den russiske sikkerhetstjenesten ventende utenfor huset og elektronisk fotlenke rundt ankelen, kledde hun seg ut på en måte som ingen kunne gjette, og snek seg ut bakveien.

Den historien kommer 33-åringen tilbake til.

Nå er Masha og tre andre bandmedlemmer, Olga Borisova (28), Diana Burkot (28) og Taso Pletner (25), på Europa-turné. Overskuddet donerer de til et barnesykehus i den ukrainske hovedstaden Kyiv – nok en finger til Putin.

Lørdag inntar de Cosmopolite scene under Oslo World Festival.

I dette VG-intervjuet forteller Masha og Pussy Riot om hatet mot Putin, og frykten for fremtiden.

Det er ti år siden

de stormet

katedralen i Moskva. Rettssaken mot

Pussy Riot

gikk verden rundt. I to år satt

Masha fengslet.

Masha, som da var i starten av 20-årene, ble dømt for vandalisme sammen med to andre bandmedlemmer.

Pussy Riot var den gang en fersk gruppe, bestående av kunstnere, aktivister og feminister som brukte performance og punk som sitt våpen. Etter hvert ble de en protestbevegelse med mange medlemmer og støttespillere.

De hadde en viktig ting til felles: De hatet Russlands president Vladimir Putin og det russiske regimet.

Pussy Riot ble raskt kjent for sine ulovlige stuntopptredener i Moskva.

Russlands rebeller: De som trosset Putin

Etter opptredenen vinteren 2012, da Masha og tre andre medlemmer stormet den berømte Frelseren Kristus-katedralen i Moskva, ble de et verdensfenomen.

De løp opp til alteret og sang en punk-bønn: «Gudeføderske, jag Putin ut! Jag Putin ut, jag Putin ut!»

OPPSTYR: Maria «Masha» Alekhina og det andre mest profilerte Pussy Riot-medlemmet Nadezjda «Nadya» Tolokonnikova blant et kobbel av pressefolk under OL i Sotsji i 2014.

– I 2012 var vi pionerer. Etter rettssaken mot oss, ble det bare verre. Flere ble tatt som politiske fanger, sier Masha til VG i dag.

De første store utrenskningene av opposisjonelle kom i kjølvannet av «Millionmarsjen» i mai 2012. Over 400 personer ble arrestert under den enorme demonstrasjonen mot Putin, og de påfølgende rettssakene var drepende for Russlands regimekritikere.

– Men det virkelige marerittet startet i 2014, da Russland annekterte Krim, mener Masha.

I 2014 tok russiske soldater, uten uniform, kontroll over Krim-halvøya. Russland annekterte regionen etter en folkeavstemning som ikke er anerkjent.

I fylkene Donetsk og Luhansk i Donbas-regionen øst i Ukraina, erklærte russiskstøttede separatister at de var uavhengige, og det brøt ut krig.

I mange år var krigen begrenset til det området.

Inntil morgenen 24. februar i år, da Russland invaderte nabolandet fra flere kanter og full krig brøt ut.

KRIG: Røyken steg over Kharkiv øst i Ukraina 24. februar.

For Masha og andre regimekritikere i Russland, ble nå forholdene prekære.

Det lille som var igjen av ytringsfrihet i Russland, forsvant. Krigen skulle ikke kalles krig, men en «spesialoperasjon». Å kalle det krig – eller spre «feilinformasjon», ifølge regimet – kunne bety inntil 15 år i fengsel.

– I fjor sommer ble jeg arrestert seks ganger, forteller Masha i Pussy Riot.

Ifølge 33-åringen var anklagene det rene oppspinn. En av gangene ble hun for eksempel arrestert for å spre «nazipropaganda», der politiet viste til et flere år gammelt Instagram-innlegg der Masha kritiserte Putins allierte Lukasjenko, presidenten i Belarus.

I POLITIBILEN: Masha tok en selfie fra innsiden av politiets van da hun ble arrestert 22. juni 2021. Legg merke til den elektroniske fotlenken på leggen.

For hver arrestasjon, satt hun varetektsfengslet i 15 dager, som er maksimum dager russisk politi kan holde folk uten å ta ut siktelse.

– Det var som en arrestasjonskarusell. Jeg visste aldri når det skulle slutte å snurre rundt.

Selv ute av varetekt, var hun aldri fri. Hun ble satt i husarrest og påført elektronisk fotlenke. Bagen med et skift og det mest nødvendige sto alltid klar i hjørnet av leiligheten, i tilfelle hun skulle bli arrestert på ny.

Se Maria «Masha» Alekhinas private bilder fra den siste tiden i Russland:

1 / 2 BAGEN KLAR: 33-åringen hadde alltid fengslingsbagen pakket klar, i tilfelle politiet skulle dukke opp. Slik de gjorde her 25. juli 2021. KJÆRLIGHET I FENGSELET: Masha har sittet vartektsfengslet sammen med kjæresten og aktivisten Lucy Shtein. Begge hadde fotlenke. forrige neste fullskjerm BAGEN KLAR: 33-åringen hadde alltid fengslingsbagen pakket klar, i tilfelle politiet skulle dukke opp. Slik de gjorde her 25. juli 2021.

– Det er ren terrorisme. Regimet har gått særlig systematisk etter oss siden krigen startet, sier Masha til VG.

33-åringen er på Russlands føderale liste over etterlyste personer. Det samme er tre andre medlemmer av Pussy Riot.

En etter en har aktivistene fra protestbevegelsen rømt Russland.

VG møtte i mai to av dem i eksil i Stockholm. I dag er det kun et fåtall Pussy Riot-medlemmer som er igjen i Russland, ifølge Masha, som var med på å grunnlegge bandet.

Til slutt fikk også hun nok.

I april i år var det Mashas tur til å forlate hjemlandet. Myndighetene hadde advart henne om at hun risikerte 21 dager i en av Russlands beryktede straffekolonier.

–Jeg flyktet på grunn av krigen. Jeg har en mikrofon til å spre budskap, og jeg kan gjøre noe for Ukraina. Men ikke fra Russland, begrunner hun overfor VG.

Men å rømme landet, er ikke ukomplisert for en som er ettersøkt.

Mens Masha satt i husarrest, hadde kjæresten og Pussy Riot-medlem Lucy Shtein, flere ganger kledd seg ut som matbud for å kunne gå ubemerket inn og ut av leiligheten de delte. Slik lurte hun sikkerhetstjenesten.

En måned før Masha bestemte seg for at tiden var inne, hadde kjæresten flyktet ut av landet på denne måten – utkledd som matbud.

Nå var det Mashas tur. I slutten av april kledde hun på seg en signalgrønn boblejakke. Det var New York Times som først omtalte flukten.

Hun tok på seg en ryggsekk med boks på ryggen, slik de som frakter mat rundt om i storbyene bruker. Boksen fylte hun med en T-skjorte, et par slippers, litt kaffe og te – det hun ville trenge dersom politiet tok henne med rett til arresten. Mobilen la hun igjen hjemme.

– Tre biler fra sikkerhetspolitiet ventet utenfor. Jeg tok bakdøren, forteller 33-åringen til VG.

Noen venner smuglet henne til et sikkert sted, og etter flere forsøk og hjelp til å skaffe seg et helt avgjørende europeisk innreisedokument, klarte hun å komme seg over grensen til Belarus, og videre over til Litauen. Derfra fløy hun til en støttespiller i Reykjavik.

NOMADELIV: De russiske aktivistene i Pussy Riot lever livet på turné, og kan ikke reise hjem til Russland. F.v.: Taso Pletner (25), Maria «Masha» Alekhina (33), Olga Borisova (28) og Diana Burkot (28). Sistnevnte sitter i rullestol etter en mislykket «stage dive».

– Bak enhver politisk fange i Russland står et helt team med usynlige, reddende engler, sier hun takknemlig.

Nå bor Masha «litt overalt» og har ingen base, forteller hun.

Hun håper at hun en dag kan vende tilbake til Russland. Men risikoen er foreløpig – og i alle overskuelig fremtid – altfor stor.

– Alt er mulig, men jeg og andre i Pussy Riot risikerer over ti år i fengsel.

Men hvis Masha skal kunne dra hjem, må Putin ut.

PROTEST: Maria «Masha» Alekhina under en konsert i Zagreb i Kroatia i mai, med bilde av Putin i bakgrunnen.

Den politiske aktivisten er overbevist om hva som kan felle den russiske presidenten, som har regjert i 22 år:

– Russland er et diktatur, og vi er under okkupasjon av en terrorist. Putin bør være et internasjonalt mål. Det er naivt å tro at det russiske folket vil ta farvel med Putin – til det risikerer vi for mye. Folk går i fengsel hver dag allerede. Det må komme utenfra, mener 33-åringen.

Mer konkret mener hun at Vesten må stenge alle pengekanaler inn til Russland. Slik vil krigen slutte, og Putin svekkes, sier hun.

– Hvis Europa slutter å kjøpe olje og gass av Russland, stanser krigen. Alt handler om olje og penger.