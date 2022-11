DOKUMENTERER KRIGSFORBRYTELSER: Amnesty International har intervjuet flere sivile ukrainere på flykt.

Ny Amnesty-rapport: Barn deporteres til Russland

Ukrainske barn, eldre og personer med funksjonsnedsettelser blir tvunget gjennom filtreringsprosesser og tvangsflyttet til russiskkontrollerte byer i Ukraina – eller deportert til Russland.

– Det mest urovekkende er hvor systematisk og omfattende dette er, sier politisk rådgiver i Amnesty International Norge, Patricia Kaatee.

For første gang har den verdensomspennende menneskerettighetsorganisasjonen dokumentert omfanget av tvangsflytting og deportering av sivile på flukt fra utbombede byer og hjem i Ukraina.

Amnesty International kaller det «en krigsforbrytelse og mest sannsynlig også en forbrytelse mot menneskeheten» i en ny rapport. Den har blant annet disse funnene:

Russiske styrker torturerer og deporterer sivile fra Ukraina.

Barn blir skilt fra sine familier etter tvangsflytting til Russland eller russisk-okkuperte områder.

Eldre mennesker og personer med funksjonsnedsettelser og barn har problemer med å forlate Russland etter å ha blitt deportert dit.

SÅRBARE GRUPPER: En mann i rullestol i Mariupol i Ukraina.

– Sjokkerende funn

Til sammen 88 personer er intervjuet av Amnesty. Flertallet er sivile fra Mariupol, i tillegg til sivile fra Kharkiv, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja-regionene – alle okkupert av russiske styrker.

Rapporten beskriver også en hendelse med tvangsflytting av 92 innbyggere fra en statlig institusjon for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser i Mariupol, til det russisk-kontrollerte området Donetsk.

Rådgiver Patricia Kaatee kaller flere av funnene for sjokkerende.

– Det som selvfølgelig er sjokkerende er måten sårbare barn og eldre blir tvangsflyttet eller deportert på, sier hun.

– Mange av barna har ikke foreldre eller har mistet kontakt med dem i løpet av krigen. Og de får ikke selv bestemme hvor de vil flykte.

POLITISK RÅDGIVER I AMNESTY: Patricia Kaatee.

Sivile har fortalt Amnesty hvordan de har blitt tvunget gjennom screeningsprosesser – også kjent som filtrering – som skal ha resultert i vilkårlig internering, tortur og annen mishandling.

– På grensen til Russland eller russisk-okkuperte områder, blir alle sivile avhørt og kroppsvisitert, og det tas fingeravtrykk, forteller Kaatee.

– Politi og militære sjekker bilder og tekstmeldinger på mobiltelefonene, der hensikten er å få så mye informasjon som mulig om det som skjer i Ukraina.

Utsettes for tortur

Informasjon om ukrainske militære og deres posisjoner og planer er spesielt interessant. Ifølge rapporten til Amnesty brukes tortur og annen mishandling, inkludert elektrosjokk og trusler om henrettelse, for å få ut opplysninger. Andre har blitt nektet mat og vann.

– Av de vi intervjuet var fire personer selv blitt utsatt for tortur, og ytterligere tre sivile fortalte om tortur av nære slektninger, sier Kaatee.

I rapporten beskrives et tilfelle med en kvinne fra Mariupol som ble skilt fra sin 11 år gamle sønn. Begge hadde holdt seg i skjul i stålverket Azovstal.

KAMPEN OM STÅLVERKET: Det pågikk harde kamper i Mariupol.

Da moren og sønnen kom ut, ble de skilt under filtreringsprosessen. Kvinnen ble tatt med til avhør, og barnet har ikke sett sin mor siden. I stedet ble 11-åringen flyttet til et barnesykehus i et russiskokkupert område. Å atskille familier på flukt er et brudd på internasjonal humanitær lov.

– Vi dokumenterer også hvordan eldre personer med funksjonsnedsettelser som ikke kan flykte med familien blir deportert med ambulanse til Russland, sier Kaatee.

– Så sitter barn og barnebarn tilbake i Ukraina og vet ikke hvordan de skal få far eller mor hjem.

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge uttaler at alle som er blitt tvangsflyttet og som fremdeles holdes ulovlig fengslet, må løslates. De som har forårsaket forbrytelsene, må holdes ansvarlige.

– Barn i russisk varetekt må gjenforenes med familiene sine, og det må legges til rette for deres retur til ukrainske kontrollerte områder, sier Egenæs.