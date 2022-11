EKSPRESIDENTEN HEIER: Hershel Walker, som stiller som kandidat til Senatet fra Georgia, og Donald Trump på scenen sammen under et valgkamparrangement for et år siden.

Ekspert om «Trump-kandidatene»: − Mange av dem vil tape

Donald Trumps støtte til «svake» kandidater kan føre til at Republikanerne likevel ikke klarer å ta kontroll over Kongressen ved årets mellomvalg. Det mener amerikanske eksperter VG har snakket med.

– Senatets minoritetsleder Mitch McConnell har vært ærlig om noen av hans eget partis kandidater. Han har kalt dem «lavkvalitet». Og han har rett, sier professor Todd Belt, som leder studiet for politisk ledelse ved George Washington University i USAs hovedstad, til VG.

Den uskrevne «regelen» om amerikanske mellomvalg er at de som oftest går mot den sittende presidentens parti. Særlig mellomvalgene i en presidents første periode. Og særlig dersom en lav andel av befolkningen mener presidenten gjør en god jobb, noe som har vært tilfellet for Joe Biden.

For noen måneder var «alle» forståsegpåere nesten overbevist om at slik kom det til å bli i mellomvalget 8. november i år også. Demokratene, som har et lite flertall i Representantenes hus, og et syltynt flertall i Senatet – de to kamrene som utgjør Kongressen i USA – ville miste begge. Og dermed gjøre presidenten mer eller mindre handlingslammet.

Men så startet Donald Trump å gi sine støtteerklæringer til ulike republikanske kandidater.

Info HVA ER ET MELLOMVALG OG HVORFOR ER DET VIKTIG? Mellomvalget i USA holdes hvert fjerde år, halvveis i presidentperioden. I år er valgdagen tirsdag 8. november.

I Kongressen skal det holdes valg til alle de 435 setene i Representantenes hus, samt til 35 av de 100 setene i Senatet.

Det skal også velges guvernør i 39 delstater og territorier. I tillegg er det en rekke lokale poster som skal fylles.

Valget er viktig fordi det avgjør hvilket av de to store partiene – Republikanerne og Demokratene – som får makten i nasjonalforsamlingen. Hvem det er får igjen mye å si for hvor mye av sin politikk president Joe Biden (demokrat) kan få gjennomslag for.

Det er også viktig fordi hvem som har makten ute i delstatene har stort potensiale til å påvirke amerikaneres liv ettersom de ulike delstatene på mange områder står fritt til å bestemme sine egne lover. Vis mer

– Tror mange vil tape

Det var i de såkalte primærvalgene, der kandidater fra samme parti kjemper mot hverandre internt i en kamp om å bli partiets kandidat mot Demokratene i selve hovedvalget, at Trump i mange tilfeller gikk ut og sa hvem fra partiet han mente velgerne burde stemme på.

– Trump ga sin støtte til enhver som støttet hans løgner om at presidentvalget i 2020 ble stjålet fra ham, og kun av den grunn. Det førte til at en haug ekstreme og/eller uerfarne kandidater vant Republikanernes nominasjoner, sier Belt, og legger til:

– Jeg tror mange av dem vil tape i hovedvalget.

Han forklarer at å få Trumps støtte var nyttig for dem i konkurransen med mer moderate republikanske kandidater, fordi det i primærvalgene stort sett bare er de mest ivrige velgerne som stemmer. Og ingen republikanske velgere er for tiden mer ivrige enn den ihuga og lojale enn Trump-fansen.

Men dersom man skal vinne mot en demokrat i stater og distrikt der det i utgangspunktet er jevnt mellom de to partiene, så trenger man en kandidat som også er spiselig for den delen av de potensielle republikanske velgerne som ikke liker Trump og hans løgner om 2020-valget.

– «Trump-kandidatene» vil få problemer med å appellere til andre enn Trump-tilhengerne. Og dersom disse kandidatene beveger seg mot midten, så vil de støte fra seg Trump-fansen, som vil stemple dem som RINOs (Repbulican in Name Only journ.anm.), forklarer professoren.

Tar oppmerksomhet fra svake demokrater

Også professor i politikk ved Columbia University i New York, Robert Y. Shapiro tror Trumps støtteerklæringer i primærvalgene til enkelte kandidater kan bli et problem for Republikanerne med tanke på å ta full kontroll over Kongressen.

KONGRESSEN: 470 personer skal velges til den amerikanske kongressen i Washington, D.C. 8. november.

– I noen senatsvalg har de svake kandidater som trolig tjente på Trumps støtte i primærvalgene, men som kan bli rammet av de negative assosiasjonene til Trump i hovedvalget, forklarer Shapiro.

Han mener dessuten at det at disse kandidatene til stadighet er ute og støtter Trumps udokumenterte påstander om at valgjuks sendte Joe Biden til Det hvite hus, hjelper deres motkandidater:

– Det tar velgernes oppmerksomhet bort fra å oppdage hvor svake Demokratene er på ting som immigrasjon, kriminalitet og inflasjon, samt hvor langt til venstre de står på saker som handler om rase og sosiale verdier.

Både Shapiro og Belt trekker særlig frem Herschel Walker i Georgia og Mehmet Oz i Pennsylvania som eksempler på svake kandidater til Senatet.

Løy om å være FBI-agent

Førstnevnte, en tidligere amerikansk fotballspiller, har for eksempel blitt kalt en notorisk løgner av sin egen valgkampstab. Blant annet har det blitt avslørt at han har flere barn han først nektet for.

STØTTER HVERANDRE: Mehmet Oz, som håper å bli senator, og Donald Trump på et valgkamparrangement i Pennsylvania i september.

Han har også løgnaktig hevdet at han var FBI-agent.

Av andre skandaler kan nevnes at han har innrømmet vold i nære relasjoner og at han, som er en uttalt abortmotstander, angivelig skal ha betalt for at ekskjæresten tok abort da hun ble gravid med ham.

Også Oz har hatt sitt å stri med. Kanskje verst av alt at det er sådd sterk og reell tvil om han faktisk bor i Pennsylvania og ikke New Jersey ettersom han først kjøpte bolig i delstaten i februar i år – etter at han registrerte seg som kandidat.

Også Republikanernes kandidat til guvernør i Pennsylvania, Doug Mastriano, trekker de to ekspertene frem som en spesielt dårlig kandidat som Donald Trump hjalp frem til seier i primærvalget, fordi Trump likte at han støttet hans løgner om valgjuks i 2020.

Han ble i en artikkel i New York Magazine nylig omtalt som «kanskje 2022s verste kandidat». CNN omtalte hans valgkampanje som «den rareste i landet».

– Alle disse tre kan fort vise seg å være uvalgbare, sier Belt om Walker, Oz og Mastriano.

GUVERNØRKANDIDAT: Doug Mastriano under et valgkamparrangement i Pennsylvania i september.

Demokrater sponset «Trump-kandidater»

Valget til Senatet ligger an til å bli såpass jevnt at om bare et par av «Trump-kandidatene» ikke vinner sine valg, så kan det være nok for Demokratene å beholde det viktige flertallet. Den anerkjente nettsiden fivethirtyeight.com, som analyserer ulike meningsmålinger mener i skrivende stund at det ligger an til dødt løp: 50 senatorer til hver, som gir Demokratene en ekstrastemme siden de har Visepresidenten.

– Jeg tror Demokratene beholder Senatet på grunn av de dårlige kandidatene Republikanerne stiller med, sier Todd Belt.

Faktisk har Demokratene selv hatt så stor tro på at «Trump-kandidater» vil være enklere å vinne mot at de i flere tilfeller har sørget for å støtte disse kandidatene økonomisk i deres primærvalgkamper mot mer moderate republikanere.

Tror Republikanerne vinner «Huset»

Men det er ikke bare Senatet det er kamp om. Også Representantenes hus, Kongressens andre kammer kan fremdeles bikke begge veier. I dag har Demokratene et lite flertall.

Ekspertene VG har snakket med tror ikke det vil være tilfelle når den nye kongressen blir tatt i ed i januar neste år.

– Jeg tror Republikanerne vinner «Huset» siden de bare trenger å snu fem seter, spår Belt.

Det samme spår fivethirtyeight.com.

Her er også alle de 435 plassene oppe til valg. Donald Trump ga sin mening om en relativt liten andel av disse under primærvalgene. Dermed har han ikke kunne påvirke – den ene eller andre veien – på samme måte.

Dessuten: For å ta flertallet trenger ikke republikanerne nødvendigvis vinne noen av valgdistriktene Joe Biden vant i presidentvalget for to år siden. Dersom de beholder de valgdistriktene de allerede representerer i Huset, trenger de bare å vinne fem distrikter Demokratene vant i mellomvalget for fire år siden, men som Trump vant i 2020.

Som Robert Y. Shapiro sier om potensielle negative konsekvenser for Republikanerne at «Trump-kandidater» vant mange primærvalg:

– Det kan bli et problem i enkelte nøkkelstater for Senatet og i kampen om guvernørjobben i Pennsylvania, men jeg ser det ikke som relevant for hvem som vinner huset.

Svaret får vi 8. november.