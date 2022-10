Ukrainsk minerydder om klasebomber: − De sivile lider

Russland har ifølge FN brukt forbudte klasevåpen mot Ukraina «gjentatte ganger» siden invasjonens start. Nå samler ukrainske mineryddere bevis.

Det ukrainske militæret viste i Kharkiv-regionen fredag frem deler fra over 5000 russiske raketter som har blitt brukt under krigen i Ukraina.

Til nyhetsbyrået Reuters forteller oberstløytnant og minerydder-ekspert Igor Ovcharuk at det «regnet» bomber over Kharkiv by i starten av krigen.

De innsamlede delene vil bli brukt som bevis i Den internasjonale straffedomstolen (ICC), opplyser Dmytro Chubenko, pressetalsmann for Kharkivs statsadvokatembete.

ICC er en uavhengig domstol som etterforsker krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.

I KHARKIV-REGIONEN: Oberstløytnant i den ukrainske hæren og minerydder-ekspert Igor Ovcharuk.

Ifølge Reuters er det en desarmert klasebombe, som sprer mange små eksplosiver over et stort område, Ovcharuk står med i hånden under intervjuet.

– Det er ingen nøyaktighet ved sikte mot militære mål. Og det er dessverre derfor de sivile lider, sier oberstløytnant Ovcharuk.

Allerede i mars uttalte FNs menneskerettighetskommisjon ifølge Reuters at bruk av klasevåpen kunne vise seg å være en krigsforbrytelse.

FN: Begge parter har brukt klaseammunisjon

Bruken er forbudt gjennom Klaseammunisjonskonvensjonen. 110 land har ratifisert konvensjonen, men hverken Russland eller Ukraina er blant disse. Bruken av dem bryter mot reglene i internasjonal humanitær rett, ifølge FN.

I august offentliggjorde FN sin årlige rapport om bruk av klaseammunisjon – og fastslo følgende:

Siden invasjonen startet 24. februar, har både russiske og ukrainske styrker gjentatte ganger brukt klaseammunisjon.

215 sivile var drept og 474 skadet, oppga FN i august.

Den norske E-tjenesten er blant dem som har uttalt at Russland bruker klasevåpen i angrepene mot Ukraina.

De anerkjente gravejournalistene i Bellingcat har publisert dokumentasjon på at klasevåpen har truffet nært boligområder, sykehus og skoler i Kharkiv, Odesa og Kherson – ofte langt unna militære mål.

De har blant annet verifisert at dette er en russisk klasebombe:

Amnesty International og Human Rights Watch har også dokumentert russisk bruk av klasevåpen.

Minerydder til VG i Ukraina: Fant klaseammunisjon

I april fulgte VG mineryddere i Borodjanka nordvest for Kyiv. De fortalte at de på fire dager hadde ryddet 600 miner etter at russerne trakk seg ut.

Leder for redningsarbeidet i Borodijanka, Yuriy Istsykeniuk (44), sa også at de ryddet vekk ueksploderte sprengelementer etter bruk av klasebomber.

MINER: Udetonerte granater og miner ryddes unna fra en utsprengt russisk T-72 stridsvogn i Borodjanka i april.

FN oppgir at opp mot 40 prosent av klaseammunisjon ikke eksploderer når de treffer bakken, og at de kan være farlige i flere tiår.