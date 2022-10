STOR STJERNE: Ksenia Sobtsjak fotografert under et økonomisk forum i St. Petersburg i 2021.

«Russlands Paris Hilton» har rømt landet

En av Russlands mest glamorøse kvinner, Ksenia Sobtsjak (40), har flyktet fra landet. Ifølge Tass risikerte hun 15 års fengsel.

Nyhetsbyråene Tass og RIA får onsdag bekreftet at Sobtsjak har rømt Russland.

Sobtsjak har kjent Vladimir Putin fra barnsben av, etter som den nåværende presidenten var rådgiver for hennes far, St. Petersburgs borgermester Anatolij Sobtsjak.

Hun er blitt kalt «Russlands Paris Hilton», har vært modell i russiske Playboy, vært programleder for russiske «Big Brother» og også stilt som presidentkandidat mot Putin. Hun har 9,4 millioner følgere på Instagram.

Tidligere onsdag ble det kjent at politiet gjennomførte razzia mot boligen hennes i et fasjonabelt strøk i Moskva.

Vladimir Putin hilser på Ksenia Sobtsjak i Kreml i 2018.

En kilde sier til Tass at TV-profilen er anklaget for å ha drevet utpressing mot sjefen i det statlige teknologiselskapet Rostec. Nyhetsbyrået skriver at strafferammen er 15 års fengsel.

Ksenia Sobtsjak har vært en ivrig kritiker av president Putin, men den fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyj har sagt at Sobtsjaks politiske karriere har vært en Kreml-oppfinnelse – for at det skal se mer demokratisk ut.

Hun stilte altså som presidentkandidat i 2018 og fikk 1,7 prosent av stemmene, ifølge valgkommisjonen.

– Hun dro gjennom Belarus til Litauen, sier kilden til RIA.

Det skjer etter at to av hennes nærmest kolleger, kommersiell direktør Kirill Sukhanov og tidligere sjefredaktør Arian Romanovskij, ble pågrepet tirsdag. De anklages for utpressing av byråkrater og forretningsfolk og risikerer en streng straff.

Dette skal være den samme saken som Tass omtaler Sobtsjak som mistenkt i. Saken handler om en artikkel som ble publisert på Telegram-kanalen «Tusjitje svet».

Russiske medier skriver at Ksenia Sobtsjak kjøpte flybilletter til både Emiratene og Tyrkia, men det viste seg å være en finte. I stedet dro hun med bil til Litauen.

Hennes far Anatolij Sobtsjak regnes som Putins mentor på vei til toppen. Sobtsjak døde i 2000, bare 62 år gammel, rett etter at Putin hadde overtatt som fungerende president men før han ble valgt president.