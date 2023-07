PROSJEKT intro03.mov Disse selfiene skal vise «Putins kokk» Jevgenij Prigozjin.

Russisk politi skal ha stormet hjemmet hans og gjort en rekke absurde funn.

Russisk TV: Wagner-sjefens ville verden

Jevgenij Prigozjin er i hardt vær i russiske medier.

Nye bilder viser de oppsiktsvekkende funnene som russisk politi skal ha gjort i Wagner WagnerWagner-gruppen er et privat, militært selskap, og består av leiesoldater som kjemper på Russlands side i Ukraina-krigen. Storbritannias forsvarsdepartement har tidligere anslått at gruppen har hatt 50.000 soldater i Ukraina.-sjefens palass i St. Petersburg.

Den statsstyrte kringkasteren Russia-1 viste bildene fra politiaksjonen som del av en TV-sending onsdag.

Prigozjins kontorlokaler skal også ha blitt raidet.

Bilde- og videomaterialet er ikke verifisert av uavhengige kilder.

Bilder publisert av Izvestia viser flere parykker, gullbarrer, våpen – og det flere medier omtaler som en utstoppet krokodille.

I tillegg ble det funnet flere ulike pass.

– En normal person har ikke så mange pass, sa journalist Eduard Petrov til Russia-1.

FSB skal ha funnet et helt skap fullt av parykker. En rekke håndvåpen. Og enorme mengder kontanter.

Prigozjin er ikke bare opprørssjef, men også en styrtrik forretningsmann.

Han har fått kallenavnet «Putins kokk» fordi han drev en luksusrestaurant som presidenten pleide å frekventere.

Siden Wagner-gruppens opprør har Kreml KremlKreml brukes ofte som en betegnelse for den russiske regjeringen. stemplet Prigozsjin som en forræder og anklaget ham for mytteri mytteriMytteri betyr lydighetsnektelse og opprør mot overordnede. Begrepet brukes særlig om militære, ifølge Store norske leksikon.. .Mytteri betyr lydighetsnektelse og opprør mot overordnede. Begrepet brukes særlig om militære, ifølge Store norske leksikon.

Dette budskapet ble også gjentatt under TV-sendingen. Samtidig opplyste kanalen at en straffesak mot Wagner-sjefen er i full sving.

Tor Bukkvoll er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han mener offentliggjøringen av bildene må ses i en større sammenheng.

– Dette er en svertekampanje. Putin fremstår svak fordi han ikke har gjort mer for å straffe Prigozjin.

Putin har tidligere anklaget Prigozjin for korrupsjon.

Under TV-sendingen ble det sagt at sedler til en verdi av 600 millioner rubler ble funnet på eiendommen hans.

– Om disse er plantet eller ikke, vet vi ikke.

– Prigozjin har mistet ryggdekningen. Putin tjener på å svekke ham. Hvor vellykket det er, er jeg ikke sikker på, sier Bukkvoll.

Eksperter har tidligere sagt til VG at Wagner-opprøret viser at det går an å gjøre opprør mot Russlands president Vladimir Putin.

På et soverom ligger våpnene utstilt. Ut ifra bildene er det ikke vanskelig å se at Prigozjin er styrtrik. Palasset er overdådig møblert.

Det var lørdag 24. juni at Wagner-gruppen gikk inn i Russland med full styrke og mål om å velte landets militærledelse.

200 kilometer unna Moskva stoppet kolonnen for å «forhindre blodbad» – etter at Lukasjenko forhandlet frem en avtale.

Siden skal Prigozjin ha søkt tilflukt i Belarus.

Onsdag hevder derimot Belarus’ president, Aleksandr Lukasjenko, at Prigozjin er tilbake i Russland.

