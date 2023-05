GIR OPP: Muharrem Ince trekker seg som kandidat.

Tyrkisk presidentkandidat trekker seg

ISTANBUL (VG) Muharrem Ince – som var kandidat til presidentvalget i Tyrkia, men i praksis ikke hadde noen sjanse til å vinne – trekker seg.

– Jeg trekker mitt kandidatur, sa 59-åringen i en TV-sendt kommentar torsdag.

Med Ince ute av valgkampen øker sjansen for at en av de to hovedkandidatene får over 50 prosent av stemmene allerede i første valgomgang og kan innkassere valgseieren.

Ince stilte også som presidentkandidat i 2018. Den gangen stilte ham for opposisjonspartiet CHP.

Men etter å ha tapt i andre valgrunde mot sittende president Recep Tayyip Erdogan, gikk han ut av CHP.

Denne gangen stilte ham som uavhengig kandidat, men de fleste eksperter på Tyrkia mener det bare ga Erdogan en fordel.

FORRIGE GANG: Ince stilte også i 2018.

En meningsmåling publisert torsdag viste en oppslutning på 49,3 prosent for opposisjonskandidat Kemal Kilicdaroglu, mot 43,7 prosent for president Erdogan, som har hatt makten de siste 20 årene.

Målingen var tatt opp før Ince trakk seg.

Dersom ingen får over 50 prosent av stemmene i søndagens valg, holdes det en andre valgomgang mellom de to fremste kandidatene to uker senere.

Tre dager før valget har en av kandidatene – som i praksis var sjanseløs – trukket seg. Bildet er fra et valgmøte til støtte for sittende president Recep Tayyip Erdogan som ber velgerne om fem nye år ved makten.