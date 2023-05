PUTIN-TILHENGER: Zakhar Prilepin skal ha blitt angrepet med en bilbombe. Her fra 2018, da Prilepin besøkte Donetsk for å presentere sin nye bok.

Tass: Kontroversiell russisk forfatter skadet av bilbombe – sjåfør drept

En bombe skal ha sprengt bilen til forfatter og Putin-tilhenger Zakhar Prilepin i luften. Sjåføren skal være død.

Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Angrepet skal ha funnet sted i byen Nizjnij Novgorod lørdag.

Zakhar Prilepin er en kontroversiell forfatter, nasjonalist og kjent Putin-tilhenger.

Tilstanden hans skal være kritisk.

Prilepins sjåfør skal ha blitt drept i angrepet, ifølge Tass.

Aktiver kart

Én person skal være pågrepet etter angrepet.

Ifølge Tass var en eksplosiv enhet var festet under bilen.

Ytterligere detaljer om hendelsesforløpet er ikke kjent.

– Vestens ansvar

Prilepin er en av Russlands mest populære forfattere.

Han var tidligere redaktør for den maktkritiske avisen Novaja Gazeta Novaja GazetaDen russiske og uavhengige avisen er kjent for å drive undersøkende journalistikk og kritisk kommentarvirksomhet om russisk politikk. I 2021 ble redaktør Dmitrij Muratov tildelt Nobels fredspris for sitt arbeid som undersøkende journalist.. De siste årene har han derimot frontet tydelige nasjonalistiske holdninger.

Siden krigens start har Prilepin markert seg som en sterk støttespiller for Russlands krigføring i Ukraina.

Maria Zakharova, som er talskvinne for russisk UD russisk UDDet russiske utenriksdepartmentet., anklager Ukraina for å stå bak angrepet.

Hun gir samtidig vestlige land skylden:

– Fakta er blitt til virkelighet: Washington og Nato har fostret opp enda en terrorcelle – regimet i Kyiv, skriver Zakharova på Telegram.

KRITISK: Maria Zakharova, talskvinne for det russiske utenriks­departementet, anklager Ukraina for å stå bak bilbomben.

Videre hevder hun at USA og Storbritannia har et direkte ansvar, men hun legger ikke frem bevis for påstandene sine.

– Vi ber for Zakhar, skriver Zakharova.

To Putin-tilhengere drept siden krigen

Siden Russland invaderte Ukraina i februar 2022, har to ledende prorussiske personligheter blitt drept i eksplosjoner.

Vladlen Tatarskij , en kjent prorussisk militærblogger ble , en kjent prorussisk militærblogger ble drept i en eksplosjon på en kafé i St. Petersburg i april. Russlands antiterrorkomité skyldte på ukrainsk etterretning, og hevdet samtidig at den arresterte opposisjonslederen Aleksej Navalnyj bidro i organiseringen. Disse opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Darja Dugina ble drept ble drept av en bilbombe i august 2022 . Hun var datter til den kjente russiske filosofen og ideologen Aleksandr Dugin. Russlands sikkerhetstjeneste anklaget ukrainsk spesialtjeneste for å stå bak angrepet – noe Ukraina avviste.