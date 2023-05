VAR I NORGE: Jens Stoltenberg markerte 1.mai på Tåsen i Oslo.

Nato-sjefen åpner for Ukraina-garantier fra store Nato-land

Ifølge Jens Stoltenberg kan Ukraina få sikkerhetsgarantier fra store Nato-land når krigen mot Russland er over.

Kortversjonen Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, uttaler at Ukraina kan få sikkerhetsgarantier fra store Nato-land når krigen mot Russland er over.

Et slikt skritt ville være nært artikkel fem i Nato-traktaten, som garanterer hjelp fra andre Nato-land ved militære angrep.

Stoltenberg sa at det fortsatt pågår samtaler og at et toppmøte i Vilnius i juli vil gi mer informasjon.

Jens Stoltenberg planlegger å forlate Nato i høst etter nesten ni år som generalsekretær. Vis mer

– Om Nato-land, og spesielt de store medlemslandene gir Ukraina sikkerhetsgarantier, da er vi veldig nært artikkel fem, sa Natos generalsekretær til en sikkerhetskonferanse i København mandag ettermiddag.

Artikkel fem i Nato-traktaten er medlemslandenes sikkerhetsgaranti om at de andre Nato-landene vil komme til unnsetning ved et militært angrep.

Stoltenberg ble intervjuet av sin forgjenger som generalsekretær i Nato, Anders Fogh Rasmussen, på videolink mellom København og Brussel.

På spørsmål fra Rasmussen om hva slags svar Ukraina vil få på sitt ønske om Nato-medlemskap fra det kommende Nato-toppmøtet i Vilnius i juli, sa Stoltenberg at det fortsatt pågår samtaler mellom Nato-landene, og at han ikke ville forskuttere svaret.

Ukraina må overleve

– Men jeg venter at toppmøtet til sende en melding til Ukraina om støtte, på flere måter. Jeg venter at de vil si at Ukraina på et tidspunkt kan bli medlem i alliansen, som vi har sagt flere ganger. Og at det er opp til Ukraina og ikke Moskva å bestemme deres fremtidige sikkerhet, svarte Stoltenberg.

Han la til et det trolig vil komme et flerårig støtteprogram som vil hjelpe Ukraina i retning medlemskap.

– Men det viktigste nå er at Ukraina overlever som en suveren og uavhengig nasjon. Først da gir det mening å innvilge dem medlemskap, sa Stoltenberg.

Ber om avklaring

I en video-appell til konferansen i København sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at han fortsatt venter på positive signaler fra Nato-toppmøtet om medlemskap:

– Tiden er inne til å fjerne den største usikkerheten i europeisk sikkerhet. Det er å bli enige om en posisiv politisk beslutning om medlemskap i Nato, sa den ukrainske presidenten.

Vil forlate Nato i høst

Anders Fogh Rasmussen (70) var generalsekretær i Nato fra 2009 til 2014, da Stoltenberg overtok. Rasmussen spurte sin etterfølger om hva slags kvalifikasjoner Natos neste generalsekretær bør ha:

– Jeg har vært i Nato i nesten ni år, og jeg har mitt totale fokus på dette inntil min periode er over i oktober. Det er ikke opp til meg hva slags kvalifikasjoner etterfølgeren skal ha. Men jeg er absolutt overbevist om at 31 nasjoner med en milliard mennesker vil finne en flott etterfølger, svarte Stoltenberg.

Rasmussen spurte også om Stoltenberg kunne være villig til å fortsette noen måneder til, fram til Natos 75 års jubileum i 2024:

– Jeg har ingen andre planer enn å forlate Nato denne høsten. Jeg har vært her nesten dobbelt så lenge som min opprinnelige plan, sa Stoltenberg.