Erdogan-utfordrer: − Sjanseløs

Tyrkias sekulære opposisjonsleder greide å tvinge president Recep Tayyip Erdogan til en andre valgomgang. Men utsiktene til at Kemal Kilicdaroglu vinner 28. mai er minimale.

Det var ventet at Kilicdaroglu ville gjøre det bra i søndagens valg, men han endte opp med under 45 prosent, mens Erdogan fikk like under de 50 prosentene han ville trengt for å vinne i første omgang.

Utfordrerens brede koalisjon av seks ulike partier må nå foreta nærmest umulige øvelser for å vinne over Erdogan, som bare trenger noen få nye stemmer for å fortsette ved makten.

– Andre omgang blir lettere for oss. Det er en forskjell på 5 prosentpoeng – nesten 2,5 millioner stemmer, sier Erdogan-talsmann Ibrahim Kalin.

Appellere til de unge

Kunne Kilicdaroglu klare å få de unge til urnene i større antall, kunne han ha en sjanse. Meningsmålingene tyder på at han får to tredeler av deres stemmer.

Over 5 millioner førstegangsvelgere som aldri har kjent noen annen president enn Erdogan, hadde stemmerett søndag. De er trolig mer opptatt av endring enn eldre velgere.

Kilicdaroglu, en 74 år gammel tidligere offentlig tjenestemann, forsøkte tirsdag å blåse liv i kampanjen sin igjen med en appell nettopp til unge velgere.

– Dere har ikke råd til noe. Dere må til og med tenke dere om før dere kjøper en koppkaffe. Gleden over livet er stjålet fra dere, mens ungdomstiden burde være bekymringsfri, sa han på Twitter.

Kurderne er nøkkel

Kurderne, som utgjør 10 prosent av Tyrkias befolkning, kan også øke sin støtte til Kilicdaroglu.

Opposisjonslederen selv, som er kurdisk alevitt og dermed representant for en av Tyrkias mest undertrykte minoriteter, fikk i april støtte fra det prokurdiske partiet HDP.

Søndagens frammøte i de kurdiske provinsene lå trolig rundt 80 prosent, lavere enn landsgjennomsnittet på nesten 89 prosent.

Nasjonalismen og kurderne

Men større kurdisk støtte kan være et tveegget sverd som gjør Kilicdaroglus utsikter til seier nærmest umulig.

En av Erdogans viktigste angrepspunkter mot Kilicdaroglu var å forsøke å knytte opposisjonen til militante kurdere som har kriget mot den tyrkiske staten i årevis – en appell til konservative og nasjonalistiske tyrkere som ser ut til å ha virket.

– Til sjuende og sist kan hans valgallianse med det prokurdiske HDP ha skadd ham, sier analytikeren Soner Cagaptay ved Washington Institute.

– Noen HDP-velgere i kurdiske områder ble hjemme på valgdagen, mens noen tyrkisk-nasjonalistiske velgere unnlot å stemme på Kilicdaroglu fordi han var alliert med HDP, sier han.

Tredjekandidaten

Sinan Ogan, høyrenasjonalisten som kom inn på tredje plass med 5 prosent av stemmene, kan bli avgjørende i andre runde.

Han er en sekulær nasjonalist, til forskjell fra de religiøse konservative som har samlet seg rundt Erdogan.

Men han har også drevet intens kampanje mot «terrorisme», et ord som mange tyrkere forbinder med kurdere.

– Anti-kurdisk nasjonalisme av den typen som Ogan står for, gjør det veldig vanskelig for Kilicdaroglu å få til en avtale., sier Kursad Ertugrul ved Midtøstens tekniske universitet i Ankara.

Dersom Kilicdaroglu skulle klare å få Ogans støtte foran andre valgomgang, ville det trolig føre til at han mistet noen av sine kurdiske velgere, mener Berk Esen, professor ved Sabanci-universitetet i Istanbul.

Utfordring å holde sammen

Den mangslungne opposisjonsalliansen på seks partier, som først samlet seg om Kilicdaroglu etter et års bitter tautrekking, står også foran utfordringen med å holde alliansen sammen etter søndagens skuffelse.

– Det blir lettere for Erdogan enn for Kilicdaroglu å beile til velgerne, særlig Ogans velgere, sier Emre Peker i Eurasia Group.

Erdogans velgere vil trolig møte fram i større grad enn Kilicdaroglus i andre runde etter hvert som opposisjonens framgang legger seg, sier han.

Etter å ha vunnet 49,5 prosent i første omgang, trenger Erdogan knapt å gi Ogan noen innrømmelser for å vinne 28. mai.

Fokus på sikkerhet

Erdogans valgkamp kommer trolig til å holde seg fokusert på spørsmål om sikkerhet som en vinneroppskrift hos Tyrkias mange konservative nasjonalister, trass i de alvorlige konsekvensene av den økonomiske krisen, sier Ertugrul.

Ideen om et «Stor-Tyrkia» som skapes gjennom store infrastrukturprosjekter, og som appellerer til de konservative holdningene til «det moralske flertallet», er også i sentrum av Erdogans budskap, sier han.

– Denne kampanjen, uansett sannhetsgehalt, ser ut til å ha truffet godt i hans sosiale base, sier han videre.

