Russland hevder de omgrupperer etter ukrainsk offensiv

Ukrainske styrker er i ferd med å gjenerobre en strategisk viktig by. Russland innrømmer ikke noe nederlag – men hevder at de bare driver med troppeforflytning.

Ukrainas motoffensiv kan ha fått sitt hittil største gjennombrudd. Styrker står nå ved Izium, en strategisk viktig by i Kharkiv-regionen i nordøst, ifølge meldinger fra lokale medier og en video VG har verifisert.

På en pressekonferanse lørdag ettermiddag opplyser det russiske forsvarsdepartementet at de er i ferd med å omgruppere og omplassere troppene sine.

– For å nå de uttalte målene for den spesielle militæroperasjonen for å frigjøre Donbas, ble det tatt en beslutning om å omgruppere de russiske troppene stasjonert i Izium og Balakleya. Dette for å trappe om innsatsen i Donetsk, sier talsperson Igor Konasjenkov, ifølge det statskontrollerte russiske nyhetsbyrået Tass

Omgrupperingen av de russiske troppene i Izium og Balakleya beskrives som en tre dagers operasjon, ifølge talspersonen.

Daniil Bezsonov, en talsperson for de russiskstøttede separatistene øst i Ukraina, sier torsdag at russiske syker har trukket seg ut fra Izium. Det samme sier russiske Igor Girkin, som har ledet separatister i Donetsk.

Motoffensiven sør i landet ble innledet i slutten av august, har hatt begrenset fremgang.

Russiske nyhetskilder hadde allerede erklært at motoffensiven var en fiasko da det i stedet kom et stort gjennombrudd langs fronten i nordøst, i Kharkiv-regionen.

Torsdag sa en ukrainsk talsperson at de hadde trengt gjennom de russiske linjene og avansert mer enn 50 kilometer, som gjorde at de gjenerobret mer enn 700 kvadratkilometer. Det tilsvarer et område på størrelse med Oslo, Bærum og Asker kommune.

– Vi tar gradvis kontrollen over nye områder, sa president Volodymyr Zelenskyj fredag kveld.

Video fra Izium

En video publisert lørdag viser ukrainske styrker i posisjon langs en vei, hvor det ukrainske flagget vaier ved en kontrollpost dekket av kamuflasjenetting og sandsekker.

VG har lokalisert stedet videoen er filmet: en innfartsåre til Izium. I videoen kan man se et skilt som ligger kun 600 meter fra bygrensen, kun atskilt av en skog.

Et bilde viser også en større gruppe ukrainske soldater på samme sted.

Izium hadde omkring 47.000 innbyggere ved krigens utbrudd. Byen ble okkupert av russiske styrker sent i mars.

Men selv om byen er liten, er den strategisk viktig.

– Forsyningene til de russiske styrkene ved Izium går med jernbane gjennom Kupiansk. Kuttes denne må styrkene forsynes langs mindre veier fra øst, noe som vil kreve store mengder lastebiler, som russerne har for få av allerede, uttaler oberstløytnant Palle Ydstebø til NTB lørdag.

Tidligere lørdag inntok også ukrainske styrker den mindre byen Kupiansk, 60 kilometer nord for Izium. Også denne byen er en del av viktige forsyningslinjer for russiske styrker.

En gjenerobring av Kupiansk vil være et «betydelig slag» sa det britiske forsvarsdepartementet lørdag.

– Etter den innledende russiske invasjonen er det den største og raskeste fremgangen så langt i krigen, sier Ydstebø til NTB.

Bilder postet av Ukrainske styrker lørdag viser dem i Kupiansk, nord for Izium.

Russiske medier har meldt om at Russland nå sender forsterkninger mot fronten i nordøst, meldinger som også er gjengitt av Reuters.

En video fra en journalist i de statlige TV-kanalene Russia 24 og Russia 1 skal vise helikoptre på vei med tropper til områdene omkring Izium og Kupiansk.

Melder om fremgang også i sør

Militæret i Ukraina sier de har rykket fram flere mil noen steder i den sørlige delen av landet, ifølge NTB.

En talsperson for regjeringshæren, Natalija Gumenjuk, sier styrkene ved sørfronten har rykket fram flere kilometer – og noen steder flere titalls kilometer.

Peker på våpenhjelp

Ukrainas fremgang kommer samtidig som landet de siste månedene har mottatt nye og tyngre våpen fra vesten, viktigst av dem det amerikanske rakettsystemet HIMARS.

«SUPERVÅPEN»: Et M142 High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) på et bilde fra Alaska. Ukraina har mottatt et ukjent antall slike, og de har allerede påvirket krigens gang.

Venstres Sveinung Rotevatn talte lørdag til landsstyret i Venstre. Han kritiserte motstanderne av norsk våpenhjelp til Ukraina:

– De russiske styrkene i området er i ferd med å bli omringet, og forsyningslinjene brutt. Denne fremgangen kommer på grunn av ukrainsk heltemot, og vestlige våpen. Også norske våpen. Tenk hvordan situasjonen hadde vært om folk som Bjørnar Moxnes hadde fått gjennomslag, og de ike hadde fått våpen, sa Rotevatn.

– Og så lenge ukrainerne er villige til å kjempe, må vi være villige til å væpne dem til tennene, sa Rotevatn.