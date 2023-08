Fant levende orm i hjernen til australsk kvinne: − Beveget på seg

I over to år hadde den australske 64-åringen symptomer som glemsomhet, diaré og depresjon.

Kvinnen oppsøkte først sykehus i januar 2021, etter å ha slitt med magesmerter og diaré, tørrhoste, feber og nattesvette.

Da hun året etter begynte å føle seg glemsom og deprimert, fikk hun en MR-undersøkelse av hjernen som avslørte det de kalte et «avvik som krevde operasjon», skriver The Guardian

– Men kirurgen forventet virkelig ikke å finne en levende orm, sier lege Sanjaya Senanyake til avisen.

LEVENDE: Denne ormen ble funnet i hjernen til en 64 år gammel kvinne.

Åtte centimeter lang

Hendelsen skjedde på et sykehus i Australias hovedstad Canberra.

– Kirurger håndterer ofte infeksjoner i hjernen, men dette var en «én gang i karrieren-opplevelse». Ingen forventet å finne det, sier Sanayake.

Det var nevrokirurgen Hari Priya Bandi som dro ut den 8 centimeterlange parasitten fra pasienten, før hun i all hast måtte ringe Senanayake og andre kolleger for råd.

Hun forklarer til den australske kanalen ABC at hun kjente noe unormalt i området der MR-undersøkelsen hadde vist et avvik, og at hun mistenkte at dette kunne være en svulst.

Objektet hun dro ut lignet imidlertid ikke en svulst; det var avlangt, forteller hun.

– Min umiddelbare tanke var at dette var en form for ledning, men så skjønte jeg at den beveget på seg.

– Vi kjente alle på en bølge av kvalme, og puttet tingen i en liten bøtte der den vrikket seg rundt og prøvde å komme unna, legger hun til.

Ormen, som altså var levende da den ble tatt ut, ble raskt sendt til et laboratorium hvor den ble undersøkt.

Priya Bandi forteller at hun og kollegene var svært oppspilte da de ringte smitteverneksperter for å få råd til hva de skulle gjøre videre.

Trolig smittet av pytonslanger

Ormen viste seg å være av typen Ophidascaris robertsi, en parasitt som er vanligvis er å finne hos pytonslanger.

Pasienten skal ifølge sykehuset ha holdt til ved en innsjø bebodd av teppepyton teppepytonTeppepyton er en reptilart i familien pytonslanger. Arten blir 2–4 meter lang og veier 15 kg. Den lever i Australia og Ny-Guinea. Kilde: Store norske leksikon. . Hun skal ikke ha hatt direkte kontakt med slangene, men plukket ofte fra lokale planter som hun brukte i matlaging.

Trolig er smittekilden avføring fra teppepytonen. Legene tror kvinnen ble smittet ved å ta på gresset og dermed ta med egg fra parasitten til mat eller kjøkkenutstyr.

Den australske pasienten er det første tilfellet hvor parasitten er funnet hos mennesker.

– Den stakkars pasienten, hun var så modig og fantastisk. Du vil ikke være den første pasienten i verden med en orm fra pytonslanger, så vi tar av oss hatten for henne, sier lege Senanyake.

64-åringen er ifølge legene på bedringens vei og følges tett opp.