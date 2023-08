«Dødens kjøpmann» og Skripal-ansvarlig blant kandidatene til å overta etter Prigozjin som Wagner-sjef

Vladimir Putin (70) utpekte allerede midt i juli sin kandidat til å overta etter nå avdøde Jevgenij Prigozjin som Wagner-sjef. «Dødens kjøpmann» og flere andre med en luguber fortid er blant navnene som nevnes.

Vladimir Putin har tidligere pekt på pensjonert oberst og tidligere agent Andrej Trosjev til å ta over etter Prigozjin som sjef for Wagner-gruppen.

Andre kandidater inkluderer Viktor Bout, som nylig ble løslatt fra amerikansk fengsel etter en dom for våpensmugling, og Andrej Averjanov, tidligere generalmajor i den militære etterretningstjenesten GRU. Han er anklaget for å ha vært sjef for teamet bak forgiftningen av Sergej Skripal og hans datter i England i 2018. Vis mer

Viktor Bout satt i amerikansk høyrisikofengsel, dømt for våpensmugling. Rett før jul kom hjem til Russland i et fangebytte.

Andrej Trosjev er mannen som Putin pekte på. Han er en tidligere Wagner-offiser.

En tredje kandidat, Andrej Averjanov, anklages for å ha vært sjefen til de to agentene som sto bak forsøket på å forgifte Sergej Skripal og hans datter i England i 2018.

– Jeg synes ikke det er noen opplagte kandidater til å ta over for Prigozjin, sier Karen Philippa Larsen ved Dansk Institut for Internationale studier til VG. Hun har studert Wagner-gruppen over lang tid.

SJEFER: En kvinne står foran en vegg med de to omkomne Wagner-sjefene Jevgenij Prigozjin og Dmitrij Utkin (t.h.) i byen Nizjnyj Novgorod søndag.

– Putin pekte midt i juli på Andrej Trosjev som en etterfølger til Prigozjin?

– Ja, han var en del av Wagner-gruppen inntil nylig, og vi vet ikke så mye om hva som har skjedd med ham siden Prigozjins opprør den 23. juni. Men Kreml er nok opptatt av å få inn en leder med et bedre forhold til den politiske og militære ledelsen enn det Prigozjin hadde. Trosjev har muligens det.

– Hvem tror du ellers kan være aktuelle?

– Dmitrij Utkin hadde vært en opplagt kandidat, men han satt også i flyet som styrtet. Vi kan tenke oss at forsvarsdepartementet eller den militære etterretningen GRU vil ha Wagner-gruppen inn under seg. Men samtidig er det tvilsomt om de gjenværende Wagner-soldatene vil skrive under kontrakt.

Minst fem kandidater skiller seg ut blant dem det spekuleres i:

FRI: Viktor Bout skulle ha sonet en lang fengselsdom i USA for våpensmugling. I stedet er han nå i frihet i Russland.

Viktor Bout (56)

Våpenhandler som har fått tilnavnet «Dødens kjøpmann». Ble dømt til hele 25 års fengsel i USA i 2012, men ble i desember 2022 løslatt i bytte mot den amerikanske basketballstjernen Brittney Griner.

Var jaget i mer enn et tiår da han ble lurt i en felle i Thailand i en stor internasjonal operasjon.

Solgte våpen til lugubre stater, opprørsgrupper og krigsherrer i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Andrej Averjanov (alder ukjent)

Har vært generalmajor i GRU – den militære etterretningstjenesten i Russland. Han skal ha vært sjef for en hemmelig avdeling i GRU som blant annet skal ha stått bak forgiftningene av far og datter Skripal i England.

Var til stede på Russland-Afrika-toppmøtet i St. Petersburg i sommer – og Sky spekulerer i om Putin ønsker han som Wagner-ansvarlig i Afrika. Wagner-operasjonene i Afrika er viktig for Russland, både økonomisk og for å få fotfeste i denne verdensdelen.

NY SJEF? Konstantin Pikalov, bedre kjent som «Mazaj».

Konstantin Pikalov (55)

Er en av lederne i Wagner-gruppen i dag, og har blant annet operert i Den sentralafrikanske republikk. Har tilnavnet «Mazaj».

I 2018 ble tre russiske gravejournalister drept i Den sentralafrikanske republikk – mens de gransket Wagner-gruppens aktiviteter i landet. Pikalov har blitt anklaget for å ha stått bak dette, men saken er ikke oppklart.

Har også blitt anklaget for å lede Wagner-gruppens brudd på menneskerettigheter i landet.

NY SJEF? Sergej Aksjonov (t.h.) i et møte med Vladimir Putin i mars 2020.

Sergej Aksjonov (50)

Den russisk-utpekte lederen på det annekterte Krim. Var den første som bekreftet Prigozjins død på sosiale medier.

Aksjonov har selv dannet en privat militær gruppe av leiesoldater, Convoy. De skal ha samarbeidet nært med Wagner-gruppen.

Har av en rekke personer blitt anklaget for å ha vært del av en mafiabande tidligere.

Tilhører Putin-partiet Forente Russland, og er den mest fremtredende russiske lederen på Krim siden krigen startet i 2014.

NY SJEF? Andrej Trosjev.

Andrej Trosjev (70)

Pensjonert oberst og tidligere agent i det russiske innenriksdepartementet, som store deler av etterretningen ligger under. Tilnavn: «Sedoj», «den gråhårede».

Deltok i Afghanistan-krigen og den andre Tsjetsjenia-krigen og var en del av den russiske deltagelsen i Syria-krigen.

Putin uttalte den 14. juli 2023 at han ønsket at Trosjev skulle etterfølge Prigozjin som sjef for Wagner-gruppen.

Ifølge EUs sanksjonsdokumenter er han «stabssjef» i Wagner-gruppen.

– Er én av tre deler

Jakub M. Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) mener det er viktig å skille Wagner-begrepet. Den delen av dem som var en del av den russiske maktstrukturen og kom på kant med beslutningstagerne i Kreml, er bare én av tre deler.

– Mange sier at opprøret kom av at Wagner skulle tvangsinnlemmes i det russiske forsvaret og da ville næringsgrunnlaget for Prigozjin og hans krets bli mindre. Det resulterte i at mange som kjempet som Wagner-operatører, gikk til det russiske forsvaret, så hele Wagner-gruppen har blitt mindre. Så har du de som fulgte Prigozjin til Belarus. Og til slutt, den tredje delen: De som jobber for Wagner i Afrika, som ikke har noe direkte med dette opprøret å gjøre. Dette er tre ulike grupper som har ulike plasser og roller i Russlands strategiske interesser.

EKSPERT: Jakub M. Godzimirski, NUPI.

– Så vet vi alle at mye av denne konflikten mellom Kreml og Prigozjin handlet om kontroll av viktige økonomiske ressurser. Det sentrale nå er hvordan denne blandingen av gruppens strategiske politiske betydning, og dens økonomiske betydning, vil påvirke hvem kommer til å overta dette «næringskomplekset», sier Godzimirski til VG.

Om hvem som blir ny sjef i Wagner-gruppen, sier han:

– Slik jeg forstår det, har Prigozjin i hvert fall tre barn som er kjent – én sønn og to døtre, men jeg tror det er lite sannsynlig at det er de som skal arve hans plass. Det virker som det er en del mektige menn i Russland som er interessert og mer i stand til å overta det Prigozjin etterlater etter seg.

– Det har dukket opp et navn: Den russiske etterretningssjefen Andrej Averjanov, han har spilt en viktig rolle i ulike spesialoperasjoner, for eksempel Skripal, og ledet en slags GRU-avdeling. Han kunne vært aktuell for å overta Wagners operasjoner i Afrika.

– Men det kan også være noen andre, og det nevnes for eksempel Andrej «Sedoj» Trosjev som en mulig ny sjef av Wagner gruppen som etter opplysninger om at han støttes av Putin.

Jevgenij Prigozjin omgitt av to av sine soldater i forbindelse med slaget om Bakhmut. Bildet ble offentliggjort den 25. mai 2023.

– Det er viktig å huske at Wagner også var en pengemaskin. Og at måten Wagner ble til på, og fikk lov til å operere, var i stor grad i kraft av hva det russiske regimet hadde behov for. Fordi det var det regimet ønsket.

– Vil de akseptere en Kreml-innsatt ny leder?

– Det er det store spørsmålet. Man må anta at den delen av Wagner-gruppen som har latt seg verve til det russiske forsvaret, ikke vil protestere. Så har du dem i Afrika som først og fremst er der av økonomiske interesser og kanskje heller ikke er så opptatt av Prigozjin. Men de som dro med Prigozjin til Belarus, derimot, er muligens mer lojale mot ham.