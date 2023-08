Flere av Wagner-sjefene som satt i ulykkesflyet, ble gravlagt i St. Petersburg tirsdag. Dette er fra begravelsen til logistikksjefen Valerij Tsjekalov.

Wagner-sjef Prigozjin begravet i St. Petersburg

President Vladimir Putin var ikke til stede i begravelsen etter Jevgenij Prigozjin tirsdag. Høytideligheten fant sted i utkanten av St. Petersburg.

Det er pressetjenesten til Prigozjin som bekrefter dette på Telegram tirsdag ettermiddag.

– Det ble tatt farvel med Jevgenij Viktorovitsj i et lukket format. De som ønsker å si farvel, kan oppsøke Prokhovskoje-kirkegården i St. Petersburg, heter det.

Prigozjin var sjef for leiesoldatene i Wagner-gruppen og har ofte blitt omtalt som «Putins kokk» «Putins kokk»Tilnavnet "Putins kokk" kom delvis fra det faktum at Prigozjin ble rik takket være store cateringkontrakter med Kreml og den russiske staten, men også at han hadde Putin som gjest på sin restaurant i St. Petersburg..

Både Prigozjin og Putin kommer opprinnelig fra St. Petersburg.

Det var ukjent på hvilke kirkegård Prigozjin skulle begraves, og fontanka.ru og andre medier spekulerte hele dagen hvor det skulle være.

Tidligere tirsdag sa Putin-talsmannen Dmitrij Peskov at presidenten ikke har noen planer om å delta i begravelsen, melder RIA.

Putin omtalte Prigozjin som «forræder» under opprøret den 23. juni, da Wagner-soldater var på vei mot Moskva.

Likevel har ikke Prigozjin blitt pågrepet i de to månedene som har gått.

Wagner-sjefen omkom i en flystyrt sist onsdag. Det samme gjorde den militære sjefen for gruppen, Dmitrij Utkin.

Russiske politifolk vokter inngangen til Serafimovskoe-gravlunden i St. Petersburg tirsdag.

Russiske medier, blant annet Fontanka.ru, melder om et voldsomt sikkerhetsopplegg, der det blant annet er droner i luften.

Det har gått en rekke rykter om hvordan flyet med Prigozjin og de andre Wagner-lederne styrtet. NATO-sjef Jens Stoltenberg uttalte i et intervju med VG at han ikke vil spekulere i hva som skjedde og hvem som sto bak.

Det gikk flere dager før den russiske etterforskningskomiteen bekreftet at Prigozjin var blant passasjerene i flyet. Og Wagner-gruppens militære leder, Dmitrij Utkin, var om bord og er død.