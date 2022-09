MOBILISERER: Vladimir Putin fotografert ved et besøk i Novgorod onsdag kveld.

Russiske medier: Mobiliserte er allerede på vei til militærleirer

Russiske menn har allerede blitt samlet og sendt til militærleirer flere steder i landet. Mobiliseringen har startet i fattige regioner fjernt fra storbyene Moskva og St. Petersburg.

Publisert:

I den fattige republikken Burjatia melder lokale medier om menn som allerede onsdag kveld fikk innkalling - og som torsdag ble hentet av busser, skriver Meduza.

– Det var det, så dro jeg til fronten, er hovedtittelen på fronten til den lokale nettavisen baikal-journal.ru.

– Jeg har allerede tre sønner der. Nå skal de ta med svigersønnen min. Og alle vil kjempe, alle sammen. Mennene er på en måte gale, sier en kvinne til baikal-journal.ru.

FORSIDE: Det lokale mediet baikal-journal.ru har snakket med folk som har blitt rammet av mobiliseringen.

Russlands president Vladimir Putins erklærte onsdag morgen en delvis militær mobilisering i landet. Det handler ifølge forsvarsminister Sergej Sjojgu om 300.000 reservesoldater - i hvert fall i første omgang.

Redaktør Armen Aramjan i en viktig studentavis skriver på Twitter at den store mobiliseringen av menn fra de fjerntliggende regionene Jakutia og Burjatia er «bokstavelig talt etnisk rensning».

Disse to regionene har de to største urfolksgruppene i Russland.

På sosiale medier er det flere som hevder at det nå er kø fra Burjatia til nabolandet Mongolia, som ikke ligger langt unna. Burjater er et mongolsk folkeslag.

Journalistene i baikal-journal.ru overhører følgende telefonsamtale til en kvinne i Burjatias hovedstad Ulan-Ude:

– Pasja! Du må fortelle alle der at du har fire barn, hører du? Fortell alle det! Så kanskje de lar deg gå.

BBCs korrespondent Will Vernon har lagt ut denne tweeten:

– Jeg er 45 år gammel og tjenestegjorde for tusen år siden, sier en ubarbert kar til baikal-journal.ru. Han stumper røyken og setter seg på bussen sammen med de andre som er hentet i mobiliseringen.

Novaja Gazeta Europe meldte torsdag at det er et hemmelig punkt i Putins mobiliseringsordre. Der står det at inntil én million mann kan mobiliseres, hevder avisen. Kremls talsmann Dmitrij Peskov hevder på sin side at dette er løgn, melder RIA Novosti.

Meduza skriver at en rekke krigskommisærer rundt i Russland har sendt ut kunngjøring om mobilisering. Foruten Jakutia og Burjatia, gjelder det blant annet den muslimske republikken Tatarstan, Dagestan i Kaukasus, Samara, Sverdlovsk, Smolensk og Voronezj.

Generalstaben kunngjør torsdag kveld vilkår for å få utsettelse fra mobiliseringen. Der står det blant annet vernepliktige og studenter ikke blir innkalt.

– Det er helt uvisst når disse soldatene kan bli sendt til Ukraina. Først må de trenes opp og få det utstyret de trenger, sier krigsforsker Ilmari Käihkö ved Aleksanteri-instituttet i Helsinki til VG.

I helgen er det «folkeavstemning» i fire regioner i Ukraina - der folk skal svare på om de vil bli en del av Russland. På russisk TV er ingen i tvil om resultatet:

– Jeg tror ikke de klarer å sende 300.000 mann dit på en gang. Trolig vil det gå i bølger, og det vil ta tid før disse kan dra inn i Ukraina. Derfor har Ukraina nå et vindu med mulighet for en offensiv for å ta tilbake så mye som mulig av det som er okkupert, sier Ilmari Käihkö.

– Kanskje kommer de russiske soldatene om noen måneder. Nå må Ukraina bruke tiden før det - og aller helst før det begynner å regne.