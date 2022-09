LYDIGE: To av dem som fredag demonstrerte til støtte for Irans regime. På plakaten står det «Vi er hengiven mot lederen». «Obedient» kan også oversettes med «lydig» eller «underdanig»

Iran: Statlig organiserte demonstranter krever henrettelser

Fredag tok tusenvis av regjeringsvennlige mennesker til gatene i Iran i demonstrasjoner organisert av myndighetene. De krever at personer som demonstrerer mot myndighetene må straffes med døden.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Ifølge Oslo-baserte Iran Human Rights (IHR) har minst 50 mennesker hittil blitt drept i de syv dager lange demonstrasjonene i Iran etter dødsfallet til Mahsa Amini (22). I tillegg er flere hundre pågrepet i voldelige sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker og demonstranter.

Amini havnet i forrige uke i koma og døde i politiets varetekt etter å ha blitt pågrepet av landets såkalte moralpoliti for å ha hatt på seg sin hijab på «uanstendig vis». Familien hevder hun døde etter å ha blitt banket opp av politiet. Myndighetene hevder hun døde av hjertestans, eller slag.

Uansett årsak ønsker tilsynelatende iranere som støtter myndighetene nå å se flere dø.

Desperate handlinger

Ifølge nyhetsbyrået Reuters tok tusenvis til gatene i en rekke iranske byer fredag i statlig organiserte demonstrasjoner som hadde som mål å slå tilbake mot de mange demonstrasjonene som har vært mot myndighetene de siste dagene.

1 / 6 STØTTEDEMONSTRASJON: Flere steder i Iran ble det fredag arrangert demonstrasjoner for regimet. Disse, i motsetning til demonstrasjonene mot regimet, har det sluppet ut mange bilder fra. STØTTEDEMONSTRASJON: Flere steder i Iran ble det fredag arrangert demonstrasjoner for regimet. Disse, i motsetning til demonstrasjonene mot regimet, har det sluppet ut mange bilder fra. STØTTEDEMONSTRASJON: Flere steder i Iran ble det fredag arrangert demonstrasjoner for regimet. Disse, i motsetning til demonstrasjonene mot regimet, har det sluppet ut mange bilder fra. STØTTEDEMONSTRASJON: Flere steder i Iran ble det fredag arrangert demonstrasjoner for regimet. Disse, i motsetning til demonstrasjonene mot regimet, har det sluppet ut mange bilder fra. STØTTEDEMONSTRASJON: Flere steder i Iran ble det fredag arrangert demonstrasjoner for regimet. Disse, i motsetning til demonstrasjonene mot regimet, har det sluppet ut mange bilder fra. STØTTEDEMONSTRASJON: Flere steder i Iran ble det fredag arrangert demonstrasjoner for regimet. Disse, i motsetning til demonstrasjonene mot regimet, har det sluppet ut mange bilder fra. forrige neste fullskjerm STØTTEDEMONSTRASJON: Flere steder i Iran ble det fredag arrangert demonstrasjoner for regimet. Disse, i motsetning til demonstrasjonene mot regimet, har det sluppet ut mange bilder fra.

Demonstrantene som støtter regimet ropte slagord som «død over Amerika» og «Død over Israel». De ropte også «De som fornærmer Koranen må bli henrettet».

President Ebrahim Rasi, som torsdag skal ha avlyst et CNN-intervju fordi journalisten nektet å bruke hijab, mener fredagens pro-regjeringsdemonstrasjoner viser hvor sterkt regimet står blant befolkningen.

– Folkets tilstedeværelse i dag er makten og æren til den islamske republikken, sa han i en TV-sendt tale

Fredag sendte også den iranske hæren ut en advarsel til de som demonstrerer mot regimet.

– Disse desperate handlingene er en del av den ondskapsfulle strategien til fienden for å svekke det islamske regimet, het det.

Hæren slo også fast at de vil slå ned på demonstrasjoner for «å sikre sikkerhet og fred for mennesker som urettmessig blir overfalt.»

DØDE: 22 år gamle Mahsa Amini fra Saqqez i Kurdistan-provinsen skal ha blitt pågrepet i forbindelse med et familiebesøk i Teheran.

Journalisten som først skrev om saken pågrepet

Samtidig kommer det meldinger om at den iranske journalisten som skrev den første saken om Mahsa Amini selv er pågrepet. Nilufar Hamedi, som er journalist i avisen Shargh, ble pågrepet torsdag, melder avisen selv på Telegram.

To andre journalister og en fotograf skal også være pågrepet.

Det samme gjelder en av landets mest fremtredende politiske, skriver The Guardian.

Majid Tavakoli, som gjentatte ganger har blitt arrestert de siste årene, ble ifølge broren arrestert av iranske sikkerhetsstyrker natt til fredag.

KASTER HIJAB: Det kommer nesten ikke ut bilder fra demonstrasjonene mot regimet. Dette er hentet fra en flere dager gammel video, og viser kvinner som kaster hijabene sine.

Nettet stengt

Over hele verden sitter urolige eksil-iranere og følger med på situasjonen i hjemlandet. Også i Norge. Flere av dem har fortalt om sine bekymringer til VG. Blant dem er Sarah Gaulin, som fremdeles har familie i Iran.

– Myndighetene der slår jo ned på helt uskyldige mennesker også, så vi vet aldri hvem som blir rammet, sier hun til VG.

Bekymringene hun og andre sitter med har blitt forsterket av at Iran nå er underlagt de strengeste restriksjonene på internett siden november 2019. Det mobile nettet er i stor grad stengt, i tillegg er Instagram og WhatsApp blokkert.

Dermed er det vanskelig å få informasjon om hva som skjer.

– Det er ubehagelig å sitte her å ikke vite noen ting, sier Gaulin.

Mega-bevegelse

Demonstrasjonene mot myndighetene er de største på mange år i Iran. De kommer ifølge BBC på et tidspunkt der mange av nasjonens innbyggere er svært lei av regimets strenge styre. Samtidig ser de systematisk korrupsjon fra eliten, de opplever økende fattigdom og en voldsom inflasjon, atomsamtaler med Vesten som ikke går noen vei og mangel på sosial og politisk frihet.

Mange unge opplever situasjonen håpløs og føler de har lite å tape med å ta til gatene for å vise sin misnøye til tross for at regimet slår brutalt ned på demonstrantene.

– Det faktum at så mange deltar viser at det iranske samfunnet har skiftet mot mer progressive krav, sier Mehrdad Darvispour, en iransk sosiolog bosatt i Sverige, til kanalen.

Han påpeker også at demonstrasjonene som pågår nå favner over en større del av befolkningen. Der tidligere demonstrasjoner enten har kommet fra middelklassen, eller arbeiderklassen, deltar folk fra begge disse denne gang.

– Vi er vitne til fødselen av en mega-bevegelser, tror Darvispour, som ikke tror det er noen vei tilbake nå når kvinner, ved å brenne sine hijaber, har vist at det går an å slå sprekker i det som har blitt sett på som et uknuselig regime.