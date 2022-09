MOBILISERER: Russlands president Vladimir Putin.

Russernes mobilisering: − Tar tid og vil være svært vanskelig

Putin har varslet en delvis militær mobilisering av inntil 300.000 soldater. Oberstløytnant Palle Ydstebø tror russerne i beste fall kan få frem dårlige soldater.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Russlands president Vladimir Putin talte onsdag morgen til nasjonen etter at prorussiske ledere i okkuperte områder av Ukraina varslet folkeavstemning om å tilslutte seg Russland.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS har Putin varsler delvis militær mobilisering.

– På et par måneder kan de i beste fall få frem dårlige og lite motiverte soldater som kan foreta statisk forsvar, som kan frigjøre personell som kan gjøre offensiver. De skal forsvare seg mot en svært sterk ukrainske hær, som har vist seg å være kompetente på angrep, sier oberstløytnant Palle Ydstebø til VG.

Mobiliseringen starter onsdag. Kun statsborgere som for øyeblikket er vernepliktige, og særlig militære veteraner med relevant erfaring, vil bli innkalt til tjeneste.

Etter Putins tale opplyser Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu at 300.000 reservister kalles inn. Det tilsvarer minst enn dobling av de russiske styrkene i Ukraina i dag.

– Kan ta måneder og kanskje år

Oberstløytnant Ydstebø sier det i månedsvis har vært snakk om en militær mobilisering.

– For situasjonen på bakken vil dette ikke ha noe å si med det første. Med de store problemene Russland har hatt med personell og rekruttering, er det ikke sikkert at mobiliseringen gjør dette enklere med det første, sier Ydstebø.

– Russland kan true med lovverk og straff, men de må likevel trene soldater og sette de opp i avdelinger, noe som tar tid og vil være svært vanskelig. De har nesten tømt utdanningsavdelingene sine for å sende folk til frontene. I beste fall kan de sette opp folk som kan bemanne statiske forsvarsposisjoner, men å sette opp folk som kan gjennomføre offensive operasjoner kan ta måneder og kanskje år, sier Ydstebø.

Oberstløytnanten legger til at materiellstatusen ikke er spesielt god på russisk side, og at man må anta at de vil ha stort behov for delvis vedlikeholdsarbeid.

Oberstløytnant Palle Ydstebø.

– Enklest å kalle det krig

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, sier at mobiliseringen betyr en viss økning av antall personer i russiske styrker.

– Putin klandrer Nato og kaller inn til mobilisering, sier Røseth.

– Kommer Putin nå til å bruke ordet krig?

– Det er i alle fall forberedelser til det. Denne mobiliseringen kan knapt forsvares uten å kalle det krig. Om de gjennomfører folkeavstemningene i Donbas og gjør det til russisk territorium, er det enklest å kalle det krig, sier Røseth.

Videre forteller Røseth at det er en stor risiko ved full mobilisering, og påpeker at russerne nå gjennomfører en delvis mobilisering.

– Full mobilisering setter i gang et stort apparat som involverer nesten hele det russiske samfunnet, og som involverer i prinsippet alle mellom 18 og 45 år. Det russiske samfunnet aksepterer passivt krigen, men dette er det større usikkerhet til om de blir presset til det. Dette kommer an på om Putin klarer å selge inn at krigen er mot NATO, sier Røseth.

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole.

