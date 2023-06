UBÅTEN: Titan-undervannsfartøyet som sjøsettes fra en plattform.

– Mennesker har ingenting der å gjøre

Ekspert beskriver et utenkelig bilde på situasjonen inne i Titanic-ubåten. Han mener forholdene må være grusomme.

– Man kan bare forestille seg det skrekkscenario som er der, sier ekspert på ubemannet teknologi og NTNU-professor, Asgeir Sørensen.

Dette vet vi så langt:

Ekspedisjonen er ledet av det private selskapet OceanGate. Selskapet startet i 2021 med bemannede undervannsekspedisjoner til Titanic-vraket som befinner seg 3800 meter under havet.

Deres ubåt «Titan» mistet søndag 15.47 norsk tid kontakt med støtteskipet sitt Polar Prince. Årsaken er ennå ikke kjent.

Fartøyet har rundt 22 timer med oksygen igjen klokken 13.30 norsk tid onsdag.

Det norskeide skipet Skandi Vinland er på stedet for å hjelpe.

– Må være grusomt å være der nede

Sørensen omtaler dykk til slike dybder som risikosport. Selv om ubåten Titan har hatt flere vellykkede dykk tidligere, mener han risikoen er uakseptabel.

– Om det går galt én av 1000 ganger mener vi at det ikke er bra nok, sier Sørensen.

I offshorebransjen skal ulykker være helt usannsynlig for at de setter i gang lignende operasjoner, forklarer Sørensen. Han forteller at det er en grunn til at det er blitt utviklet ubemannede fartøy.

– Mennesker har ingenting der å gjøre.

Sørensen har selv erfaring med dykk. Selv om han aldri har vært på dybder som Titanic, maler han et bilde av veien ned.

– Først kommer man til et stort havrom med ingenting, deretter hvis du er heldig ser du fisk. Til slutt kommer du til havbunnen og vraket av Titanic, sier Sørensen.

Om de er fanget på havbunnen sier han det er vanskelig å forestille seg desperasjonen i den lille ubåten.

– Det må være grusomt å være der nede og vite at det er begrenset med tid, forteller Sørensen.

Info Disse befinner seg i ubåten: Britisk oppdagelsesreiser og forretningsmann, Hamish Harding (58).

Stockton Rush (68), administrerende direktør i OceanGate, selskapet som organiserte ferden.

Den pakistanske forretningsmannen Shahzada Dawood og sønnen Sulemann Dawood.

Den franske oppdagelsesreisende Paul-Henry Nargeolet (73). Les mer om de savnede her! Vis mer

SAVNEDE: Tre av de savnede på Titanic-ubåten, Hamish Harding (58), Shahzada Dawood og Paul-Henry Nargeolet (73).

Norsk skip bistår i leteaksjonen

– Mest sannsynlig går redningsaksjonen ut på å lytte etter signaler fra den savnede ubåten, forteller Sørensen.

Han legger til at ubåten bør være utstyrt med instrumenter som kommuniserer med morskipet Polar Prince. Det er svært bekymringsfullt at dette ikke blir gjort.

Det norskeide skipet Skandi Vinland som skal bistå under redningsoperasjonen er nå på plass i området, melder SkyNews.

Ifølge Sørensen kan det skipet brukes for å lokalisere ubåten. Han understreker at dette er utfordrende.

Det norskeide skipet Skandi Vinland som bistår under redningsoperasjonen.

– Et vesentlig problem er at den kan være nær vrakrester av Titanic som gjør det vanskelig å skille dem fra hverandre, sier Sørensen.

På tirsdag registrerte et kanadisk fly bankelyder som kom fra søkeområdet, bekreftet den amerikanske kystvakten.

– Man kan bare spekulere i om bankelydene de hører kommer fra menneskene inne i ubåten, sier Sørensen.

Selv om Sørensen ikke er optimistisk mener han at det er håp så lenge det er oksygen i tankene. Han vil derfor ikke at letingen skal ta slutt før de 96 timene 96 timeneDet er rapportert at ubåten maksimalt har 96 timer med oksygen. er gått.

SØK: Slik utføres det systematiske søket etter ubåten.

Slik kan ubåten reddes

Sørensen forteller at undervannsfartøy vanligvis har mekanismer som gir dem oppdrift dersom alt annet skulle feile.

– Du har vekter som du kan slippe for å flyte opp. Så er spørsmålet om de barrierene funker og hvor fort det her kan gå, forklarer han.

Om ubåten har kommet seg til overflaten mener Sørensen at en redningsaksjon allerede er kommet langt på vei. Selv med høye bølger og vanskelige forhold vil det være en håndterbar situasjon for redningsmannskapet. Om skipet skulle blitt lokalisert på havbunnen vil situasjonen være en helt annen.

– I så fall må de ha en ROV ROVUbemannede og fjernstyrte undervannsfartøy. som kan gå ned og hekte noe på den savnede ubåten. Da er spørsmålet: har du den skipskapasiteten i nærheten til å gjennomføre en sånn operasjon, spør Sørensen.

Han utdyper at ubemannede fartøy kan sendes ned med vaiere. De kan brukes til å trekke fartøyet opp. Dette er derimot ingen enkel prosess, spesielt ikke 3800 meter under havet.

– Det er som man skulle stått på Rådhuset og prøvd å feste en krok på et lite objekt på Fornebu, sier Sørensen.

Sørensen forteller videre at han ikke har noen detaljert innsikt i om lignende aksjoner er utført tidligere. Han trekker derimot frem et eksempel hvor det ikke gikk etter planen.

– Jeg kjenner til en russisk ubåt og der gikk det galt, sier eksperten.

Sørensen utdyper at han ikke har kjennskap til redningsaksjoner på så ekstreme dyp tidligere.

