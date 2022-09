PÅ SLAGMARKEN: Russiske soldater avbildet på et ukjent sted i Kherson-regionen. Bildet ble offentliggjort av det russiske forsvarsdepartementet 9. september i år.

Tror innesperrede russere forbereder retrett: − Alene og utsatt

Opp mot 30.000 russiske soldater er isolert og utarmet i Kherson-regionen sør i Ukraina. Etterretningsekspert tror disse styrkene vil forsøke å forhandle om våpenhvile under en retrett.

Publisert: Nå nettopp

Ukraina har ved å jevnlig angripe strategisk viktige broer ved Kherson by fysisk isolert 15.000–30.000 russiske soldater. De befinner seg på nordsiden av Dnipro-elven i den sørlige regionen Kherson.

Slik hindres Russland i å fylle på med forsterkninger, ammunisjon og tyngre våpensystemer. Nå er styrkene til dels utarmet og mangler tyngre ammunisjon – samtidig som Ukraina sakte rykker fremover i Kherson.

– Mat og lignende fraktes nok over med båter, men når du kun får levert lettere ammunisjon og våpen til å kjempe med ... Det er ingen holdbar situasjon, sier hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole Tom Røseth til VG.

– Det er utrolig frustrerende å være fremskutt soldat uten artilleristøtte. Da står du mer alene. Du er utsatt både i angrep og forsvar.

Dnipro-elven er i området på det smaleste 400 meter bred og med kraftig vannføring.

Ukraina kan stoppe vannforsyning

Når Russland erkjenner at de ikke vil kunne opprette broforbindelse og at situasjonen vil fortsette å vedvare, er spørsmålet om de vil la styrkene kjempe til de er nedkjempet eller trekke dem ut, forklarer han.

Etter Røseths syn er sistnevnte det operasjonelt smarte – for å kunne holde på det sørlige Kherson.

– Innen vinteren vil jeg tro det er avklart og at frontlinjen er flyttet lenger sør langs elven Dnipro.

MOTOFFENSIV: En ukrainsk soldat heiser flagget i landsbyen Vysokopillja nordøst i Kherson-regionen i den første uken av september. Bildene er verifisert av Faktisk Verifiserbar.

Dette vil være nærmere i retning Krim-halvøya, som Russland annekterte i 2014.

Russlands hovedutfordring hvis de mister kontrollen over det sørlige Kherson, er at Ukraina da kan velge å stoppe vannforsyningen til Krim, forklarer Røseth.

Krim er avhengig av både strøm og vann fra ukrainsk territorium.

Ukraina: Russland bygger retrett-forbindelse

Generalstaben til de ukrainske styrkene hevdet lørdag på Facebook at russerne forbereder retrett ved å bygge en forbindelse, bestående av blant annet ni senkede kjøretøy, over Dnipro.

– Russland prøver hele tiden å bygge pongtongbroer, men Ukraina ødelegger dem, sier Røseth.

Han forklarer at retretten kan foregå med ferger, men at Russland da må sette igjen store mengder militært materiell.

– Det godt mulig at russiske styrker lokalt vil forhandle om våpenhvile under en eventuell retrett, sier Høgseth.

En retrett vil nemlig være risikabel fordi styrkene da vil være svært utsatt for angrep.

– Det har vi sett flere ganger, sier Røseth.

EKSPERT: Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole Tom Røseth.

Sett fra Moskva vil retrett være pinlig

Når russerne har reparert en bro eller laget en pongtongbro for å frakte lastebillass med ammunisjon over til de isolerte styrkene, har Ukraina nemlig slått til idet utstyret skal fraktes over elven – og ødelagt det.

Ukrainas strategi har dessuten vært å tillate forsterkninger, for så å låse de nye styrkene i området nord for elven.

– Det er ikke sikkert at Moskva er enig i forhandlinger om en våpenhvile, og det er heller ikke sikkert at Ukraina vil gå med på det. Russland ga ikke Ukraina denne muligheten i Mariupol.

– Vil en retrett være pinlig for Russland?

– Sett fra Moskva så er jo det pinlig, når Ukraina i tillegg har kjempet hardt og smart under motoffensiven i Kharkiv. En retrett passer ikke inn i narrativet om at den ukrainske hæren og politikerne har sendt ungdom til fronten for å være kanonføde.