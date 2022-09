PRESIDENT: På russiske TV-kanaler får Vladimir Putin klar beskjed om at Russland må bli tøffere i krigen i Ukraina.

Russiske politikere: − Nå er det slutt på å vise nåde

Etter den ukrainske motoffensiven har ordbruken om krigen blitt stadig tøffere på russiske TV-kanaler. En ekspert sier til VG at det er fascistiske tankeganger som kommer fram.

Publisert: Nå nettopp

– Nå starter den virkelig krigen. Nå er det slutt på å vise nåde, sier senator Igor Morozov på den viktige TV-kanalen Rossija-1.

– Vi har vist menneskelighet veldig lenge. Nå er det slutt på det, fastslår talkshow-verten Olga Skabejeva, også kjent som «Putins jerndukke».

Hver eneste kveld diskuteres Ukraina-krigen i timevis på russiske TV-kanaler. Gjestene går ofte igjen. Men det har skjedd en dreining de siste dagene:

– Det er en reaksjon på Ukrainas suksess på slagmarken i det siste. Det har blitt en slags panikk i det russiske establishment, og vi ser det tydelig i disse talkshowene, mener professor Veli-Pekka Tynkkynen ved Aleksanteri-instituttet i Helsinki.

KJENDIS: Talkshowet til Olga Skabejeva er et av programmene der det kommer de hardeste uttalelsene

– Den fascistiske tankegangen vi ser hos Putin-regimet, kommer frem også i disse talkshowene, sier han til VG.

– På hvilken måte?

– Ved en imperialistisk tankegang som ser Russland som en sterk makt som har rett til å ødelegge andre land og språk – som ikke ønsker å være under russisk styresvarer Tynkkynen.

– Har Putin selv samme tankegang om dagen?

– Det er vrient å si. Generelt har det vært slik i denne krigen, for dette er statskontrollerte TV-kanaler. Ingenting skjer uten ledelsens samtykke. Men det har vært en viss kritikk i det siste, og det kan skyldes at de ønsker å gi andre enn Putin skylden for det som har skjedd – de militære og andre maktpersoner. Sånn sett kan dette være til Putins fordel.

«Russian Media Monitor» har samlet en rekke eksempler på uttalelser, som særlig har kommet på Rossija-1, men også på andre TV-kanaler. Til tross for at det har kommet frem noe kritikk mot krigen den siste tiden, er det hardlinerne som dominerer disse talkshowene. Og deres uttalelser sier det meste:

– Tiden er kommet for at vi skal ta av oss de hvite hanskene. Vi må ødelegge Ukrainas økonomiske og militære potensial, sier militæreksperten Igor Korotsjenko i ett av klippene.

– 20 millioner skal flykte

I et annet klipp sammenligner samme Korotsjenko Ukraina med «det tredje riket» (Hitlers Tyskland) og sier:

– Vi må handle hardt og kompromissløst nå. Vi må først og fremst legge hele Ukraina i svart, region for region, slik at 20 millioner ukrainere har flyktet innen desember.

Igor Morozov, senator i det russiske overhuset, Føderasjonsrådet, sier på Rossija-1 at «nå starter den virkelige krigen».

– Alle kriger mot oss. Vi må forsvare landet, forsvare vårt folk. Vi må gjøre alt for å ødelegge Vesten, som trener og gir våpen til de ukrainske styrkene.

En annen politiker, Konstantin Zatulin, som representerer Putins parti Forente Russland i parlamentet, sier det slik:

– Angrepene mot sivil infrastruktur burde ha kommet mye tidligere.

«Har vi ikke raketter?»

På TV-kanalen NTV kommer Bogdan Bezpalko, som er medlem av Kremls råd for interetniske relasjoner, med de samme tankene:

– Det er ikke mulig å skille mellom sivil og militær infrastruktur. Hvis hele Ukraina blir lagt i kulde, mørke, om jernbanen slutter å gå, ingen kan forsyne hæren. Det må være slik at det ikke er en eneste bensinstasjon igjen!

Senator Igor Morozov uttaler på Rossija-1:

– Hvorfor eksisterer regjeringskvartalet i Kyiv fortsatt? Har vi ikke raketter eller?

Professor Veli-Pekka Tynkkynen sier at mange russere, særlig den eldre garde, følger disse talkshowene på lineært TV.

– Den samme panikk som vi ser hos establishment på TV, så vi på Vladimir Putin da han møtte Kinas president Xi Jinping og sentralasiatiske ledere denne uken. Det er en reaksjon med enda mer voldelig propaganda som svar på tapene som har kommet ved fronten.

– Vil skape mer patriotisme

– Hvorfor er det slik?

– En av grunnene kan være å forberede det russiske folk på de ofre som de stor foran, både økonomisk og på det personlige plan. Dette er et forsøk på å skape enda mer patriotisme, at folk skal være villig til å ofre seg for Russland, svarer Tynkkynen, som ikke har tro på at Putin vil gå til full mobilisering med det første.

– Putin og Kreml er redd for å gjennomføre en fullskala mobilisering, fordi dette kan vekke opp det russiske folk. I dag er de fleste stumme om krigen, derfor er det mulig å fortsette slik. I dag er det slik at soldatene kommer fra fattige republikker og områder i Russlands fjerne Østen – og ikke fra storbyer som Moskva og St. Petersburg. Full mobilisering vil endre på det, og vil trolig gjøre at alle dem som i dag er stumme om krigen, vil våkne.

Den finske professoren mener altså at de tankene som kommer fram i programmene på russisk TV, er fascistiske:

– De er basert på de samme ideer som Hitlers Tyskland – ultranasjonalistisk og rasistisk. Den bygger på russernes overlegenhet i forhold til ukrainerne. Det minner om den tyske tankegangen.

En av de mest kjente TV-profilene i Russland, den Putin-pro Vladimir Solovjov, kom torsdag kveld med et nytt forslag – i rekken av forslag hvordan Russland kan skaffe seg flere soldater: Hente inn frivillige fra Russlands «venner» i Venezuela, Iran, Nord-Korea, Cuba og Nicaragua.

PS: Vladimir Putin og andre i den politiske ledelsen i Kreml deltar aldri i talkshow på russiske TV-kanaler.