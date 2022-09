Her smeller det 300 meter fra atomkraftverk: «Atomterrorisme»

Nok en gang har russiske styrker beskutt et område nær et ukrainsk atomkraftverk. – En fortsettelse av «Kremlins atomterrorisme», sier det ukrainske forsvarsdepartementet.

19 minutter over midnatt, natt til mandag, smalt det i den sørlige byen Mykolaiv.

Overvåkningsbilder viser en enorm eksplosjon, kun 300 meter fra reaktorene til Ukrainas nest største atomkraftverk.

Trykkbølgen påførte skade på et bygg tilknyttet kraftverket.

Det ukrainske forsvaret, som har publisert overvåkningsbildene, kaller angrepet en fortsettelse av «Kremls atomterrorisme».

Igjen og igjen rammes Ukrainas atomkraftverk av de pågående kamphandlingene:

I februar, da Russland forsøkte å ta Kyiv, okkuperte russerne raskt Tsjernobyl-anlegget Ukrainas hovedstad i flere måneder før de trakk seg ut av regionen.

I mars tok de kontroll over landets største atomkraftverk i Zaporizjzja, der det gjennom august og september har vært harde kamper og frykt for en atomkatastrofe.

Og nå rammes altså anlegget i Mykolaiv.

Ifølge Ukrainas statlige kjernekraftselskapet Energoatom, fungerer anlegget som normalt etter mandagens angrep og selve reaktorene er uskadd.

President Volodymyr Zelenskyj kommenterte angrepet og sier at Russland «setter hele verden i fare».

– Vi må stoppe det før det er for sent, skriver han ifølge NTB.

Kyrylo Tymoshenko i det ukrainske regjeringsapparatet kommenterte i tillegg hvor nære missilet traff anlegget:

– Bare et par hundre meter i en annen retning, og vi ville våknet til en helt annen virkelighet, sa han, ifølge The New York Times.

PÅ SLAGMARKEN: Russiske soldater avbildet på et ukjent sted i Kherson-regionen. Bildet ble offentliggjort av det russiske forsvarsdepartementet 9. september i år. Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT / EPA

Det siste angrepet i Mykolaiv, skjer samtidig som de ukrainske styrkene prøver å ta seg stadig lenger innover i det russisk-okkuperte Kherson fylke.

Russerne der er under svært tungt militært press, og kjemper med ryggen mot elven:

VG skrev søndag om hvordan jevnlige ukrainske angrep på strategisk viktige broer ved Kherson by har fysisk isolert 15.000–30.000 russiske soldater. De befinner seg på nordsiden av Dnipro-elven i den sørlige regionen Kherson.

Slik hindres Russland i å fylle på med forsterkninger, ammunisjon og tyngre våpensystemer. Nå er styrkene til dels utarmet og mangler tyngre ammunisjon – samtidig som Ukraina sakte rykker fremover i Kherson.

Etter Ukrainas vellykkede motoffensiv i den nord-østlige Kharkiv-regionen i starten av september, har de russiske styrkene forsøkt å bremse ukrainernes raske fremmarsj - noe de har lyktes med.

Ukrainas president mener likevel at deres styrker snart vil gjøre nye fremstøt:

– Det virker kanskje for noen som at vi etter en rekke seire har en liten pause. Men dette er ingen pause. Dette er forberedelser på de neste aksjonene … Fordi Ukraina må være fritt – hele landet, sier Zelenskyj i sin videotale søndag.