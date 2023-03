KYSTEROSJON: Høyt tidevann og sterk vind tærer på sandklippene ved Hemsby i Norfolk.

Her balanserer husene på kanten av stupet: − Jeg vil ikke flytte

Ved havkanten i Norfolk er flere hus i ferd med å rase ned i sjøen. Nå har beboerne blitt evakuert.

I den britiske landsbyen Hemsby på østkysten av England er flere kystboliger i fare for å kollapse ut i havet.

Noen av husene, som ligger på toppen av en liten sandklippe ved stranden, befinner seg mindre enn én meter fra kanten.

Flere innbyggere ble fredag kveld bedt om å forlate hjemmene sine. Lørdag skal tre av de utsatte husene rives.

– Har bare grått

En av beboerne, Mary Whitey, forteller til BBC at hun og partneren hennes «tok med seg det de kunne».

– Det har vært hjemmet mitt, jeg vil ikke flytte. Det er veldig trist, sier hun.

SJOKK OG VANTRO: Mary Whitey er tydelig berørt etter å ha forlatt hjemmet sitt ved havkanten i «The Marrams» i Hemsby.

Whitey skal ha reagert med sjokk og vantro da hun fikk beskjeden om å evakuere.

– I dag har jeg bare grått, det er forferdelig.

Den eneste adkomstveien til boliger i området også sperret av, og forventes å kollapse.

Flere uthus har allerede bukket under for naturkreftene fredag kveld. Redningsmannskap klarte da å redde to kyllinger som befant seg i et av disse.

Nektet å forlate huset

Styrmann på redningsbåten, Daniel Hurd, forteller at vinden nå har løyet, og at de jobber for å hindre ytterligere skader. Han beskriver strandområdet som et «skikkelig kaos».

– Hvis du ser havet akkurat nå, ville du ikke trodd det, sier han til The Mirror.

MÅ RIVES: Flere av hjemmene må nå rives av sikkerhetsmessige årsaker.

Videre sier Hurd at mange av innbyggerne er opprørte etter å ha forlatt eiendeler og fullt møblerte hjem.

– En nektet å gå, men vi klarte å overtale han til å ta inn på et hotell.

Et langvarig problem

De siste årene har en rekke eiendommer i det lille tettstedet blitt forlatt på grunn av kysterosjon som tærer på klippene.

I 2018 måtte syv andre hjem rives, og i 2013 førte en stormflo til at ytterligere ti hus falt i sjøen, ifølge The Guardian.

STORE TAP: Ifølge en klimaaksjonsgruppe kan kystboliger verdt nær 600 millioner pund gå tapt i havet innen år 2011. Arkivbilde av området fra 2018.

I fjor sendte byrådet i Great Yarmouth inn en formell søknad om en grusrygg langs kysten for å spre ut bølgene, men de venter fortsatt på godkjenning og finansiering.

Neste uke vil det bli fraktet 19.000 tonn med grus til området, som skal beskytte veitilgangen til flere hus som en midlertidig løsning.

Hurd synes situasjonen er «hjerteskjærende», og mener rivningen av husene kunne ha vært unngått.

– Jeg synes bare det er helt latterlig. Dette har vært en nødssituasjon i årevis, og det har tatt denne helgen for dem å se at det er en nødssituasjon for så å få satt en grusrygg på stranden, sier han til BBC.

PÅ KANTEN: En kvinne, som bare er navngitt som «Sue», ser ut over klippene fra hjemmet sitt.

