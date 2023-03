HØY KRIMINALITET: Grensebyen Matamoros er beryktet. Her er meksikansk politi avbildet nær et åsted den 3. mars i år.

Fire amerikanere bortført i Mexico

USA følger situasjonen nøye etter at fire amerikanere fredag ble overfalt og bortført i Mexico. Ifølge CNN skal kidnapperne ha tatt feil av dem og noen andre.

En amerikansk tjenestemann med kjennskap til etterforskningen opplyser at de fire ikke var tiltenkte ofre.

Kvitteringer som ble funnet i bilen amerikanerne kjørte, tyder på at de dro til grensebyen Matamoros for å kjøpe medisiner.

– Informasjonen vi har er at de krysset grensen for å kjøpe medisiner i Mexico, det var en konfrontasjon mellom grupper og de ble tatt, sier Mexicos president Andrés Manuel López Obrador, ifølge CNN.

Han opplyser at hele regjeringen jobber med saken.

Det hvite hus sier president Joe Biden er orientert.

Presidentkontoret omtaler bortføringen, som altså skjedde i Matamoros i delstaten Tamaulipas, som uakseptabel. Ukjente gjerningsmenn skal ha skutt mot bilen de fire satt i før de tok dem med seg.

– Våre tanker er med disse personenes familier, og vi er klare til å bidra med all hensiktsmessig konsulær assistanse. Amerikansk politi står i kontakt med meksikansk politi, sier Bidens talsperson Karine Jean-Pierre.

Ifølge Reuters er det tre menn og en kvinne som er bortført. En uskyldig meksikaner skal ha mistet livet i sammenstøtet, opplyser USAs ambassadør i Mexico, Ken Salazar.

Det føderale amerikanske politiet FBI ba søndag om hjelp fra publikum for å finne gjerningspersonene, og utlovet en dusør tilsvarende omkring 500.000 kroner.

Amerikansk UD fraråder reiser til Tamaulipas på grunn av høy kriminalitet og fare for kidnapping. Grensebyen Matamoros med en halv million innbyggere har vært åsted for stridende fraksjoner innen Gulf-narkokartellet, og kidnappingen fredag skjedde etter voldsomme kamper. Samme dag ba det lokale politiet foreldre om å holde barna hjemme fra skolen på grunn to skuddvekslinger i byen.

