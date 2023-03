SYK: Grunnet dårlig kosthold er hele beinstrukturen til tigeren skjørt, ifølge veterinæren.

Tigerunge funnet dumpet i søpla i Hellas

Greske veterinærer prøver å redde livet til en hvit tigerunge som ble funnet etterlatt i søpla utenfor en dyrehage i Aten.

NTB

Den tre måneder gamle tigerjenta ble funnet 28. februar under en søppelbøtte på parkeringsplassen ved dyrehagen Attica av en renholdsarbeider.

– Det er første gang at et slikt dyr er blitt dumpet utenfor dyrehagen vår, sier Atticas grunnlegger Jean-Jacques Lesueur.

– Vi har hatt mange tilfeller der dyr er blitt dumpet, men vanligvis dreier det seg om forlatte kjæledyr som valper, kattunger og skilpadder. Men en tiger? Aldri, sier Lesueur.

Kameraovervåkingen viser et kjøretøy som kjørte fram til søppelbøttene før midnatt, kvelden før tigerungen ble funnet. Myndighetene prøver å spore opp registreringsnummeret på kjøretøyet, uttaler Leseueur.

Tigerungen var tynn, dehydrert og i en alvorlig tilstand.

– Hun hadde trolig hatt et uegnet kosthold, og hun har alvorlig mangel på vitaminer og mineraler, noe som gjør beinstrukturen hennes svært skjør, sier dyrehagens veterinær Noi Psaroudaki.

Tigeren skal overflyttes til et reservat hvis den overlever, ettersom dyrehagen ikke har andre dyr av samme art. Det antas at tigerungen er offer for ulovlig handel med villdyr. Dette er milliardnæring i Europa, ifølge Europol. Asia og Afrika er typiske opprinnelsessteder der eksotiske dyr blir solgt ulovlig til europeiske kjøpere.

