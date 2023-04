KONTROVERSIELL: Marjorie Taylor Greene (48), også kjent under initialene hennes MTG, har vært medlem av Representantenes hus i USA siden 2021.

Forsvarer pedofili-utspill

Republikanernes Marjorie Taylor Greene sier at hun har gått bort fra å tror på «QAnon», men står fremdeles fast på andre konspirasjonsteorier - som at Demokratene er et parti av pedofile.

Greene blir kalt Trump i høye hæler. Hun er både elsket og hatet som en kontroversiell ytterliggående politiker i USA. På kort tid har hun skaffet seg et stort navn og viktige posisjoner i amerikansk politikk.

Natt til tirsdag slapp CBS sitt intervju med Greene fra programmet 60 Minutes.

Her snakker hun om hvorfor hun entret den politiske scenen, og ble konfrontert om sin aggressive skarpe tunge.

– Jeg synes regjeringen vår fortjener det. De fortjener ikke å bli respektert, sier hun.

Greene ble intervjuet før det var kjent at Trump nå er tiltalt i hysjpenge-saken. Hun er ifølge The Guardian involvert i protester mot saken utenfor tinghuset i New York tirsdag.

– Trodde på ting som ikke var sanne

«MTG», som hun kalles, har fått reaksjoner på ting hun både har gjort og sagt. Som da hun sammenlignet munnbindpåbud med Holocaust, eller da hun fulgte etter og konfronterte en overlevende etter skoleskytingen i Parkland (Florida), David Hogg i 2019.

Hun har omfavnet AQnon-konspirasjonsteoriene AQnon-konspirasjonsteorieneIfølge tilhengere av QAnon forsøker Donald Trump å avsløre og stoppe en etablert sammensvergelse i den politiske, økonomiske og kulturelle eliten. «Q» kom tidlig med en lang rekke forutsigelser om konkrete hendelser. Ingen av disse har funnet sted, noe som i liten grad har påvirket tilhengerne. og tilslutning til vold mot noen av de demokratiske lederne.

I en tale i Kongressen i 2021 sa Greene at hun ble villedet til å tro på ting som ikke var sanne.

– Vel, jeg ba kollegaene mine om unnskyldning, sier hun.

– Har du bedt om unnskyldning til Nancy Pelosi for «kule mot hodet hennes» spør programleder Lesley Stahl og viser til en Facebook-post.

– Det har jeg ikke sagt, så det trenger jeg ikke å unnskylde, sier Greene og skylder på at det ikke var henne, men trolig en ansatt i kampanjen hennes som hadde likt Facebook-statusen.

«Et parti av pedofile»

Selv om hun altså går tilbake på noen tidligere standpunkt, står hun fast på andre kontroverser.

Hun kaller fremdeles valget i 2020 for stjålet.

Og vil ikke trekke seg på at Demokratene er et parti av pedofile.

– Jeg vil definitivt si det. De støtter «grooming» av barn, sier hun.

– De er vel ikke pedofile. Hvorfor sier du noe sånt? spør Stahl.

– De, til og med president Joe Biden, støtter seksualisering av barn og transpersonoperasjoner. Seksualisering av barn er det pedofile gjør, sier hun.

Konspirasjonen om pedofili i det demokratiske partiet er ikke noe nytt.

I 2016 troppet en mann opp på en pizzarestaurant i Washington og avfyrte minst ett skudd. Bakgrunnen var påstander om at Demokratene, deriblant Hillary Clinton, skal ha drevet en pedofiliring fra restaurantens kjeller.

Info QAnons konspirasjonsteorier I tillegg til påstanden om en satanistisk pedofiliring og sammensvergelser mot Trump, har det dukket opp en rekke påstander og teorier som knyttes til QAnon. Dette er noen av dem: * Det første QAnon spådde, var at en pågripelse av Hillary Clinton var nært forestående og at hun ville prøve å rømme landet. De har også varslet at en avslørende video om Clinton ville dukke opp i februar 2018. * QAnon mente Trump planla en hendelse kjent som «Stormen», der tusener av dem som står bak pedofiliringen og sammensvergelsen mot Trump, skulle pågripes. Dette skulle kje i november 2017. * Mark Zuckerberg ville trekke seg fra Facebook og rømme landet. Han leder fortsatt selskapet. * Pave Frans skulle bli pågrepet og anklaget for alvorlige lovbrudd. * Det har også vært en rekke varsler om at «noe stort» skulle skje eller at sannheten skulle komme for en dag, uten at spådommene har gått i oppfyllelse. * Kim Jong-un er en marionett CIA har plassert for å lede Nord-Korea. * Mueller-etterforskningen av mulig russisk innblanding i det amerikanske valget var egentlig en operasjon for å dekke over en større etterforskning av Demokratene. * Ifløge Faktisk.no har QAnon også fått fotfeste i Norge, og facebook-grupper har blant annet bidratt til å spre konspirasjonsteorier om koronapandemien og vaksiner. Kilder: BBC, CBS; Wikipedia, Faktisk.no Vis mer

Mislikte resultatene fra Republikanerne

Til tross for å høre til på ytre-høyre og uttrykke et sterkt forakt mot Demokratene og deres politikere, så forteller Greene at det var på grunn av slapphet i Republikanerne at hun bestemte seg for å stille.

– De klarte ikke å levere på politikken vi hadde stemt på, grunnene til at vi stemte på Donald Trump. De sviktet oss, sier hun.

Hun vil ikke kritisere Trump, som da var president, men peker heller på Paul Ryan, Mitch McConnell, Lindsey Graham og Mitt Romney.

– Jeg er ikke engang sikker på hvorfor sistnevnte kaller seg republikaner, sier hun.

Mektige posisjoner

På bare to år har Green blitt godt kjent som kongresskvinne, både nasjonalt og internasjonalt. Noe ikke akkurat alle kongressmedlemmer blir på så kort tid. De kontroversielle utspillene har trolig hjulpet, med overskrifter i alle de største mediene.

Etter noen av sine tidligere uttalelser ble hun på et tidspunkt fjernet fra enkelte komiteer i Representantenes hus, som tidligere var styrt av Demokratene. Men etter at «huset» i mellomvalget fikk et flertall av republikanere, har Green nå sete i noen av de mektigste komiteene:

«House Oversight», som blant annet etterforsker Biden-familiebedriften, og komiteen for «Homeland Security».

Det hjalp trolig at Green tidligere var rådgiver og en av de største pengeinnsamlerne for Kevin McCarthy, som nå er republikanernes «speaker» i samme kammer.

NÆRE: Leder for Representantenes hus, Kevin McCarthy (R) har arbeidet tett sammen med Marjorie Taylor Greene.

Reagerer på intervjuet

I etterkant av 60 Minutes-intervjuet, der Greene også forteller om sin oppvekst i Georgia, viser frem den store eiendommen hun har og langer ut mot USAs støtte til Ukraina, har det kommet flere reaksjoner.

– Alle som tor kongresskvinnen fra QAnon mener alvor med å gi avkall på høyreekstreme radikalisme og konspirasjonsteorier, bør gi meg et tilbud på min jødiske romlaser, sier Matthew Gertz, fra progressive Media Matters, til Semafor.

Romlaser-spøken bygger på da Greene antydet at skogbrannene i California var forårsaket av solteknologi fra den tysk-jødiske familien Rothschild.

En annen, som kanskje ikke overraskende reagerer, er Alexandria Ocasio-Cortez. Den venstrelente kongresskvinnen fra New York. Hun reagerer på at Greene får sendetid hos CBS.

– Denne typen ekstreme og farlige forestillinger får en plattform, uten mange spørsmål eller kritisk analyse, sier hun.