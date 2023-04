FUNN: Saueskaller ble balsamert og ofret til minne om den egyptiske kongen Ramses II.

Fant 2000 bukkeskaller i tempel: Norsk ekspert tror ikke på forklaringen

Arkeologer har avdekket 2000 balsamerte bukkeskaller under ørkensanden. Værhodene på rad og rekke kan være offergaver til faraoen Ramses II.

Funnet ble gjort under utgravninger under Ramses-tempelet i oldtidsbyen Abydos, vel 450 kilometer sør for Egypts hovedstad Kairo.

Rundt flere av skallene er bandasjene intakte. Sammen med værhodene lå mumifiserte søyer, hunder, geiter, kyr, gaseller og mungoer.

Funnet av offerdyrene er det mest oppsiktsvekkende resultatet av arbeidet som arkeologer tilknyttet Universitetet i New York (NYU) utfører i Abydos.

Ramses II gikk bort i år 1213 før vår tidsregning (fvt.). Forskerne tror ofringen av tamme og ville dyr forløp i mange århundrer etter faraoens død.

– Selv tusen år etter Ramses II ble han stadig æret, sier lederen av det store utgravningsprosjektet, Sameh Iskander, til nyhetskanalen CBS.

Faraoen kalles også Ramses den store. Han regjerte i 66 år, var en stor feltherre og er kjent for de mange monumenter og byggverk han etterlot seg.

MUMIE: Bandasjer brukt til balsamering for mer enn 2000 år siden.

Iskander mener ofringen også foregikk i de 275 årene da det ptolemeiske dynasti hersket i Egypt, inntil dronning Kleopatras død i år 30 fvt.

Pål Steiner er egyptolog ved Universitetet i Bergen og har spesialisert seg på begravelsesritualer. Han tror ikke skallene er offergaver til faraoen.

– Det er mer sannsynlig at de balsamerte hodene en gang sto på staker og ble tilbedt som en representasjon av guden Amon, sier Steiner til VG.

Amon var den største av gudene da Ramses II regjerte Egypt.

– Etter at de hadde vært tilbedelsesobjekter, er det sannsynlig at bukkehodene ble gravd ned i tempelet og tatt vare på for ettertiden, sier Steiner.

Egyptiske guder er ofte fremstilt som dyr eller som menneskekropper med dyrehode. Den viktige guden Amon har hodet til en vær.

Steiner forteller at balsamerte katter, hunder, aper og ibisfugler gitt til gudene gjerne ble lagt i krukker som ble stablet i templene.

Det var også vanlig å la avdøde få med seg et overdådig måltid i graven, der deler av dyr som kalvelår og oksehjerter inngikk.

– Mange millioner dyr er i tidens løp lagt i gravsjakter og katakomber, sier Steiner.

TEMPEL: En ny tempelstruktur ble også avdekket.

Forskerne avdekket også en stor palasslignende struktur med fem meter tykke vegger fra det gamle kongerikets sjette dynasti, melder Reuters.

– Strukturen kan hjelpe oss å gjenskape det gamle landskapet i Abydos før tempelet for Ramses II ble reist, sier professor Iskander.

Professor Mohamed Abdel-Badi, som leder Egypts øverste råd for arkeologi, mener funnene bringer ny kunnskap om tempelets form og utførelse.

Utgravningene i Abydos dekker flere kvadratkilometer i lavtliggende ørken, omringet av høye klipper elleve kilometer vest for Nilen.

Her har arkeologer arbeidet i mer enn 150 år, siden den franske egyptologen August Mariette først satte spaden i sanden i oldtidsbyen.

TEMPEL: Tempelet til Seti I inngår i oldtidsfunnene som er avdekket i Abydos i Egypt.

Abydos var gravstedet til Egypts første konger og ble etter hvert et hellig sted for tilbedelse av Osiris, underverdenens gud for alt som lever, dør og gjenoppstår.

– Abydos er helt unik. Der ligger de tidligste kongegravene på rad og rekke, dit reiste egypterne på pilegrimsferd for å tilbe Osiris, sier Pål Steiner.

Gjennom flere tusen år valfartet egyptere til Abydos. Osiristempelet er borte, men ruinene av utallige graver, templer og kapeller er gravd frem.

Abydos var også i nyhetene i februar 2021, da arkeologer fant et mer enn 5000 år gammelt bryggeri i den egyptiske oldtidsbyen.

Bryggeriet var delt i åtte seksjoner som hver inneholdt 40 leirpotter der korn og vann skal ha blitt varmet opp i forbindelse med bryggingen.

Arkeologer mener bryggeriet hadde kapasitet til å produsere 22400 liter øl, som blant annet kan ha blitt drukket ved gravleggingen av Egypts faraoer.

