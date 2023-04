Israelsk politi stormet hellig moské under ramadan – arresterte 400 palestinere

I natt ble 50 mennesker i bønn skadet da israelsk politi tok seg inn i den hellige Al Aqsa-moskeen. Nå meldes det om ytterligere vold på stedet.

– De angrep og slo folk i hodet med pinner. Folk besvimte, folk ble kvalt og folk blødde. Så begynte de å arrestere oss, sier Bakr Owais (24) til Al Jazeera.

Owais var selv i moskeen for å be, skriver kanalen. Han skildrer scenene da israelsk politi tok seg inn i Al Aqsa-moskeen på Tempelhøyden natt til onsdag.

Onsdag kveld melder Reuters om nye, voldelige scener på området.

Israelsk politi skal ha konfrontert palestinske muslimer, men detaljene rundt hendelsen er ikke bekreftet.

Det skjer midt under det som blant muslimer og jøders viktigste høytider: Ramadan og påske.

400 arrestert og 50 skadet

I sosiale medier deles en rekke videoer fra hendelsen. Flere viser uniformert politi slå ubevæpnede personer inne i moskeen.

Ifølge palestinske Røde Halvmåne Røde Halvmåne I flere muslimske land er Røde Halvmåne den offisielle betegnelsen på den internasjonale humanitærorganisasjonen Røde Kors. Organisasjonen har et overordnet mål om å beskytte mennesker i krig, nød og lidelse. ble 50 personer skadet.

Tre av dem ble kjørt til sykehus, skriver Al Jazeera

Reuters siterer Røde Halvmåne på at israelske styrker forhindret leger i å komme frem til området.

Minst 400 palestinere ble arrestert og holdes i israelsk varetekt i okkuperte Øst-Jerusalem, skriver Al Jazeera , som siterer palestinske myndigheter. Israelske myndigheter opererer derimot med et tall på 350 arresterte.

Israelsk politi hevder de var nødt å gå inn i moskeen for å hente ut ungdommer som hadde «barrikadert seg» med fyrverkeri, kjepper og stein.

Disse påstandene er foreløpig ikke bekreftet fra andre kilder.

Info Tempelhøyden Tempelhøyden er en høyde midt i Jerusalems okkuperte gamleby.

Høyden er et av de helligste stedene for både muslimer og jøder.

Her finnes Klippedomen Klippedomen Klippedomen er en islamsk helligdom oppført i år 687-691. Det er ikke en moské, men en minnebygning reist på stedet hvor profeten Muhammed ifølge tradisjonen påbegynte sin himmelfart. og Vestmuren Vestmuren Vestmuren er del av den gamle støttemuren rundt Tempelhøyden, hvor det første og andre jødiske tempelet sto før det ble ødelagt av romerne i år 70 før vår tidsregning. Ifølge jødisk tradisjon har bønner fremsagt foran den en spesiell virkning, fordi det skal være stedet på jorden hvor man er nærmest guddommen. , bedre kjent som Klagemuren – i tillegg til Al Aqsa-moskeen.

Høydens arabiske navn er Haram al-Sharif.

Jordan har i henhold til Oslo-avtalen det formelle overoppsynet med al-Aqsa-moskeen og Klippedomen på Haram al-Sharif. Jøder har ikke lov til å be der. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Vitner som CNN har snakket med forteller at politiet slo ned dører og knuste vinduer for å komme seg inn i moskeen. Vitnene beskriver at politiet brukte sjokkgranater og gummikuler mot folk i bønn.

Også Al Jazeera siterer vitner på lignende beskrivelser.

– De fikk oss til å ligge på bakken mens de satte håndjern på, én etter én. De bannet mot oss hele tiden. Det var barbarisk, sier et vitne til kanalen.

Også onsdag morgen trappet israelsk politi opp på Tempelhøyden.

Videoer i sosiale medier viser politibetjenter dytte folk som ber av bønnemattene sine.

Titusenvis av muslimer drar til Al Aqsa-moskeen for å be under ramadan.

I tillegg har moskeen stor politisk betydning og tung symbolverdi for det palestinske folket.

Både israelske og palestinske myndigheter regner Jerusalem som sin hovedstad.

Byen er en sentral stridssak mellom Israel og Palestina og har vært utgangspunkt for en rekke voldshendelser de siste tiårene.

Senest i mai 2021 stormet det israelske militæret plassen foran moskeen. Det resulterte i en blodig eskalering i konflikten med palestinere – og massiv bombing av Gaza senere samme måned.

Ariel Sharon, tidligere israelsk general og statsminister, besøkte høyden i 2000. Besøket hans regnes som den utløsende årsaken til den andre palestinske intifadaen intifadaenIntifada betyr opprør på arabisk. Ordet brukes om de folkelige palestinske opprørene som brøt ut i 1987 og 2000 i protest mot Israels okkupasjon..

Da Israels ultranasjonalistiske sikkerhetsminister, Itamar Ben-Gvir, trappet opp utenfor moskeen i januar, fikk det palestinske ledere til å se rødt.

Huitfeldt reagerer – og advarer norske reisende

Tidligere onsdag uttrykte utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) bekymring over hendelsen. Hun påpekte at det er tiden for flere viktige høytider blant både muslimer, jøder og kristne.

– Dette bør være en tid for fredelig religionsutøvelse, toleranse og samarbeid, og ikke for konfrontasjon og voldsbruk, sa hun til NTB.

Utenriksdepartementet advarer norske reisende i Jerusalem om at det kan oppstå ytterligere uro og opptøyer.

Info Striden om Jerusalem Etter FNs delingsplan for det britiske Palestina-mandatet fra 1947 skulle Jerusalem være under internasjonal kontroll.

Planen ble aldri satt ut i live. Etter krigen i 1948 ble byen delt mellom Israel, som tok Vest-Jerusalem, og Jordan, som tok kontroll i øst.

Israel okkuperte Øst-Jerusalem under seksdagerskrigen i 1967 og har senere annektert området. FNs sikkerhetsråd har slått fast at okkupasjonen er ulovlig.

Rundt 362.000 palestinere bor i Øst-Jerusalem. I tillegg bor rundt 230.000 israelere i bosetninger i det annekterte området. Kilder: NTB, Store norske leksikon Vis mer

Netanyahu: – Ro ned

Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel jobber med å «roe ned situasjonen»:

– Israel er forpliktet til å opprettholde frihet til bønn, religionsfrihet og status quo.

Selv har korrupsjonstiltalte Netanyahu vært i hardt vær de siste ukene på grunn av regjeringens kontroversielle forslag om ny rettsreform.

Hundretusenvis av israelere har tatt til gatene for å demonstrere mot forslaget. Kritikerne mener at Netanyahu forsøker å innskrenke demokratiet for å hindre at han selv kan havne i fengsel.