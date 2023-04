GJEST: Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba slo av en prat med utenriksminister Anniken Huitfeldt før Natos utenriksministermøte i Brussel torsdag ettermiddag.

Ukraina vil ha Nato-medlemskap - får et flerårig program

BRUSSEL (VG) Nato vil forsterke alliansens bånd med Ukraina. Men en konkret plan for et fremtidig medlemskap fremstår fortsatt som uoppnåelig for Kyiv.

Utenriksministerne i Nato diskuterer tirsdag ettermiddag hvordan alliansen kan komme Ukraina til unnsetning i et flerårig program.

Før møtet sa generalsekretær Jens Stoltenberg at Nato ønsker å hjelpe Ukraina til å bevege seg nærmere «Nato-familien» og det han kaller en euro-atlantisk integrasjon.

EU har tatt imot Ukrainas søknad med stor entusiasme. Men Nato-sjef Stoltenberg vil ikke gi Ukraina noen tidsplan nå:

– Jeg kan ikke gi noen eksakt dato. Men det jeg kan si, er at de allierte landene er ekstremt fokusert på å sikre at Ukraina seirer, sa Stoltenberg før utenriksministermøtet i Brussel nå i påskeuken.

Åpen dør

Utenriksminister Anniken Huitfeldt avslår også å svare på om Ukraina er medlem av Nato i løpet av de 10 neste årene:

– Det er vanskelig å si. Fasit kommer, så det får historien vise sier hun til VG i Brussel, før dagens utenriksministermøte.

– Men er det et norsk ønske at Ukraina skal bli medlem i Nato?

– Vi står sammen med de andre Nato-landene om de vedtakene vi gjorde i 2008. Der sier vi at Nato har en åpen dør-politikk, sier Huitfeldt.

Ikke dødelige våpen

Vestlige diplomater VG har snakket med, sier at en mer konkret invitasjon til medlemskap er utelukket så lenge landet er under okkupasjon og dermed i krig med Russland.

Mange land i Nato ønsker å holde relasjonen med Ukraina på et ikke-militært plan for å unngå å gi president Putin argumenter for å si at krigen i Ukraina er en krig mellom Russland og Nato.

Derfor kommer det heller ikke våpenstøtte direkte fra Nato. Alliansen bidrar med vinteruniformer, telt, skuddsikre vester og annen assistanse, mens det er hvert enkelt medlemsland som står for leveranser av våpen og ammunisjon.

– Vi bidrar med støtte på et hittil enestående nivå. Og nå ser vi hva vi ytterligere kan gjøre for å utvikle våre politiske relasjoner, sa Stoltenberg.

FINLANDS FLAGG: Med Finland på plass i Nato. vaier 31 nasjoners flagg i vinden utenfor Natos hovedkvarter i Brussel.

Vil ha garantier

Dette 15 år gamle løftet fra Natos toppmøte i 2008 om et fremtidig Nato-medlemskap, blir ofte tatt opp fra Ukrainas side.

Men regjeringen i Kyiv vil ha fortgang i medlemskapsprosessen, og et konkret signal fra Natos kommende toppmøte i juli:

– Vi vil ha en levering fra Nato-toppmøtet. Ikke bare en erklæring om Natos åpen dør-linje. Vi vil ha noe med konkrete garantier, sier Andrij Sybiha til Financial Times. Han er nummer to på president Volodymyr Zelenskyjs kontor.

Ifølge avisen har presidenten sagt til Nato-ledere at vilkåret for at han skal reise til Vilnius, er store gjenytelser fra Nato-siden.

Vinne krigen først

– Ukraina ønsker å orientere seg i retning euroatlantisk samarbeid. Derfor er de opptatt av å jobbe mot korrupsjon, og å etablere uavhengige domstoler og uavhengige medier. Men det viktigste nå er å gi dem våpen så de kan vinne krigen, sier Anniken Huitfeldt.

– Er dette steg mot medlemskap i Nato?

– Vi ser på hvordan samarbeidet skal være i fremtiden, i nært samarbeid med andre allierte. Vi kommer ikke med selvstendige utspill, men arbeider for å sikre Ukrainas sikkerhet. Hvilken form samarbeidet skal ha i fremtiden, får vi komme tilbake til, sier hun.

Norge er blant de største bidragsyterne til Natos Ukraina-fond, og la 300 millioner kroner inn i fondet i november i fjor.

Fem års plan

Den norske utenriksministeren sier at det er viktig med flerårige programmer for å sikre at støtten ikke forvitrer når medieinteressen rundt Ukraina avtar.

Hun viser til vedtaket i Stortinget, med tilslutning fra nær alle norske partier, om et fem-årig støtteprogram fra Norge, verd 75 milliarder kroner:

– Jeg får mange spørsmål om hvordan vi har klart å forplikte et stort flertall på Stortinget om støtte over så mange år, sier hun.

Selv var hun i tvil om hvor lenge oppslutningen om stor vestlig støtte ville vare.

– Da jeg besøkte Kyiv i fjor sommer. trodde jeg at støtten ville avta tidligere. Det har ikke skjedd. Men vil Ukraina få like mye oppmerksomhet når medieinteressen blir mindre? Jeg mener det er avgjørende at hjelpen opprettholdes over mange år, for gjenoppbygging og også for å støtte Ukraina med penger til lønninger til lærere og folk på sykehusene, sier Huitfeldt.