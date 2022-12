FTX-toppsjefs kausjon settes til over 2,4 milliarder kroner

2. november ble det kjent at brorparten av FTT-beholdningen befant seg hos Alameda Research, et investeringsselskap eid av Bankman-Fried som skulle være helt uavhengig av FTX.

6. november meldte en av verdens andre største kryptoaktører, kinesiske Changpeng Zhao, at han ville selge sin beholdning med FTT. Det skapte et press på prisen og startet en bankkrise, hvor kunder forsøkte å selge sine mynter.

Changpeng Zhao sa 8. november at det kunne være aktuelt for hans Binance å kjøpe FTX, men trakk seg dagen etter, som gjorde at FTX kollapset fullstendig.