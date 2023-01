SKUMRINGSTIMEN: Angrepet på Kongressen 6. januar 2021 varte fra rundt klokken 13.00 og i mange timer. Her vaier flaggene over kaoset som rådet.

To år etter 6. januar: Dette kan skje med Trump

AUSTIN (VG) To år etter stormingen av Kongressen har 880 personer blitt siktet, tiltalt eller dømt. Donald Trump er ikke blant dem – foreløpig.

I dag vil president Joe Biden gi USAs nest høyeste sivile utmerkelse til republikaneren Rusty Bowers fra Arizona.

Bowers er én av tolv som får presidentens medborgermedalje for sin heltemodige motstand mot ekspresident Donald Trumps forsøk på å endre valgresultatet.

Blant de andre er flere polititjenestemenn som med livet som innsats sto imellom mobben og de folkevalgte i Kongressen.

Til tross for press fra Trump personlig og flere av hans støttespillere, nektet Bowers å bøye av, noe han vitnet om foran Kongressens 6. januar-komité i juni.

Bowers tapte noen uker senere i Arizonas primærvalg mot en Trump-støttet kandidat.

MEDALJERES: Rusty Bowers, republikaner fra Arizona, holdt et følelsesladet vitnemål for komiteen til Kongressen i juni. Han sa det var hans kristne tro og eden han hadde avlagt som folkevalgt, som forhindret han i å gjøre som Trump sa.

Stormingen

Klokken var 12:53 den 6. januar 2021 da demonstranter begynte å overmanne barrikader og politi utenfor Kongressen i Washington D.C.

– Hvis du ikke slåss som helvete, vil du ikke ha et land lenger, sa Trump i talen han på samme tid fortsatt holdt, tre kilometer unna, foran en stor folkemengde.

Han ba dem flere ganger om å gå mot Kongressen.

Målet var å hindre sertifiseringen av valgseieren til Joe Biden fra november 2020 – ved først og fremst legge press på visepresident Mike Pence, som ledet sertifiseringen i Kongressen.

Han ga heller ikke etter for Trump. Utenfor sto det galger for «forrædere». Fem personer ble drept, blant dem politibetjenten Brian Sicknick, som døde dagen etter og som posthumt i dag vil bli tildelt samme medalje som Rusty Bowers.

To år senere er det rettslige oppgjøret etter den tragiske dagen langt fra over. Her følger en oversikt over det viktigste.

1 / 7 MOBBEN: Den store folkemengden marsjerte mot Kongressen etter at Trump hadde gitt dem beskjed om det. MOBBEN: Den store folkemengden marsjerte mot Kongressen etter at Trump hadde gitt dem beskjed om det. Her er medlemmer av militsen Oath Keepers. MOBBEN: Den store folkemengden marsjerte mot Kongressen etter at Trump hadde gitt dem beskjed om det. MOBBEN: Den store folkemengden marsjerte mot Kongressen etter at Trump hadde gitt dem beskjed om det. MOBBEN: Den store folkemengden marsjerte mot Kongressen etter at Trump hadde gitt dem beskjed om det. MOBBEN: Den store folkemengden marsjerte mot Kongressen etter at Trump hadde gitt dem beskjed om det. MOBBEN: Den store folkemengden marsjerte mot Kongressen etter at Trump hadde gitt dem beskjed om det. forrige neste fullskjerm MOBBEN: Den store folkemengden marsjerte mot Kongressen etter at Trump hadde gitt dem beskjed om det.

Etterforskninger mot Trump

I Atlanta i Georgia pågår det som omtales som den antatt største rettslige trusselen mot Trump.

Fani Willis, leder for påtalemyndigheten i Atlanta, etterforsker Trump i kjølvannet av en telefonsamtale han hadde med Georgias administrasjonsminister, Brad Raffensperger. Trump ville at han skulle finne 11.780 stemmer, nok til å snu Georgias valgresultat i hans favør.

Etterforskningen er i sluttfasen og en avgjørelse om å be en jury tiltale Trump er ventet ikke langt ute i 2023.

SPESIALETTERFORSKER: Jack Smith på jobb i Den internasjonale straffedomstolen i Haag i Nederland.

Justisdepartementet har utnevnt en spesialetterforsker.

Jack Smith, tidligere påtaleansvarlig ved Den internasjonale straffedomstolen i Haag i Nederland, har nå overtatt Justisdepartementets etterforskning av Trumps rolle under 6. januar.

Smith har også overtatt ansvaret for departementets etterforskning av Trumps hemmeligstemplede dokumenter på Mar-a-lago, tatt med fra Det hvite hus.

Smith har nå ankommet USA fra Europa etter sykkelulykke, operasjon og påfølgende rekonvalesens, ifølge The Washington Post.

Det er foreløpig uklart hvor lang tid Justisdepartementets etterforskninger vil ta, og etter en eventuell tiltale er det å vente måneder – kanskje år – med rettslige runder omkring beviser og dokumenter.

PÅTALELEDER: Fani Willis er leder for påtalemyndigheten til Fulton County, som utgjøres av Atlanta i Georgia. Hun leder en av de mest aggressive etterforskningene av Trump etter 6. januar og forsøket på å omgjøre valget.

Etterforskninger mot andre enn Trump

940 personer fra 45 delstater har blitt siktet for en rekke ulike typer lovbrudd, og 353 er sålangt dømt, ifølge tenketanken Program on Extremism.

272 av er eller har vært siktet for angrep på polititjenestemenn, ifølge ABC News. 294 er siktet for å motarbeide en offentlig prosess, og 50 for å ha deltatt i en konspirasjon.

En av de mest profilerte rettssakene har vært mot medlemmer av militsgruppen Oath Keepers. Lederen Stewart Rhodes ble dømt i november for konspirasjon mot myndighetene, og venter nå på en antatt svært lang straffeutmåling.

Påtalemyndigheten beskrev Rhodes som en general på slagmarken, som ga ordre, men selv ikke gikk inn i Kongressen.

Rudy Guliani, tidligere borgermester i New York og Trumps personlige eksadvokat, er i tillegg et «mål» for etterforskningen som pågår i Georgia, men det er uklart om han er siktet eller vil bli tiltalt, ifølge The New York Times.

PRESIDENTEN: Donald Trump under talen han holdt like ved Kongressen før og under angrepet mot de folkevalgte og visepresident Mike Pence.

«Kupp på jakt etter juridisk teori»

Den kanskje mest omfattende – og mest konkluderte – etterforskningen er utført av Kongressens 6. januarkomitè.

I en rapport på godt over 800 sider legger de ut sine funn, bevis etter ni direktesendte høringer med over 70 vitnemål.

Konklusjonen er at Trump fra og med valgkvelden la en plan for hvordan han kunne endre valgresultatet. Dette ble forsøkt gjennom blant annet press på visepresident Mike Pence, medlemmer av Kongressen, samt folkevalgte og valgmedarbeidere i flere ulike delstater.

I rapporten heter det at Trump stod bak «et kupp på jakt etter en juridisk teori».

Komiteen anbefaler Justisdepartementet å straffeforfølge Trump for å bidra til opprør, konspirasjon for å bedra USA og lage falske ytringer, samt forsøk på å motarbeide Kongressen.

GALGEN: Bildet er tatt under 6. januar-komiteens siste høring, hvor et en galge utstilt 6. januar 2021 utenfor Kongressen vises.

Hva skjer nå?

Det er uklart hva Justisdepartementet vil gjøre med rapporten fra Kongressens komité. da deres anbefaling ikke har noen rettslig tyngde og de selv allerede har en pågående etterforskning i kjølvannet av 6. januar 2021.

Det som er sikkert er at Donald Trump har kunngjort at han stiller som presidentkandidat på ny. Dette gjør det også enklere for han å stemple etterforskningene som politisk motiverte.

Ifølge Politico, setter ikke grunnloven et rent rulleblad som krav til en presidentkandidat. Det betyr at hverken en eventuell tiltale eller dom trenger å være til hinder for at Trump søker verdens mektigste verv – og vinner det på ny.

En slik situasjon imidlertid helt ny. De spørsmål den reiser trolig vil måtte avklares av Høyesterett.

Uavhengig av dette er kanskje Floridas guvernør Ron DeSantis en større trussel for Trumps presidentambisjoner enn etterforskningene. I en meningsmåling fra desember, utført av The Wall Street Journal som et hypotetisk primærvalg mellom DeSantis og Trump, fikk førstnevnte 52 prosent av stemmene.