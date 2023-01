SOM FAR, SÅ SØNN: Som sin far «El Chapo» ble Ovidio Guzmán pågrepet for blant annet narkotikasmugling. Bildet er tatt i forbindelse med pågripelsen i 2019.

«Mini-El Chapo» nektes utlevert til USA

Ovidio Guzmán (32), sønn til den verdenskjente narkokongen Joaquin «El Chapo» Guzmán, ble torsdag pågrepet etter det som omtales som en voldelig natt hvor 29 mennesker døde. Nå nektes han utlevert til USA av meksikanske myndigheter.

Torsdag ble Ovidio Guzmán sammen med flere andre gjengmedlemmer pågrepet i byen Culiacán i Mexico.

Flyplassen og skoler i byen ble stengt i frykt for vold, og flere videoer i sosiale medier viser kraftig skyting og kjøretøyer i brann.

Ovidio Guzmán og 21 andre gjengmedlemmer ble pågrepet, og CNN rapporterer nå om 29 dødsfall i forbindelse med pågripelsen.

– Hans arrestasjon er et resultat av en lang operasjon som har involvert 200 spesialstyrker, sier forsvarsminister Luis Cresencio Sandoval fredag.

Mexicos utenriksminister, Marcelo Ebrard, bekrefter at det er en arrestordre på Ovidio Guzmán fra 2019, men at det ikke vil være mulig å utlevere Guzmán til USA umiddelbart på grunn av lovens formaliteter.

Ifølge meksikanske medier er Ovidio Guzmán dømt til 60 dagers forvaring i Altiplano Fengsel, før han skal bli utlevert til USA etter et fengselsmøte.

PÅGREPET: Bildet viser pågripelsen av Ovidio Guzmán (32) i Calicán i Mexico. PÅ JAKT: Svart røyk fra brennende biler og bygninger hang torsdag over Culiacán, hovedstaden i den meksikanske delstaten Sinaloa. Her er medlemmer av landets nasjonalgarde fra dagens operasjon der «El Chapo»-sønnen ble arrestert.

Ovidio Guzmán ble også pågrepet i byen Culiacán i den nordlige meksikanske delstaten Sinaloa i 2019, men ble den gang løslatt kort tid etter.

Bakgrunnen for at han ble løslatt den gang var frykt for hevnaksjoner fra hans narkobande. Noe som ble sett på som et pinlig tilbakeslag for Meksikanske myndigheter.

I fars fotspor

Den pågrepne Ovidio Guzmán (32) er sønnen til narkotikaforbryteren Joaquin «El Chapo» Guzmán.

Den verdenskjente meksikanske narkoforbryteren Joaquin «El Chapo» Guzman, også kjent som kun «El Chapo», er tidligere dømt for drap, hvitvasking av penger og smugling av mange tonn tunge narkotiske stoffer. Livstidsdommen soner han i et høysikkerhetsfengsel i USA.

«El Chapo» er tidligere leder for det meksikanske Sinaloa-kartellet og sto i flere år på magasinet Forbes' liste over verdens mektigste personer.

Guzmán ble i lang tid beskyttet i Mexico av en hær med bandemedlemmer og et omfattende korrupsjonsnettverk. Han klarte to ganger å rømme fra fengsel i hjemlandet, men i 2017 ble han utlevert til USA.

Siden pågripelsen av «El Chapo», først i 1993, så i 2014 og så i 2016, skal sønnene, bedre kjent som «Los Chapitos», ha styrt Sinaloa-kartellet med jernhånd.

ARRESTERT: Narkobaronen Joaquin «El Chapo» Guzmán. Ble fengslet i 1993, men rømte i 2001 ved å gjemme seg i en skittentøykurv. Her i 2014 da ha ble pågrepet på ny.

Fem million dollar dusør

Det amerikanske utenriksdepartementet har hatt ute en etterlysning på Ovidio Guzmán hvor de lover opp til fem million dollar i dusør til den som kan komme med opplysninger som fører til narkobaronens arrestasjon.

De omtaler han som «et høytstående medlem i Sinaloa-kartellet og sønn av tidligere kartell-leder Joaquín Guzmán-Loera.»

Videre skriver de at han og broren Joaquín, som altså er oppkalt etter deres far, driver deres egen narkoorganisasjon, som en del av Sinaloa-kartellet.

Ifølge de amerikanske myndighetene kontrollerer de rundt elleve metamfetamin-laboratorier. Narkotikaen blir blant annet solgt i USA.

Også broren er etterlyst av amerikanske myndigheter.

