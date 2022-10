HVOR BARN LEKER: Ukrainsk politi ved restene av en lekeplass der de russiske missilene slo ned mandag morgen.

Forsker: Frykter mer nådeløs krigføring fra Putin

Mandagens angrep i Ukraina skiller seg fra tidligere ved at de virker som de bevisst er gjort for å ramme sivile, mener sikkerhetsforsker.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det store missilangrepet mandag morgen tok livet av minst elleve mennesker og såret 64, da russiske raketter traff barnehager, skoler og veikryss i Kyiv.

Angrepet kan markere en dyster endring i president Vladimir Putins krigsstrategi, mener forsker i russiske militære forhold ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), Flemming Splidsboel Hansen.

– Det har jo vært angrep i Kyiv før, i starten av krigen, men da mer på strategiske- og militære mål. Denne gangen virker det som angrepene var ment å skade sivile, med det formål at befolkningen skal få nok av krigen og overgi seg, sier Hansen til VG.

President Volodymyr Zelenskyj lover derimot at Ukraina ikke vil la seg skremme av angrepet. I en video postet på sosiale medier sier lover han derimot å gjøre slagmarken «enda mer smertefull» for russerne.

RUSSLANDSFORSKER: Flemming Splidsboel Hansen forsker på russiske militære forhold ved Dansk institutt for internasjonale studier ( DIIS)

«De dreper sivile»

Angrepet er den første russiske offensiven mot Kiev siden juni. I Ukrainas hovedstad er innbyggerne i sorg og fortvilelse etter de dødelige angrepene som også ødela bygninger, vannreservoarer og biler.

APFs reporter i Kyivs gater forteller om en livløs kropp tildekket av et teppe.

– Jeg er dypt sjokkert, sier 22 år gamle Ivan Poliakov fra en park i hovedstaden til AFP.

22-åringen er så sint at han strever med å finne ord når han skal beskrive hva han opplevde i morgentimene mandag, forteller nyhetsbyrået.

– Jeg så barn og kvinner gråte. Jeg elsker Kyiv. Folk er gode, de er modige. Men i løpet av et øyeblikk... er det død, sier Poliakov.

Les også Varsler en brutal krigsvinter Krigsvinteren i Ukraina kan bli enda mer brutal enn den blodige høsten.

Den 39 år gamle læreren Ksenia Ksenia Ryazantseva bor i en leilighet med vindu ut mot en lekeplass der rakettene slo ned like ved.

Hun sier hun først våknet til røyken og ødelagte biler, før hun innså at de ikke lenger hadde vinduer i leiligheten. Til AFP uttrykker hun sin avsky for krigshandlingene.

– Det er et universitet her, to museum. Det et ingen militære mål eller noe slikt her. De dreper sivile, sier en tydelig preget Ksenia Ryazantseva til AFP.

Ektemannen hennes betegner angrepene som «grusomme og ondskapsfulle».

– Vi skjønner ikke hvorfor de gjør dette mot oss. Hva er målet med alt dette?, spør Serguii Agapov, ifølge AFP.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Putin «presset i et hjørne»

Den danske forskeren Flemming Splidsboel Hansen sier han drar kjensel på måten Russlands president fører krig på.

– Når Putin føler seg presset til et hjørne, forsøker han å eskalere, og det med meget lite respekt for krigens lover og sivilbefolkningen, sier han til VG.

Hansen sier dette er typisk for Putin både innenriks, men også utenriks, og viser til Syria og Tsjetsjenia som eksempler på det siste.

– Særlig gjør han det overfor Vesten, fordi han mener vi er «svake», og tenker at vi da kommer til å skremmes bort fra konflikten, mener han.

– Har vi historiske eksempler på at han lyktes med en slik strategi?

– Jeg kan ikke komme på noen historiske bevis på det, nei. Tvert imot kan vi jo forvente at befolkningen bare vil være enda mer målrettede og innstilte på å vinne krigen nå, mener seniorforskeren.

ØDELAGT: Flere bygninger i Ukrainas hovedstad er lagt i ruiner.

Beryktet, ny leder

I helgen ble det kjent at sjefen for det russiske luftforsvaret, Sergej Surovikin, er utnevnt til øverstkommanderende for alle russiske styrker som kjemper i Ukraina. Surovkin er kjent for sin «totale hensynsløshet», ifølge en rapport fra den amerikanske tenketanken Jamestown Foundation.

Hansen sier det er oppsiktsvekkende at utnevnelsen av den beryktede Surovikin kommer først nå, åtte måneder etter krigen startet.

– Jeg tar det som et uttrykk for at Putin er veldig presset, for at han ikke klarer å avslutte krigen. Det er krefter i Russland som gjerne vil ha en hardere krigføring, og nå ser krigen ut til å bli enda mer voldsom. Nå dreier alt seg om å vinne og knekke ukrainerne, sier den danske forskeren til VG.

Forsker: Kan føre til mer våpen til Ukraina

Det å eskalere og påføre sivilbefolkningen enda mer skade er noe Putin gjør i en søken etter et balansepunkt, mener Hansen.

– Putin har forsøkt å avslutte krigen og det har ikke lykkes. Så eskalerer han, og ser om det kan fungere. Han prøvde samme strategi da for å hindre at Sverige og Finland skulle bli medlem av Nato, forteller Hansen, og minner om at det ikke gikk etter Putins plan.

Resultatet var at svenskene og finnene i kjølvannet av Putins trusler ble enda mer sikker på at Nato var det rette for dem. Det samme kan nå tenkes å skje i Ukraina, sier Flemming Splidsboel Hansen til VG.

– Jeg kan saktens forestille meg at slike angrep bare fører til mer våpen til Ukraina fra Vesten og dermed hardere motstand for Putin, sier han til VG.

Allerede mandag kveld opplyste Det hvite hus at USAs president Joe Biden overfor Zelenskyj lovet å bidra med mer utstyr Ukraina trenger for å forsvare seg selv, inkludert avanserte luftvernssystemer, som kan skyte ned missiler av typen Russland brukte mot landet mandag morgen.