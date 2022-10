STENGER DØREN: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Ungarns statsminister Viktor Orban holder begge igjen for fullt medlemskap i Nato for Finland og Sverige.

Disse to står i veien for Finland i Nato

28 av 30 Nato-land har godkjent medlemskapet for Finland og Sverige, men Ungarn og Tyrkia lager fortsatt krøll for de to søkerlandene.

– Det er opp til Ungarn og Tyrkia når de er klare til å gå videre og slutte seg til de 28 landene som har gitt grønt lys, sa Finlands president Sauli Niinistö på et NUPI-seminar mandag formiddag.

Den finske presidenten er i Oslo på offisielt besøk mandag og tirsdag. Han skal spise lunsj med kong Harald og ha politiske samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), med flere.

– Vi har konstruktive samtaler med begge land, og jeg har tillit til at det vil skje. Så blir Finland og Sverige medlemmer i Nato, og da vil hele Norden være sammen i en forsvarsallianse, la han til.

BESØK FRA FINLAND: Sauli Niinistö, Finlands president, er i Oslo for å møte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Tyrkia bremser

Helt siden før sommeren har Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan holdt de to nordiske landene på pinebenken.

Etter flere intense forhandlingsrunder ledet av Nato, godtok Erdogan å slippe dem inn som søkerland under Natos toppmøte i Madrid i juni.

Men det er fortsatt uklart når eller om det tyrkiske parlamentet vil formelt godkjenne medlemskap-avtalen med Sverige og Finland. Erdogan har flere ganger sagt at Sverige ikke leverer på avtalen som landene gjorde i Madrid.

Stoppet av Orban

Men nå har Ungarn laget mer krøll: I forrige uke hadde det ungarske parlamentet satt opp formell godkjenning av Nato-medlemskapet på dagsorden. Men da grep partiet til statsminister Viktor Orban inn og stoppet den.

Ifølge Péter Krekó, som er tilknyttet en politiske tenketank i Budapest, er det tre årsaker til at Orban stoppet prosessen i parlamentet:

– Ungarn er det EU-landet som er mest pro-Tyrkia. De har stått opp for Erdogang en rekke ganger. De ønsker å gi Tyrkia medlemskap i EU, og de sier at Tyrkias bekymringer med Sveriges og Finlands Nato-medlemskap må tas hensyn til, sier han til Euronews.

Dobler grensen mot Russland

President Niinistö sa på NUPI-møtet i Litteraturhuset mandag formiddag at Finland ser fram til å komme på innsiden av Nato. Og la til at Finland har mye å tilby alliansen:

– Vi spør ikke bare hva Nato kan gjøre for oss, men også hva vi kan gjøre for Nato og de andre allierte landene, sa han.

Den dagen Finland oppnår fullt Nato-medlemskap, fordobles lengden på den direkte grensen mellom forsvarsalliansen og Russland.

Vil bli testet

Etter sabotasjen om gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen, har den finske presidenten fått en ny og alvorlig bekymring:

– I løpet av de kommende månedene vil vår motstandskraft bli seriøst testet, sa han.

– Vi må forberede oss på ubehagelige overraskelser. Uansett hva Russland gjør videre, og uansett hvor ille energikrisen blir, må svaret vårt være å stå sammen. Å opprettholde enighet og sikkerhet vil kreve noe av hver og en av oss, la han til.