Møtet som kan endre krigen: Nato splittet om våpen-støtte

Ukraina stiller harde krav om at Nato-landene må sende stridsvogner. Tyskland sier fortsatt nei, men Polen truer med å sende tyske stridsvogner – mot Tysklands vilje.

Fredag morgen startet representanter fra om lag 50 land på flybasen Ramstein i Tyskland for å diskutere militærhjelp til Ukraina. Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) er blant deltagerne.

– Dette er ikke tiden for å trekke ned bidragene. Tver imot må vi grave dypere, sa USAs forsvarsminister Lloyd Austin da han åpnet møtet og ga ordet til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som deltar på videolink.

Landene vil tilby Ukraina et formidabelt antall pansrede kjøretøyer til en ny offensiv mot de russiske okkupantene.

Men foreløpig uteblir stridsvognene som Ukraina ønsker seg aller mest: Tyskproduserte Leopard2.

Zelenskyj sa at han venter «sterke avgjørelser», og at det er avgjørende for frie land å støtte Ukrainas forsvar nå.

– Tiden er på Russlands side. Nå må vi skynde oss, som foreldre skynder seg når deres barn er i fare, sa den ukrainske presidenten.

I et intervju med tyske ARD torsdag kveld gikk han rett inn i dagens mest krevende sak for landene som støtter Ukraina:

– For å si det enkelt: Kan dere levere Leopard-stridsvogner eller ikke? Gi dem til oss i så fall, fortsetter han.

– Siste brikken som mangler

Oberstløytnant Palle Ydstebø, Krigsskolens ekspert på landkrig, forklarer at stridsvogner vil kunne sette Ukraina i stand til en større offensiv.

– De har fått stormpanservogner og andre pansrede kjøretøy, og har mye artilleri. Stridsvogner er den siste brikken som mangler, sier Ydstebø til VG.

Han forklarer at stridsvogner trengs for å sette sammen det fagmilitære kaller et taktisk samvirkesystem, som trengs for å iverksette enn større bakkeoffensiv.

EKSPERT: Oberstløytnant Palle Ydstebø

– Det vil kunne endre krigen, for det vil gi Ukraina mye større mulighet til å lykkes med en offensiv for å ta tilbake land russerne okkuperer, sier Ydstebø.

Han forklarer at Ukraina har stridsvogner av eldre, sovjetisk modell, men at om de får tyske eller amerikanske vogner, så vil det gi en mye større kampkraft.

– Vestlige stridsvogner er overlegne det de nå har, og vil være overlegne det russerne har. I tillegg er den ukrainske hæren bedre utdannet og mer motivert.

Tysk frykt for eskalering

Ifølge NUPI-forsker og Nato-ekspert Karsten Friis er det grunnleggende tyske holdninger som nå kommer fram: Forsiktighet og frykt for eskalering:

– Tyskland er grunnleggende skeptisk til å stikke hodet fram først. Deres syn på å være en god alliert, er å gjøre det samme som andre Nato-land, men aldri gå foran, sier Friis til VG.

TYSK SKEPSIS: Seniorforsker Karsten Friis på NUPI forklarer hvorfor Tyskland holder igjen på Leopard-stridsvognene som Ukraina har øverst på sin ønskeliste.

Men han legger til at trenden internt i Nato også er i endring:

– Ukraina har bedt om stridsvogner helt siden invasjonen. Men landene som støtter Ukraina militært, er i økende grad villig til å gi det Ukraina ber om, sier NUPI-forskeren.

– Derfor er det vanskelig å forstå at Tyskland fortsatt holder igjen på tillatelsen, legger han til.

Håper på hjelp fra Polen

Fredag morgen sier Polens viseutenriksminister at landet er klare til å vurdere å sende den tyske stridsvogn-typen Leopard2, selv om Tyskland fortsatt er imot.

– Vi forsøker å få Tyskland til å gå med på at Polen og andre land sender slike stridsvogner, og også gjør det selv, gjengir Reuters.

Tidligere har landets statsminister sagt at Polen kan stå fritt til å gi støtte uten tysk godkjenning:

– Tillatelse (fra Tyskland) er ikke det viktigste spørsmålet, sa Polens statsminister Mateusz Morawiecki i Davos torsdag.

Morawiecki la til at det er viktigere å gjøre det som er nødvendig fremfor det som er korrekt. Han sier at de tyske stridsvognene kan gjøre en enorm forskjell:

– Det kan stå om evnen til å forsvare friheten i Ukraina, og dermed det være avgjørende for hele Europas sikkerhet, sa den polske statsministeren.

Dagens møte i Ramstein kommer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i flere uker har presset sine vestlige våpen-sponsorer for å få tilgang til de avanserte tyskproduserte stridsvognene.

FORTSATT NEI: Amerikanske Abrams stridsvogner, under trening i Polen i august.

Møtet i Ramstein holdes dagen etter at USA og Storbritannia kunngjorde store våpenpakker til Ukraina.

Tysklands statsminister Olaf Scholz har sagt at han ikke vil sende slike stridsvogner med mindre USA bidrar med sine Abrams-stridsvogner.

Flere europeiske Nato-land, deriblant Norge, har tyskbygde Leoparder i sitt arsenal, men trenger tysk samtykke for å kunne gi dem videre.

PS: Zelenskyj takker USA for våpen- og ammunisjonspakken på 2,5 milliarder dollar.

– Takk, president Joe Biden for at dere gir Ukraina enda enn kraftig støttepakke til forsvaret på 2,5 milliarder dollar, skriver Zelenskyj på Twitter.

Pakken inneholder blant annet 59 Bradley-stormpanservogner og 90 pansrede Stryker-personellkjøretøyer. I tillegg sendes Avenger-luftforsvarssystemer og flere typer ammunisjon.

