FEIRET LAGET: Vincenzo La Porta skal være mannen helt til venstre på bildet.

Arrestert etter elleve år på rømmen – avslørt på fotballfeiring

Vincenzo La Porta har tette bånd til Camorra-mafiaen og er regnet som en av Italias farligste rømlinger.

Fredag ble han endelig fakket av gresk politi på det greske ferieparadiset Korfu. Vincenzo La Porta, som opprinnelig er fra Napoli i Italia, har unngått lovens lange arm i mer enn ett tiår.

Det var frem til hjemlaget hans, Napoli, vant det italienske seriemesterskapet i år. Sist gang var for 33 år siden.

Det ble for stort for La Porta, som kom ut av skjulestedet sitt for å feire. Dessverre for ham, ble feiringen fotografert, og La Porta ble foreviget i full fanfare.

Deretter ble han gjenkjent av politiet.

– Hans lidenskap for fotball, og for Napoli, forrådte ham til slutt. Med mesterskapsseieren, klarte ikke La Porta å la være å feire, sa politiet i Napoli etter pågripelsen.

Dømt in absentia

La Porta er mistenkt for å ha nære bånd til den organiserte kriminelle organisasjonen Camorra: En av Italias eldste og største mafiaorganisasjoner.

Dens røtter kan spores tilbake til slutten av 1700-tallet.

Rømlingen er allerede dømt in absentia dømt in absentiaDirekte oversatt «i fraværet av». Innen jus betyr in absentia uten at den det gjelder er til stede. i Italia, for skatteunndragelse, svindel og kriminell assosiasjon.

Fredag kjørte han moped da politiet omsider arresterte ham. Nå er han fengslet, i påvente av å bli utlevert til Italia.

Dersom han blir utlevert, venter en fengselsdom på 14 år og fire måneder.

Ifølge forsvarsadvokaten har La Porta startet en ny familie i Hellas. Han sier at La Porta jobber som kokk for å få endene til å møtes.

– Han har en ni år gammel sønn, og hjerteproblemer. Både han og familien blir ruinert, dersom han blir utlevert, sier forsvareren til nyhetsbyrået AP.

