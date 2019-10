UNDER ANGREP: Bildet, som er tatt fra tyrkisk side av grensen, viser røyk fra mål som er under truffet i Syria. Foto: Lefteris Pitarakis / AP

Trump: – Støtter ikke Tyrkias angrep

President Donald Trump, som er under kraftig kritikk på hjemmebane for å ha gitt Tyrkia fritt spillerom i Syria, tar avstand fra Tyrkias angrep.

– Denne morgenen invaderte Tyrkia, et NATO-medlem, Syria. USA støtter ikke dette angrepet, og har gjort det klart overfor Tyrkia at operasjonen er en dårlig idé, sier Trump i en uttalelse fra Det hvite hus.

Det står videre at det ikke er noen amerikanske soldater i området og Trump forventer nå at Tyrkia står ved alle sine forpliktelser.

Bakgrunn: Trump støtter tyrkisk invasjon i Syria

Kritikk fra sine egne

Donald Trump møter nå kraftig kritikk for sin avgjørelse om å trekke amerikanske tropper ut av Syria.

Den republikanske senatoren Lindsey Graham mener kongressen må sørge for at Tyrkia betaler en høy pris for militæroffensiven landet har innledet mot kurderne nord i Syria.

Graham, som har vært en av Trumps fremste støttespillere, truet tirsdag med å kaste Tyrkia ut av NATO og innføre harde sanksjoner mot landet dersom det gjorde alvor av trusselen om å angripe den kurdiske YPG-militsen i Syria.

– Tyrkia skal få betale en høy pris, slo han fast, ifølge NTB.

Graham har fra før gått hardt ut mot Trumps beslutning om å trekke amerikanske soldater ut av Nord-Syria og mener at dette banet vei for den tyrkiske offensiven.

Flere andre ledende republikanere har også sluttet seg til demokratenes kritikk av presidenten.

– Eliten som protesterer

USA-ekspert Svein Melby sier Trump får mye pepper på hjemmebane for å trekke amerikanske styrker ut av Syria, men tror det neppe blir mer enn verbal kritikk.

– Det er mange høylytte protester mot denne politikken, men det er viktig å ha klart for seg at det er den utenriks- og sikkerhetspolitiske eliten som protesterer voldsomt. Det er ikke sikkert at det er en politisk tøff sak for Trump opinionsmessig med tanke på gjenvalg, sier seniorforskeren ved Institutt for forsvarsstudier.

Melby mener Trumps seneste Twitter-meldinger tyder på at verdens mektigste mann ikke er riktig frisk. Trump skrev nylig;

– Som jeg har sagt tydelig før – og for å gjenta det igjen: Hvis Tyrkia gjør noe som jeg – i min store og uovertrufne visdom – anser som over streken – vil jeg fullstendig ødelegge og utslette Tyrkias økonomi (jeg har gjort det før!).

Melby mener en amerikansk president ikke kan ordlegge seg på denne måten.

– Jeg stiller et stort spørsmålstegn ved helsetilstanden til den amerikanske presidenten. Det grandiose selvbildet han har er ikke normalt. Det er underlig at ikke flere som har jobbet for ham har slått alarm, sier Melby.

Michael Morell, som har fungert som konstituert direktør for CIA, er heller ikke nådig.

– Det tyrkiske militæret holder på å gå inn i Syria. President Trump har latt dette skje. Etnisk rensing av våre kurdiske allierte, en boost for IS og en utenrikspolitisk gave til Russland, Iran & Kina blir resultatet. USAs omdømme i verden vil få et kraftig skudd for baugen, skriver han på Twitter.

Saken oppdateres.

