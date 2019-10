Etter positive meldinger om at det kan nærme seg et utkast til en brexitavtale, styrket pundet seg, og onsdag var det oppgang på flere børser i Asia. Foto: AP / NTB scanpix

Brexit i dramatisk fase: Nær gjennombrudd om tollgrense

EU og britene kan være enige om tollgrense i Irskesjøen: - I så fall er de nær et gjennombrudd, sier Brexit-ekspert Øivind Bratberg.

Sven Arne Buggeland

NTB

Førstelektoren ved Universitetet i Oslo tror partene vil offentliggjøre prinsipiell enighet i dag, men at detaljer vil gjenstå om forvaltningen av et nytt tollregime.

– Og kan ikke EU og Parlamentet stemme over en fullverdig avtale de neste dagene, gjenstår å se om det går an å lande Brexit før 31. oktober, sier Bratberg.

EU håpet å våkne til brexit-gjennombrudd etter en natt med forhandlinger. Men samtalene fortsetter i håp om å spikre et avtaleutkast før EU-toppmøtet torsdag.

BBC melder med kilder i regjeringen i dag tidlig at sjansene minker for å komme frem til en avtale denne uken.

Storbritannias statsminister Boris Johnson skal orientere sin regjering om status i ettermiddag. Det samme skal EU-forhandler Michel Barnier når han senere i dag orienterer EUs kommissærer og ambassadører.

Tollgrensen er det store spørsmålet som må finne sin løsning.

– Prinsipielt enige om grense i Irskesjøen

Ifølge The Guardian skal forhandlerne i prinsippet være enige om at det skal etableres tollgrense i Irskesjøen, en løsning som statsminister Boris Johnsons forgjenger Theresa May hadde avvist.

En slik løsning kan innebære at den britiske provinsen Nord-Irland fortsatt er underlagt EUs regler og forhindre en såkalt hard landegrense til EU-medlemmet Irland.

– Jeg er usikker på om en tollgrense i Irskesjøen er en løsning som er praktisk gjennomførbar og spiselig for et flertall i det britiske parlamentet, sier professor Kristian Steinnes ved NTNU.

Han minner om at Johnson ikke har flertall i parlamentet. Etter EU-toppmøtet er planen å stemme over avtalen i Parlamentet førstkommende lørdag.

Kan møte motstand i parlamentet

Der kan statsministeren møte motstand fra det nordirske unionistpartiet DUP, som er støtteparti for den britiske regjeringen, samt fra mer urokkelige brexit-forkjempere.

Johnson antas da å argumentere for at Nord-Irland under en slik avtale fortsatt vil være juridisk innenfor Storbritannias tollområde.

Øivind Bratberg ser ikke bort fra at det må iverksettes en eller annen form for teknisk utsettelse, inntil en fullverdig avtale er på plass.

- Det er helt uforutsigbart?

- Der treffer du spikeren på hodet. Men at det manifesterer seg enighet om grunndokumentet, er et stort steg frem. Få hadde trodd for en drøy uke siden at de skulle være såpass nær målet, sier Bratberg.

– Umulig å spå utfallet

Førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitet i Agder mener det neste er umulig å spå utfallet.

- Selv om den britiske regjeringen og EU er enige om grensespørsmålet, er det åpent om det er en god løsning som parlamentet kan akseptere. Det blir spennende å se hva dagen bringer, sier Mustad.

Andre hovedspørsmål er løst

Storbritannia og EU har funnet en løsning på de to andre hovedspørsmålene.

Det ene er borgerrettigheter, altså oppholds- og arbeidstillatelse og tilgang på offentlige tjenester for briter på kontinentet og EU-borgere i Storbritannia.

Det andre er prislappen for utmelding av EU, som endte på ca. 400 milliarder kroner for å oppfylle forpliktelser britene har pådradd seg i unionen.

Etter Brexit skal EU og Storbritannia forhandle en ny handelsavtale.

