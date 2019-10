FØR VÅPENHVILEN: Røyk stiger opp fra den syriske grensebyen Ras al-Ain torsdag. Foto: OZAN KOSE / AFP

Reuters: Våpenhvilen i Syria er brutt

Krigshandlingene fortsetter i Ras al-Ain i Syria, til tross for våpenhvilen som ble inngått torsdag.

Nå nettopp







Det melder Reuters.

Torsdag ble Tyrkia og USA enige om at Tyrkia skulle stanse militæroperasjonen i Syria i fem dager. Dette for å gi de kurdiske YPG-styrkene anledning til å trekke seg ut av grenseområdene mot Tyrkia.

Meddelelsen kom etter mer enn fire timer med samtaler mellom USAs visepresident Mike Pence og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

VGs kontakter inne i Syria fortalte torsdag kveld om feiring i en rekke av de kurdiskkontrollerte byene.

Fredag morgen forteller imidlertid Reuters’ journalist i området om skuddsalver og granatangrep. Reporteren befinner seg i Tyrkia, like over grensen fra Ras al-Ain.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu gikk torsdag kveld ut og avviste at det dreier seg om en våpenhvile.

– Vi suspenderer operasjonen. Dette er ingen våpenhvile. Vi kan bare stanse offensiven når alle terroristelementer har trukket seg fullstendig tilbake fra sikkerhetssonen, sa utenriksministeren.

Cavusoglu sa at USA og Tyrkia er enig om at den syriskkurdiske militsen YPG, som har samarbeidet med USA i kampen mot IS, men som av Tyrkia anses for å være en terrorgruppe, skal ødelegge sine festningsverk langs grensen.

Publisert: 18.10.19 kl. 07:59







Mer om