Det brenner i søppelkonteinere i Barcelonas gater.

Sto i de voldelige opptøyene: – Jeg vil skrive historie

BARCELONA (VG) En svartkledd 20-åring som har stått på barrikadene i de voldelige opptøyene stinker tåregass når vi treffer ham. Kampene har ført til mange skadede og store ødeleggelser i byen.

Gummikuler, steinkasting og voldelige sammenstøt har preget den mest voldelige delen av demonstrasjonen i Barcelona. Sent fredag kveld har de verste opptøyene roet seg - men gatene er raserte og sammenstøt mellom politi og demonstranter pågår fortsatt.

Brennende barrikader hindret politiets fremkomst i en av gatene de verste opptøyene fant sted. En hydrantbil er på stedet sent fredag kveld for å slukke branner og få bukt med demonstrantene.

Generalstreiken har mobilisert mellom en halv og en million mennesker til Barcelonas gater for å kjempe for katalansk uavhengighet. Mange er skadet som følge av de voldelige opptøyene.

En norsk kvinne i Barcelona som VG snakket med tidligere, fortalte at demonstrantene også kastet stein på en dame som forsøkte å slukke brannen fra leiligheten sin i bygningen over gaten.

Majoriteten demonstrerte riktignok fredelig andre steder i byen, men sent fredag kveld treffer VG en svartkledd 20-åring. Han sier han har stått på barrikadene i flere timer og stinker tåregass.

POLITISK KAMP: Mannen ville ikke vise ansiktet sitt, men fortalte om sin motivasjon for å stå på barrikadene. Foto: Harald Berg Sævereid, VG

– Hvorfor jeg gjør dette? Jeg ønsker å være med på å skrive historie og bidra til at en ustabil politisk situasjon ender opp med at vi katalanere gjør noe med situasjonen vår.

– Hva mener du med det?

– At vi viser verden at vi er sterke nok til å stå imot den spanske regjeringen, sier den unge frontdemonstranten.

Han lener seg inntil en vegg. Mannen vil ikke svare på om han kastet stein på politiet. Han vil heller ikke gi ut noe personlig informasjon, eller svare på om foreldre hans er klar over hva han gjør.

– Er du redd?

– Selvfølgelig er jeg redd. Jeg kjenner på risikoen jeg utsetter meg for. Det viktigste er at rundt en million støtter oss ved å være ute i gatene. Det gir oss styrke til å fortsette kampen for å få alle politiske fanger fri og sørge for katalansk løsrivelse.

Det er de katalanske separatistene som oppfordrer til generalstreik fredag kveld i protest mot at spansk høyesterett tidligere i uken dømte ni tidligere katalanske politikere til mellom 9 og 13 års fengsel for forsøk på å løsrive Catalonia.

Dette har kampene ført til så langt:

Flere enn 200 personer fra sikkerhetsstyrkene er skadet i opptøyene, skriver den spanske innenriksministeren på Twitter. I tillegg skal rundt 800 søppelcontainere være påtent, og 107 politibiler ødelagt.

Minst 17 personer er arrestert i hele Catalonia. Syv av dem i Tarragona, fire i Barcelona og fire i Girona, ifølge den katalanske politistyrken Mossos d’Esquadra.

Politistyrken opplyser også at de mest voldelige demonstrantene har utgjort omkring 500 personer. Til sammenligning skal det ha vært et sted mellom 500.000 og én million demonstranter totalt.

Kostnadene for ødeleggelsene fra demonstrantene så langt er kalkulert til over en milliard kroner, etter det VG erfarer.

De voldelige opptøyene har også skapt store problemer for personer som ikke er involvert i de voldelige opptøyene. En video viser blant annet politistyrker som ligger over en fotojournalist fra spanske El País.

Videoen er delt på Twitter av den katalanske avisen La Vanguardia her:

Publisert: 18.10.19 kl. 23:28







