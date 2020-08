OFFISIELT NOMINERT: Kamala Harris talte natt til torsdag til velgerne fra Delaware, Joe Bidens hjemstat. Foto: Carolyn Kaster / AP

Kamala Harris under Demokratenes landsmøte: – Vi fortjener så mye mer

Kamala Harris (55) aksepterte nominasjonen som demokratenes visepresidentkandidat med en svært personlig tale.

– Jeg aksepterer nominasjonen som visepresidentkandidat i USA, og jeg gjør det med verdiene min mor lærte meg, sa Harris fra scenen i Wilmington i Delaware natt til torsdag.

I sin tale hyllet visepresidentkandidaten kvinnene som har banet veien for henne, og spesielt sin avdøde mor Shyamala Gopalan. Hun kom til USA fra India som 19-åring for å forske på kreft, og oppdro Kamala og søsteren alene etter at foreldrene gikk hver til sitt da Harris var fem år gammel.

– Hun oppdro oss til å bli sterke, svarte kvinner, og til å være stolte over våre indiske røtter. Hun lærte oss å sette familien først, familien vi er

født inn i, og familien vi velger selv, sa Harris.

Under demokratenes landsmøte fikk California-senatoren sin hittil største plattform for å introdusere seg selv til Det demokratiske partiet og til det amerikanske folket.

Og forventningene til visepresidentkandidaten er store. Dersom 77 år gamle Biden vinner valget, blir han den eldste som noensinne tas i ed som USAs president. Det betyr at Kamala Harris må vise at hun har det som skal til for å nå helt til topps, skriver New York Times.

– Den er mye å legge på én persons skuldre, sier senatoren Tim Kaine, som stilte som Hillary Clintons visepresidentkandidat i 2016, til avisen.

I sin tale fortalte Harris om visjonen hun og presidentkandidat Joe Biden har for USA: Et land «der alle er velkomne uansett hvordan de ser ut, hvor de kommer fra eller hvem de elsker».

– Men det landet føles fjernt nå. Donald Trumps feil har kostet liv og levebrød.

– Vi står i en brytningstid. Kaoset etterlater oss uten mål og mening, inkompetansen får oss til å føle oss redde og råheten får oss til å føle oss alene. Men her er greia: Vi kan gjøre det bedre, og vi fortjener så mye mer.

I en personlig video ble Harris introdusert som partiets visepresidentkandidat av sin søster og niese Maya og Meena Harris og stedatter Ella Emhoff.

– Du er en klippe, ikke bare for pappa, men for tre generasjoner av en stor, sammensatt familie, sier Ella Emhoff blant annet til sin stemor og la til:

– Vi elsker deg, mamala!

Etter talen dukket ektemannen Doug Emhoff opp på scenen sammen med henne, i tillegg til presidentkandidat Joe Biden og hans kone Jill Biden.

Tredje dag av demokratenes landsmøte ble avsluttet med en opptreden fra artisten Jennifer Hudson, som fremførte Sam Cookes legendariske låt «A Change is Gonna Come».

– En historisk dag

Kamala Harris er den første svarte kvinnen, og den første personen med asiatisk bakgrunn, til å stille til valg som president eller visepresident i USA.

Harris er datter av en tamilsk-indisk kreftforsker og en jamaicansk økonomiprofessor, og demokratene håper at hun vil skape engasjement blant spesielt kvinner med minoritetsbakgrunn.

– Hun kommer til å skape historie. Det gjorde ikke jeg med mitt kandidatur, jeg brøt ikke gjennom noe glasstak, men det gjør Kamala Harris, sier Tim Kaine til CNN.

Også gruppen «Black Women’s Roundtable», som jobbet aktivt for at Joe Biden skulle velge en svart, kvinnelig visepresidentkandidat, mener øyeblikket er historisk.

– Dette er en historisk dag som vi alle vil huske for resten av våre liv, hvor vi var da vi så den første svarte kvinnen bli visepresidentkandidat, sier kongressrepresentant Karen Bass under et digitalt møte med gruppen, skriver Washington Post.

Venninnen Stacey Johnson-Batiste sier til CNN at Kamala Harris er klar for oppgaven, og at hun vet hvor symbolsk viktig nominasjonen er.

– Dette er 100-årsjubileet for kvinners rett til å stemme, det er så symbolsk. Det virker som om det står i stjernene, og at alt Kamala har jobbet for i alle disse tiårene har gjort henne klar for dette.

Advarer mot tøffe angrep

Tidligere presidentkandidat Hillary Clinton, som tapte mot Trump i presidentvalget i 2016, advarer i sin tale under demokratenes landsmøte om at Kamala Harris kan vente seg tøffe, personlige angrep i tiden fremover – slik hun selv ble utsatt for da hun stilte mot Trump.

– Men tro meg, denne tidligere statsadvokaten kan takle dem alle, sier hun videre.

Senatoren Tim Kaine, som stilte som Clintons visepresidentkandidat i 2016, sier til CNN at han tror Harris kan vente seg den samme motstanden som Clinton fikk, om ikke mer.

– Det var smertefullt å se det utrolige kvinnehatet og dobbeltmoralen som møter kvinnelige kandidater. Og når du har en svart kvinne, blir det mer intenst, sier han og legger til.

– Hun kommer til å møte en president som ikke er redd for å bruke rasistiske løgner til å dra henne ned, sier han videre.

Langet ut mot Trump

Harris er utdannet jurist, og har vært statsadvokat i San Francisco og California. Hun brukte disse erfaringene til å legge frem sin sak mot Donald Trump, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Donald Trumps feil har kostet liv og levebrød.

– Vi må velge en president som vil gi oss noe annet, noe bedre, og som vil gjøre den viktige jobben. En president som vil bringe oss alle sammen – svarte, hvite, latinamerikanere, asiater, urfolk – for å oppnå fremtiden vi alle vil ha. Vi må velge Joe Biden.

