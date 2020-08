STOR STUDIE: 65 000 personer i Italia ble sjekket for antistoffer mot covid-19. Resultatene spriker som ventet stort mellom regionene med få smittede i sør og det hardt rammede nord. Foto: TINO ROMANO / ANSA og Istituto nazionale di statistica (Istat)

Italiensk SSB-sjef: Så mange har antistoffer

Forskere har målt italieneres antistoffer i blodet. Flere enn hver fjerde coronasmittede italiener har ikke hatt symptomer.

En omfattende italiensk studie viser at 2,5 prosent av befolkningen har antistoffer mot coronaviruset i blodet.

Det vil si at i en gruppe på 40 italienere, så har én av dem hatt viruset.

– For første kan vi gi et anslag over hvor mange folk som har hatt coronainfeksjon. 2,5 prosent er ikke så høyt, men det kan være problematisk, sier Gian Carlo Blangiardo til VG over telefon.

Han er president i Istituto nazionale di statistica (Istat), som er Italias svar på det norske Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er deres forskere som står bak rapporten, på oppdrag fra Helsedepartementet og med hjelp av Røde Kors i landet.

Mens landets smittetall er over 257.000 personer, tilsier antistoffstudien at det i virkeligheten er 1,5 millioner italienere som har hatt viruset.

– Dette er veldig nyttig informasjon for å kunne gi råd og unngå smitte, sier Blangiardo.

Studien er basert på 65.000 blodprøver tatt mellom mai og midten av juli og er en av verdens største i sitt slag.

KJEMPER MOT VIRUSET: Frivillige fra Røde Kors undersøker den nesten bevisstløse Teresina Coria (88) i hennes hjem i Bergamo i Nord-Italia 15. mars. Hun er trolig blitt smittet av coronavirus, og fraktes til sykehus. Foto: Fabio Bucciarelli / NYTNS

«Dødens by»

I begynnelsen av mars var Italia det hardest corona-rammede landet i Europa. De hadde flest smittede og den verste dødsraten. Statsminister Giuseppe Conte var den første i Europa til å sette et helt land i karantene.

– I nord var prosentandelen smittede høyere. Gjennomsnittet der var fire prosent, sier president.

I regionen Lombardia, som huser provinsen Bergamo, har 7,5 prosent av befolkningen hatt viruset. Bergamo ble kalt «dødens by» i mars og der hadde 24 prosent antistoffer mot covid-19. Det vil si hver fjerde person.

På øyene Sicilia og Sardinia i sør var det ikke mer enn 0,3 prosent.

– Vi har selvsagt viktige forskjellige mellom regionene, men også i ulike jobber. 5,6 prosent av folk som jobbet i helsesektoren hadde hatt infeksjon, mens det blant dem som jobbet i butikker, restauranter og hoteller var 4,1 prosent som har hatt det, sier han.

Det var ingen forskjell mellom kvinner og menn, heller ikke mellom forskjellige aldersgrupper, utenom babyer og de over 80 år.

– Her var gjennomsnittet 1,5. Det kan forklares med at babyer og eldre ble bedre beskyttet enn andre, sier han.

Presidenten tror instituttet om kort tid vil repetere studien for å se hvordan utbruddet har forandret seg siden juli.

SMITTER UTEN Å VITE DET: 27,3 % av covid-19-smittede hadde ingen symptomer og var derfor asymptomatisk, på italiensk: asintomatici. 24, 7 prosent meldte om å ha hatt en eller to symptomer, mens 41,5 hadde hatt tre eller flere symptomer. 6,5 svarte ikke på antall symptomer. Foto: Istituto nazionale di statistica (Istat), Italias svar på det norske Statistisk sentralbyrå (SSB)

En tredjedel uten symptomer

Blant dem som fikk påvist antistoffer i blodet, rapporterte hele 27, 3 prosent at de ikke hadde hatt noen symptomer. Det er flere enn hver fjerde smittede.

– Dette er farlig fordi de asymptomatiske går ut og har normal kontakt med andre. De kan smitte andre uten å vite det, sier president Blangiardo, som tror denne andelen er representativ for den globale populasjonen.

– Det er et høyt tall som er verdt å merke seg, og viktig å være klar over at også asymptomatiske kan være smittet, sier overlege Anne-Marte Bakken Kran ved avdeling for smittevernregistre i Folkehelseinstituttet.

Hun mener den italienske studien trolig gir et godt bilde av den reelle situasjonen. Smitte fra asymptomatiske personer gjør det vanskeligere å bekjempe viruset, og understreker viktigheten av å holde avstand og vaske hender, forteller hun.

– Vi vet at asymptomatiske kan smitte andre, men det er fortsatt usikkert hvor ofte dette skjer, og hvor stor rolle de spiller i spredningen, sier hun.

– FARLIG: Hele 27, 3 prosent av de covid-19-smittede meldte at de ikke hadde hatt noen symptomer. – De kan smitte andre uten å vite det, sier president Gian Carlo Blangiardo i det nasjonale statistikkbyrået Istituto nazionale di statistica (Istat). Foto: Istituto nazionale di statistica (Istat)

Uten antistoffer

Befolkningsstudier med antistoffundersøkelser gir et riktigere estimat enn virusprøver, ifølge Bakken Kran. Men det er også usikkerhet ved dette tallet.

– Det er en mulighet for at det er noen falske positive antistofftester, særlig når forekomsten i befolkningen er lav, sier hun.

Men ikke alle som blir coronasmittet danner antistoffer i blodet, forteller forsker Fridtjof Lund-Johansen ved Avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet.

– Vi vet ikke hvor mange av dem som ikke har hatt symptomer som danner antistoffer. Grunnen til det er at det er vanskelig å finne ut, sier han.

Den estimerte andelen nordmenn med antistoffer i blodet ligger rundt én prosent, ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) i juni. Bakken Kran og Lund-Johansen var blant forskerne bak studien.

– Når vi snakker om smittede og nye tilfeller, handler det om virusmålinger. Alle vet at tallene er mye lavere enn det reelle antallet smittede, sier Lund-Johansen.

– Det finnes mange ulike tall på hvor mange som er symptomfrie. Dette må være blant de mer pålitelige tallene, sier han om den italienske studien.

Kontroversiell T-cellestudie

I juli meldte svenske medier om at 40 prosent av innbyggerne i Stockholm hadde immunitet med covid-19. Forskere ved Karolinska institutet hadde funnet at personer i nærkontakt med smittede hadde T-celler som gjenkjenner viruset, selv om de ikke hadde antistoffer.

I en kontroversiell studie fant de at halvparten av alle med covid-19 ikke får antistoffer i blodet. Disse personene, som har hatt milde eller ingen symptomer, har i stedet utviklet en såkalt T-celleimmunitet.

– T-celler er en type hvite blodceller som finner virusinfiserte celler og dreper dem. Vi har milliarder av dem i kroppen, sier Lund-Johansen.

– Noen kan gjenkjenne celler med vannkoppevirus, andre influensavirus, andre coronavirus. Til sammen kan de beskytte oss mot et hvilket som helst virus, sier forskeren.

IMMUNITET: Forsker Fridtjof Lund-Johansen ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet sier at det er vanskelig å beregne «coronavirus T-celler». Foto: Privat

Vanskelig å påvise

– Metodene for å påvise disse T-cellekopiene er mye mer kompliserte enn de som brukes for å måle antistoffer, og resultatene kan være vanskelig å tolke, sier Lund-Johansen.

Svenskenes målinger er usikre fordi andre studier har funnet lignende celler i blodet hos personer som helt sikkert ikke har vært smittet, ifølge OUS-forskeren.

– En mulig grunn er at det er vanskelig å skille T-celler som gjenkjenner coronaviruset som gir covid-19 fra dem som gjenkjenner såkalte forkjølelsesvirus. Vi har i mange tiår hatt noen coronavirus i befolkningen som gir forkjølelseslignende sykdom. Så godt som alle i Oslo har antistoffer mot forkjølelsescorona, sier han.

Lund-Johansen ønsker å gå i gang med en norsk studie for å undersøke om svenske forskerne har rett eller ei. Forskerne vil også undersøke om immuniteten mot covid-19 forsterkes av forkjølelsescoronavirus. Ved å ta blodprøver av personer som har hatt covid-19 neste gang de blir forkjølet, vil de finne ut om mengden antistoffer mot covid-19-viruset øker i blodet.

– Får de infeksjon med et annet coronavirus, kan det friske opp den immunologiske hukommelsen. Det er som å ta en vaksine som du må ta flere doser av. Vi tror at forkjølelsescoronoviruset kan virke som en annen dose, sier han.

Ikke et immun-bevis

Antistofftestene som gjøres i Norge er rundt 99 prosent sikre. Det er en viss sjanse for at personen som blir testet får et falskt positivt svar.

– Det betyr at vi skal være forsiktige med å bruke testresultatet som et bevis på at en person er immun, forteller Lund-Johansen.

For å være på den sikre siden burde det gjøres en ny antistofftest fra et annet laboratorium, forteller han. Om en coronasmittet kan bli syk igjen, er det hittil få kjente tilfeller av.

– Nå har pandemien bart vart et knapt halvår, men likevel kan vi si at hvis det var slik at man ikke ble immun, så ville det være mange kjente tilfeller. Fordi det er så ekstremt få som blir smittet to ganger, kan vi i hvert fall regne med at en smittet blir immun i seks måneder, sannsynligvis lenger.

