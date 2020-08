MISTET HÅPET: – De som kan dra, drar. Landet er inne i en spiral som går raskt nedover, sier Leni Stenseth, Norges ambassadør til Libanon. Foto: Harald Henden/VG

Norges ambassadør til Libanon mistet venn i eksplosjonen: – Det er så mange tragedier her

Da kunstgjødsel-ladningen eksploderte, ringte den norske ambassadøren engstelig rundt til sine ansatte. Siden døde venninnen. Nå er diplomaten bekymret for Libanons fremtid.

Det var meldinger fra venner som tikket inn først. Norges ambassadør til Libanon, Leni Stenseth, var i hjemlandet på ferie. Hun så videoer med svart røyk over havneområdet på mobilen.

2750 tonn ammoniumnitrat eksploderte i luften.

«Hva i all verden?» spurte hun seg.

– Den første tanken min gikk til de ansatte på ambassaden. Jeg kastet meg over telefonen og fikk tak i alle, som var i live. Det var noen dramatiske minutter. Ambassadebygningen ble hardt rammet, og utover kvelden forsto jeg at dette hadde rammet enormt mange, sier Stenseth, som har vært ambassadør i landet siden i fjor.

Fikk små kuttskader

Norges ambassade i Libanon er rangert som «mellomstor» med sine syv diplomater i tillegg til de lokalansatte. Ambassaden i Beirut ligger ved havneområdet som er hardest rammet.

Libanons president har anslått at skadene vil koste 15 milliarder dollar å reparere.

– Det første vi gjorde var å samle diplomatene og deres familier i de få leilighetene som fremdeles var uskadede. Vi har vært utrolig heldige. Ingen norske diplomater med familier ble skadet utover mindre kuttskader, sier Stenseth.

Før ambassadørjobben har hun vært inn og ut av landet de siste 15 årene. Hun har ledet Utenriksdepartementets seksjon for humanitære spørsmål og hatt lederjobber i Norges Røde Kors.

1,5 MILLIONER FLYKTNINGER: Libanon grenser til Syria i nord og øst. Ambassadør Leni Stenseth besøker flyktningleiren Bourj al-Barajneh for palestinere i Beirut. Foto: Privat

Venninne døde

Dødstallet etter ulykken har steget til 178 personer. Fortsatt er 30 personer savnet, ifølge FN-organet Ocha. Blant de døde var konen til den nederlandske ambassadøren. Hedwig Waltmans-Molier ble 55 år gammel og sto i stuen ved siden av ektemannen da eksplosjonen skjedde.

Fire dager senere døde hun av skadene.

– Som så mange andre i Libanon har jeg venner som ble drept eller hardt skadet. Hedwig var god venn av meg, sier Stenseth.

– Flere jeg kjenner har vært på sykehuset med skader.

Om lag 6000 mennesker ble skadet i ulykken. Nærmere 300 000 ble hjemløse. Over halvparten av sykehusene og helsesentrene i Beirut er fortsatt ute av drift, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Mange av de drepte var syriske flyktninger som hadde jobbet i havneområdet, sier hun.

KATASTROFALT: Eksplosjonen i Beirut 4. august ødela havnen og påførte de nærmeste nabolagene store ødeleggelser. Foto: Harald Henden/VG

Gir akutt hjelp

Fra før gir Norge en halv milliard bistandskroner i året til Libanon. Pengene går i hovedsak til humanitær bistand til de om lag 1,5 millioner flyktningene som bor i landet. De fleste er syrere, men det er også palestinere.

– Det er klart at det å være flyktning i et land hvor vertsbefolkningen lider, gjør det enda vanskeligere å være flyktning, sier hun.

Som en del av et EU-samarbeid, fikk Norge raskt sendt av gårde helsemateriale til sykehusene etter eksplosjonen.

Det totale norske krisebidraget er på 70 millioner kroner.

– Før eksplosjonen var sykehusene i dårlig forfatning på grunn av den økonomiske krisen. Mange av de 6000 skadede vil trenge langsiktig hjelp og få varige men. Vi ser på hvordan vi fra norsk side kan bidra her, sier Stenseth, og viser til at de kan støtte gjennom arbeidet til Verdens helseorganisasjon (WHO) i landet.

Coronasituasjonen er helt ute av kontroll etter eksplosjonen, forteller Stenseth. Offisielle tall viser oppunder 400 nye smittede om dagen. I tillegg er det mangel på alt av materiale.

– Det er en risiko å oppsøke sykehus fordi det er så mange smittede. Før eksplosjonen hadde mange tusen sykepleiere og leger mistet jobben fordi de ikke hadde penger til å opprettholde driften, sier hun.

Fullt kaos

Forrige helg tok libaneserne til gatene for å vise sin misnøye mot det de mener er ansvarsløse politikere. De stormet utenriksdepartementet. Mandagen etter gikk statsminister Hassan Diab og resten av regjeringen av. Lederne hadde kommet på plass etter voldsomme demonstrasjoner mot den gamle regjeringen i fjor høst.

– De rakk å presentere en økonomisk handlingsplan og forhandlinger med Det internasjonale pengefondet (IMF) ble innledet, men de lyktes ikke å få på plass en avtale. Nå leder et forretningsministerium et land i en stor krise mens de venter på at en ny regjering skal bli utpekt, sier Stenseth.

Før ministerne gikk av hadde regjeringen vedtatt en corona-nedstengning. Det ble det aldri noe av.

– Forretningsministeriet har ikke samme myndighet til å gjøre beslutninger som regjeringen har, sier ambassadøren.

JEVNET MED JORDEN: Store deler av havneområdet ble jevnet med jorden. Kunstgjødselen har i seks år blitt oppbevart i havnen. Foto: Hussein Malla / AP

– Mistet håpet

Det var en dyp pessimisme blant folket før eksplosjonen, forteller Stenseth. Den lokale valutaen hadde mistet 80 prosent av sin verdi. Lønningene er ikke like mye verdt. Matvarene er blitt dyrere.

Bankene har satt restriksjoner på folks sparepenger.

– Mange av dem som ble rammet av eksplosjonen har ikke noe sted å bo. Hvis de oppsøker sykehus risikerer de coronasmitte. Dette er nesten ikke til å fatte. Det er så mange tragedier her, sier Stenseth.

Den dype økonomiske krisen i landet sammenlignes med den innbyggerne opplevde under borgerkrigen mellom 1975 og 1990. Omfattende korrupsjon, stor gjeld, budsjettunderskudd, arbeidsløshet og knapphet på amerikanske dollar, har ført til en galopperende inflasjon.

På toppen av det hele, sprer også coronaviruset seg. Eksplosjonen er en dyp tragedie i tragedien, forteller hun.

– Flere har mistet håpet. De som kan dra, drar. Landet er inne i en spiral som går raskt nedover. Hva skjer nå i et land med så mange sterke motsetninger og en blodig og tragisk borgerkrig bak seg? Det er et åpent spørsmål, sier hun og fortsetter:

– Det vil ta lang tid for Libanon å komme seg på beina igjen. Det vil bli en krevende periode for libanesere og flyktninger. Denne eksplosjonen gjorde alt enda verre. Jeg er veldig bekymret, sier hun.

Norsk solidaritet

I det siste har ambassadør Stenseth også merket seg den sterke norske solidariteten for libaneserne. Over 22 000 norske soldater har tjenestegjort i Libanon mellom 1978 til 1998. Styrkene var fredsbevarende etter at Israel okkuperte store deler av Sør-Libanon. 21 norske soldater ble drept i løpet av de 20 årene, mens 140 av soldatene tok selvmord i ettertid, ifølge Forsvarets forum.

– Mange har kontaktet meg og delt sin sorg over det som nå skjer i Libanon. Mange nordmenn har sterke bånd til landet. Jeg opplever en sterk solidaritet med det libanesiske folket i den tragedien de nå gjennomlever, sier Stenseth, som nylig ble utnevnt til visegeneralkommissær i FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

Hun vil tiltre i den nye stillingen i Jordan i september.

Fakta om Libanon * Det politiske systemet i Libanon bygger på en maktfordeling mellom landets ulike religiøse grupper. * Libanons president skal være kristen, statsministeren sunnimuslim og lederen for nasjonalforsamlingen skal være sjiamuslim. * Systemet gjenspeiler styrkeforholdet mellom de forskjellige gruppene ved selvstendigheten i 1943, og er basert på folketellingen fra 1932. * Libanon sliter i dag med stor gjeld og stort budsjettunderskudd, høy arbeidsledighet og omfattende korrupsjon. * Krigen i Syria har også skapt store problemer for landet. Hver sjette innbygger er syrisk krigsflyktning. Landet er fra før hjem for mange palestinske flyktninger. * Både i fjor og i år har det vært store demonstrasjoner mot dagens samlingsregjering som blir anklaget for handlingslammelse i møte med landets store problemer. * Etter den voldsomme eksplosjonen på havnen i Beirut 4. august, der minst 171 mennesker omkom og 6000 ble skadet, brøt det ut nye, store protester med krav om at regjeringen må gå av. * Mandag 10. august kom beskjeden om at statsminister Hassan Diab og resten av regjeringen har levert sin avskjedssøknad. NTB Vis mer

KRATER: Et krater er alt som står igjen av havnelageret der eksplosjonen ble utløst. Foto: AFP

