FORBEREDER SEG: Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA offentliggjorde tirsdag dette bildet av Nord-Koreas leder Kim Jong-un på besøk i palasset Kumsusan. Foto: KCNA / X02538

USA forberedt på «julegave» fra Nord-Korea

En høytstående amerikansk general tror Nord-Korea vil teste et interkontinentalt ballistisk missil og sier USA har forberedt ulike svar på en slik «julegave».

NTB-Ritzau

For mindre enn 20 minutter siden

Leder Kim Jong-un i Nord-Korea har kunngjort at han vil by på en «julegave» dersom USA ikke kommer med innrømmelser i de fastlåste samtalene om atomvåpen. Uttalelsen tolkes som en dårlig skjult trussel.

Generalen Charles Q. Brown i det amerikanske luftforsvaret sier til det amerikanske nyhetsnettstedet Defense One at «gaven» kan være en test av et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM).

– Det jeg forventer, er at gaven blir en eller annen form for et langtrekkende ballistisk missil. Spørsmålet er om den kommer julaften, om den kommer første juledag, eller om den kommer etter nyttår? sier Brown.

GENERAL: Charles Q. Brown i USAs luftforsvar under en pressekonferanse på Filippinene i mai i år. Foto: Bullit Marquez / TT NYHETSBYRÅN

Nord-Korea har utført flere tester ved oppskytingsanlegget Sohae i desember, og det har skutt ut en rekke missiler de siste ukene.

USAs spesialutsending til Nord-Korea, Stephen Biegun, har omtalt Nord-Koreas krav til USA som unødvendige og fiendtlige, men holder likevel døren åpen for nye forhandlinger.

Publisert: 18.12.19 kl. 03:28

