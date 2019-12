BARNEVOGN: Det minste barnet ble funnet i denne barnevognen midt i Århus sentrum. Foto: Østjyllands politi

Faren til barna i Århus er identifisert

Politiet har høyst sannsynlig funnet ut hvem som er faren til de to barna som ble funnet forlatt på gaten i den danske byen lørdag.

Østjyllands politi har tirsdag formiddag gått ut med informasjon om at de formentlig har identifisert faren til de to barna, som ble funnet forlatt på gaten.

Det skal være en 34 år gammel afghansk mann som tidligere har oppholdt seg i Danmark, inntil han ble utvist etter en dom.

– Vi vet ikke hvor faren befinner seg, men formentlig er han i utlandet. Det gjenstår å identifisere moren, men vi formoder at hun heller ikke oppholder seg i Danmark, sier politiinspektør Michael Kjeldgaard.

I går ble tre personer anholdt av politiet, en 33-årig mann, en 25-årig kvinne, og en 54 år gammel kvinne. Kvinnen ble senere løslatt, men er fremdeles siktet i saken.

33-åringen og 25-åringen er også identfisert, og politiet tror 33-åringen er barnas onkel. De er begge afghanske statsborgere. Politiet skriver tirsdag at politiet vurderer at de to ikke har gjort noe straffbart.

Mannen har oppholdstillatelse i Danmark, mens kvinnen oppholder seg ulovlig i landet og har søkt om asyl.

– Etterforskningen for å finne frem til barnas foreldre fortsetter, og for å presist kartlegge hvordan barna ble etterlatt på gaten.

Publisert: 17.12.19 kl. 12:31

