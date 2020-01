FAR OG DATTER: Et gammelt bilde av Madeleine Persson og hennes avdøde far Madhi Emani. Foto: Privat

Madeleines (18) pappa omkom i flystyrten: – Klarte ikke å slutte å skrike av smerte

Madeleine Persson forsto at faren var død, da hun fant navnet hans på passasjerlisten til det ukrainske flyet som styrtet i Teheran onsdag.

Minst ti av de 176 menneskene som onsdag morgen omkom i flystyrten i Iran, skal være svenske statsborgere.

Blant dem er Madhi Emami (60) fra Sollentuna i Stockholm, som kom til Sverige fra Iran for 40 år siden. Han hadde vært tre uker i byen Isfahan for å besøke slektninger, og var på vei hjem da den tragiske hendelsen inntraff.

Samme morgen våknet datteren Madeleine Persson (18) opp til en rekke SMSer om at et fly på vei til Kiev hadde styrtet i Teheran.

Hun var overbevist om at faren skulle fly direkte til Sverige, og trodde derfor først ikke at han var om bord på flyet.

– Pappa hadde sendt meg en SMS på forhånd, om at han skulle være tilbake klokken 12. Derfor ventet jeg på at han skulle ringe. Men så gikk det flere timer, og da begynte jeg å tenke at han kanskje var om bord på flyet, sier Madeleine Persson til VG.

OMKOM I STYRTEN: Madhi Emami kom til Sverige i 1980, og ble svensk statsborger i 1998. Foto: Privat

– Var kjemperedd for å finne navnet hans

Persson googlet seg deretter frem til passasjerlisten på flyet. Med en klump i magen bladde hun seg nedover listen.

– Jeg var kjemperedd for å finne navnet hans, forteller 18-åringen.

– Hvordan reagerte du da du oppdaget at navnet hans sto på passasjerlisten?

– Jeg skrek ut. Tårene sluttet ikke å renne, og jeg klarte ikke å slutte å skrike av smerte.

Persson var sammen med kjæresten sin da hun forsto at faren hadde omkommet i flystyrten. Samtidig måtte hun overbringe nyheten til moren over telefon.

– Mamma hadde allerede en følelse av at han var på flyet. Hun holdt seg sterk overfor meg og min 14 år gamle lillebror, sier hun.

I SORG: Madeleine Persson og lillebroren på 14 år er i sorg over å ha mistet faren. Foto: Privat

– Han ville bare hjelpe folk

Da Emami først kom til Sverige, begynte han å jobbe på et konditori. Senere fikk han seg jobb innenfor psykiatrien.

– Han var kjempesnill mot alle. Han ville bare hjelpe folk, og han elsket jobben sin, forteller datteren, som legger til at Emami i tillegg var ekstremt god til å lage mat.

Da Persson kontaktet svensk UD etter hendelsen, fikk hun ingen bekreftelse på at faren var blant de omkomne. Den beskjeden fikk hun først da politiet ringte henne på torsdag.

Hun tror at faren skal begraves i Iran, men tør ikke å reise ned dit på grunn av den spente situasjonen i Midtøsten.

– Vi skal ha en liten begravelse i Sverige, med en minnestund eller noe lignende. Det kjennes forferdelig å ikke kunne være med på begravelsen og ta farvel, sier Persson.

En talsmann for det iranske samferdselsdepartementet uttalte onsdag til AP at det oppsto brann i en av motorene like etter at flyet lettet, og at piloten deretter mistet kontrollen på flyet.

Torsdag skriver imidlertid flere amerikanske medier, deriblant CNN og CBS, at amerikansk etterretning er overbevist om at flyet ble skutt ned av et luftvernsystem ved en feiltagelse.

Publisert: 09.01.20 kl. 18:27

