Kona får ikke se mannen bli ny keiser i Japan

Japans mangeårige keiser Akihito abdiserer og overlater tronen til sønnen Naruhito. Det er 200 år siden sist en keiser ga fra seg tronen i landet.

Men, tronskiftet i keiserpalasset i Tokyo er historisk på en annen måte også. Dette er nemlig aller første gang en kvinne er til stede på seremonien.

Satsuki Katayama er det eneste kvinnelige medlemmet i statsminister Shinzo Abes regjering, og vil således være den første kvinne som sitter i salen når en keiser trones i Japan .

Men den nye keiserens kone gjennom 26 år, Masako, får ikke lov til å være til stede.

Det er nemlig forbudt ifølge lovene som styrer det keiserlige husholdet, skriver New York Times. Disse lovene styrer ikke bare arverekken, men også reglene og sedvanene som regulerer Japans monarki.

Og der står ikke kvinnene sterkt.

Det er nemlig ikke tillatt at kvinnelige medlemmer av keiserfamilien får være til stede i rommet når den nye keiseren mottar de hellige regaliene, som symboliserer hans rett til verdens eldste monarki.

Kvinner har dessuten ikke rett til å bli monarker. Kvinner som fødes inn i keiserfamilien må faktisk offisielt forlate familien idet øyeblikket de gifter seg, og ingen av deres barn er en del av arverekkefølgen.

Men nå kan det bli endringer på denne praksisen. Abe-regjeringen jobber for å øke kvinners innflytelse og myndighet i landet. De har lovet å i hvert fall åpne for en diskusjon rundt kvinnerollen i keiserfamilien i etterkant av at Naruhito blir keiser.

Banet ny vei

Mye har skjedd i landet siden Keiser Akihito overtok Krysantemumtronen i 1989.

Sammen med keiserinne Michiko har den nå 85 år gamle keiseren modernisert det tradisjonsbundne keiserriket, nærmet seg folket og bidratt til å øke oppslutningen om monarkiet, skriver NTB.

Akihito har banet ny vei, både ved å gifte seg med kvinnen han elsket, med sitt fredsbudskap og med sine beklagelser over Japans rolle under andre verdenskrig.

Hans utspill har til tider opprørt dem som nærmest ser på keiseren som en guddommelig skikkelse, som bare bør sees på med ærefrykt. Men han har samtidig vunnet bred respekt og blitt svært populær hos mange andre japanere.

Fra stormakt til nederlag

Keiser Akihito ble født i 1933 og var bare åtte år gammel da Japan kastet seg inn i andre verdenskrig i et forsøk på å vinne asiatisk dominans. Filippinene, Malaysia og Myanmar ble erobret, sammen med flere stillehavsstater, men tre år sende endte det med fullstendig nederlag.

Akihito overtok i 1989 tronen fra sin far keiser Hirohito, som hadde hatt den siden 1926 og som etter andre verdenskrig ble sett på som en gallionsfigur uten reell politisk makt eller innflytelse.

Alt i 1959, da Akihito som kronprins møtte og giftet seg med Michiko Shoda, datteren av en forretningsmann og slett ikke av konge- eller keiser-slekt, var det tydelig at en ny tid var i emning. At paret selv valgte å oppdra sine barn, i stedet for å overlate dem til barnepiker slik tradisjonen var i palasset, skapte også oppsikt i Japan.

Sønnen Naruhito ble født i 1960, og tre år senere mistet Michiko et barn. I flere år etter dette holdt hun seg unna offentligheten, men i 1965 kom sønnen Akishino til verden.

Knelte for ofrene

Keiserinnens tilhengere berømmer henne blant annet for å vise medmenneskelighet, blant annet ved å knele i møte med ofre for katastrofer og andre mennesker som lider.

Etter jordskjelvet og tsunamien som rammet Japan i 2011, som førte til katastrofen ved atomkraftverket Fukushima, holdt keiser Akihito en høyst uvanlig TV-tale for å berolige sine landsmenn.

To måneder senere besøkte keiserparet selv Fukushima-kraftverket, etter først å ha avfeid kritiske røster som mente at de ikke burde bruke tid på den slags.

Japans nye keiser Naruhito har lovet å legge seg på samme linje som faren, blant annet ved å vise omtanke og omsorg for landsmenn som sliter.

